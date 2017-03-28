​В Шебекинском районе мужчина покусал полицейского и получил за это год тюрьмы

В Шебекинском районе суд признал виновным мужчину, который покусал полицейского. За применение насилия в отношения представителя власти осуждённый получил один год колонии общего режима, также он заплатил пострадавшему 80 тысяч рублей.
Инцидент произошёл, когда сотрудники ДПС остановили машину, в которой сидел осуждённый. Мужчины был явно пьян, он отказался от освидетельствования на месте остановки, после чего его доставили в местную больницу. Там он попытался скрыться от полицейских и покусал одного из них.