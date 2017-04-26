Транспортная перестройка. Как в Белгороде хотят изменить автобусные маршруты

Мэр Белгорода Константин Полежаев представил общественности свою команду — первые роли в ней сыграют четыре заместителя: Андрей Изварин, Игорь Лазарев, Александр Захаров и Виталий Веретенников. Двое первых по иронии судьбы входили в конкурсную комиссию по выборам мэра и фактически выбрали себе будущего начальника, двое других никогда не были чиновниками. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев — о том, что представляет из себя квартет заместителей Полежаева. Изварин Андрей Изварин родился 20 июня 1969 года в Белгороде. В 1993 году окончил Белгородский технологический институт строительных материалов, получив квалификацию «Инженер-механик». Спустя три года он оканчивает Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году Изварин с отличием завершает учёбу в белгородском филиале Орловской академии госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году будущий заммэра получил «красный» диплом в НИУ «БелГУ» по специальности «Юриспруденция». Изварин начал работать в возрасте 15 лет, устроившись столяром на белгородский завод «Сокол». В 1993 году переквалифицируется в слесаря по ремонту оборудования «Белгородасбестцемент», спустя год становится инспектором 1-й категории «Россгострах-Белогорье». В этой страховой фирме Изварин работает до 2000 года, дослужившись до главного бухгалтера. Добившись этой должности, будущий заммэра уходит работать в финансовую систему Белгорода и становится главным специалистом контрольно-аналитического отдела одного из комитетов мэрии. До 2007 года Изварин работает в администрации, затем переходит в департамент финансов и бюджетной политики обладминистрации. В 2012 и 2013 году чиновник посещает Китай и США. Управленческие способности Андрея Изварина отмечали задолго до его назначения первым заместителем главы администрации. В конце 2009 года начальник бюджетного управления департамента финансов был включён в «президентский резерв» — список из 500 человек, в который включали в силу умений и репутации работников. Вместе с Извариным от Белгородской области туда вошли президент региональной торгово-промышленной палаты Валерий Скруг и начальник управления по труду и занятости населения Игорь Полевой. Числясь в президентском резерве, Изварин год за годом защищал бюджет Белгородской области перед региональными депутатами. Так, летом 2011 года начальник бюджетного управления рассказывал об индексации зарплат бюджетников, разные категории которых должны были получить разные прибавки — в ответ депутат Юрий Селивёрстов усомнился в справедливости реализации заявленного. «Хорошее дело вызовет недовольство людей — сказал депутат финансисту и привёл в пример санитарку из Чернянки, зарабатывающую менее 3 тысячи рублей. — Для повышения зарплаты до 7 тысяч (установленный минимум зарплаты) необходимо поднять её более чем в два раза. Я сомневаюсь, что руководители лечебных учреждений всюду пойдут на такое повышение». Спустя неделю Изварин вновь говорил о повышении зарплат бюджетников — замглавы департамента финансов осторожно заявил, что возможна ещё одна индексация, но тут же уточнил, что только в случае благоприятной экономической ситуации. При этом финансист процитировал высказывания нескольких экспертов о вероятности второй волны кризиса в мире — оказался прав. Кризис пришёл, и тогдашний вице-спикер облдумы Юрий Клепиков поинтересовался у Изварина — есть ли в бюджете 2012 года «подушка безопасности»? В ответ финансист отрапортовал о полной готовности к негативному сценарию. На ещё одном заседании в облправительстве Изварин показал себя не только как стратег, но и как дипломат. Тогда с критикой на него обрушился директор драмтеатра имени Щепкина Виталий Слободчук — он рассказал, что в целях оптимизации его попросили подумать над повышением цены билетов. «Мы делаем такие билеты, чтобы люди имели возможность прийти. Например, 500 рублей партер, 300 рублей место, 200 рублей место для школьников, детский сад тоже 200 рублей. Как увеличить? Давайте посоветуемся... Но должна быть какая-то идеология, или мы общедоступны, или мы избраны. И тогда культура не для всех, а для элиты, для аристократов, ещё для кого-то...», — недоумевал Слободчук. Изварин попытался «спустить пар», объяснив, что в связи со сложными временами правительство должно пересматривать экономические модели бюджетных учреждений и задавать «неудобные» вопросы их руководителям. При этом финансист подчеркнул, что предложения — это не требования, а значит в драмтеатре могут и не прислушиваться к ним. К слову, позже Изварин заявил о выделении 700 миллионов рублей на поддержку белгородских работников культуры. По словам финансиста, эти деньги должны стимулировать эффективные бюджетные учреждения и помочь реорганизовать недостаточно эффективные. А к 2018 году зарплату работников культуры пообещал привести к средней по области. В 2013 году Белгородская область перешла на программно-целевой принцип формирования и исполнения бюджета. Андрей Изварин пояснил, что это даст возможность давать деньги под конкретные цели, а не просто на «развитие бюджетного учреждения». Тогда впервые бюджет стали верстать не на один, а на три года. «Долгосрочное планирование является более системным. Когда долгосрочная цель заявлена, после окончания определённого срока можно уже оценить, что достигнуто или не достигнуто, и, исходя из этого, планировать дальнейшие шаги по реализации», — говорил тогда Изварин, не подозревая, что спустя два года вновь будет защищать бюджет на один год. Эта защита стала первой публичной для Изварина и департамента финансов в целом — о миллионах и миллиардах, которые регион планирует потратить в 2016 году, финансист рассказывал высоким гостям и общественности, а позже отвечал на возникшие вопросы. 6 ноября 2015 года вопросы задавал уже сам Изварин. Он вошёл в состав конкурсной комиссии по выборам мэра Белгорода — позже оказалось, что, фактически, он спрашивал со своих будущих потенциальных начальников. У кандидата Салмина Изварин поинтересовался его планами по созданию Южного округа Белгорода, у Маликова — почему тот хочет сократить сразу 30 процентов состава мэрии. К Полежаеву у Изварина вопросов не было. «Мне всё понятно», — сказал член конкурсной комиссии после защиты будущим мэром своей программы. Полежаеву тоже было «всё понятно» — 1 декабря он назначил Андрея Изварина первым заместителем главы администрации Белгорода по экономике. Андрей Изварин (по центру) и Игорь Лазарев (справа)ЛазаревИгорь Лазарев родился в 1972 году. В 1993 году окончил Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского (ныне НИУ «БелГУ») по специальности «Педагогика и методика начального обучения», в 2005 — получил второй диплом госуниверситета по специальности «Государственное и муниципальное управление». В большую политику Лазарев пришёл из Шебекинского района, где занимал пост заместителя главы администрации — председателя комитета социальной политики. 21 января 2013 года Лазарева назначили начальником управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики администрации Белгородской области. Фактически, он занимался вопросами, связанными со СМИ, а также общественными и религиозными организациями. При Лазареве постановления губернатора и правительства области стали публиковаться на сайте belregion.ru — «для большей прозрачности» и сокращения промежутка между подписанием и публикацией документов. Начальник управления массовых коммуникаций влиял на разработку брендов районов Белгородской области, высаживал дубравы в Грайворонском районе, проводил обучающие семинары для молодых депутатов, поздравлял СМИ с юбилеями и рассказывал о сносе рекламных конструкций в регионе. Однажды Лазарев высказался на тему отношений власти и народа в России: «В России всегда были завышенные требования к власти, из чего следовало, что власть — источник всех бед. Среди большинства наших сограждан во все времена бытовало мнение, что на власть влиять бесполезно». Тогда будущий заммэра призвал бороться со стереотипом, что власть всем всегда должна, а вместо таких мыслей работать на местах на благо себя и страны.Виталий Веретенников, фото пресс-службы администрации города БелгородаЗахаров Про нового секретаря Совета безопасности Белгорода известно меньше всего. Александр Захаров родился в 1981 году в селе Шахово Прохоровского района Белгородской области. Он окончил НИУ «БелГУ» по специальности «Юриспруденция», затем БГТУ имени Шухова по специальности «Экономист-менеджер». С 2003 по 2014 год служил в белгородском УМВД, затем полгода работал начальником отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 2 по Белгородской области и ещё полгода руководителем службы безопасности ОАО «Корпорация „Развитие“». Распоряжение о назначении Захарова Полежаев подписал 19 ноября 2015 года. В ведомстве рассказали, что ни руководство вуза, ни родственники девушки не заявляли в полицию о её исчезновении. УМВД по Белгородской области провело проверку заявления ректора НИУ «БелГУ» о студентке, уехавшей в Ингушетию за месяц до получения диплома. Олег Полухин рассказал об этом на пресс-конференции 17 июня.— В ходе проверки был подтверждён факт недавнего убытия одной из старшекурсниц НИУ «БелГУ», жительницы областного центра, в Ингушетию, — говорится в ответе областного УМВД на редакционный запрос «Фонаря».В ведомстве отметили, что ни руководство вуза, ни родственники девушки за помощью в её поисках в полицию не обращались.Напомним, Олег Полухин рассказал, что «всеми обстоятельствами дела занимаются соответствующие службы, которые должны этим заниматься».— Наша студентка уехала на Кавказ. Я не знаю, ищет ли она там контакты каких-то людей или у неё другие цели. Может, просто она хочет проживать среди мусульман. То, что она попала под экстремистские настроения и влияния, это, видимо, подтвердится.«Фонарь» поинтересовался в полиции, известно ли правоохранительным органам о наличии в Белгородской области «представителей экстремистских течений ислама». — УМВД России по Белгородской области обеспечивает постоянный контроль ситуации, связанной с вовлечением граждан в ряды запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» и прочих деструктивных сообществ террористического и экстрем