Транспортная перестройка. Как в Белгороде хотят изменить автобусные маршруты

В Белгороде и Белгородском районе хотят изменить маршруты городского и пригородного транспорта. Новую карту (скачать её также можно здесь) разработал региональный департамент строительства и транспорта вместе с администрациями Белгорода и Белгородского района. В основном у маршрутов меняли конечную остановку либо перенаправляли общественный транспорт по другим улицам. До 17 мая белгородцы могут изучить схемы 90 маршрутов (26 городских и 64 пригородных) и прислать отзывы и пожелания по корректировкам и дополнениям.
Какие маршруты продлят до Северного?
Маршрутам № 1, 7, 8, 15, 17, 37 и 38 присвоили новые номера (201, 207, 208, 215, 217, 237 и 238 соответственно) и продлили их до Северного. Раньше автобусы и троллейбусы под этими номерами доезжали до улицы Кутузова (напротив аэропорта — прим. ред.). Теперь они будут ехать ещё семь остановок и разворачиваться на газовой заправке в Северном.
На каких маршрутах изменится конечная остановка?
Конечную остановку перенесли у маршрутов №14, 18 и 21 (21 маршрут теперь станет 221, и его хотят довести до Разумного с остановками на Изумрудной, Кленовой и Славянской улицах — прим. ред.) — теперь вместо универмага «Белгорода» они будут доезжать до «Энергомаша». А конечную маршрутов №41, 41а, 101, 101а, 223, 223а, 223д и 223с сократили на три остановки и переносят с рынка «Салют» на железнодорожный вокзал.
Какие новые маршруты появятся, а какие ликвидируют?
В департаменте строительства и транспорта Белгородской области анонсировали появление маршрута №223у — автобус будет останавливаться возле детского сада «Искринка», а также №223р — автобус будет курсировать между Разумным и Стрелецким.
Ликвидировать планируют семь маршрутов: № 2 (троллейбус), 11, 25, 28, 135, 212а и 223к, так как в новой схеме у них появились полные дублёры.
Что кардинально изменится в новой схеме общественного транспорта?
Особенностью новых маршрутов является то, что теперь большинство из них станет кольцевыми, — туда-обратно автобусы будут ездить по разным улицам. Белгородцы это заметят, когда захотят поехать из центра на Харгору. Например, упомянутые автобусы на 15-м и 17-м маршрутах (215-й и 217-й по новой схеме) будут ехать на Харгору по Красноармейской улице, а возвращаться как обычно — по Щорса. Изменённый маршрут №13 и 13к будет работать по тому же принципу — через Красноармейскую улицу. Также через Красноармейскую с Харгоры будет возвращаться автобус №31, а на маршруте 31а можно будет вернуться в центр по Щорса.
Значительно изменится маршрут №29, автобусы по нему будут ездить от железнодорожного вокзала до КАЦИ через Белгородский проспект, улицу Мичурина, проспект Богдана Хмельницкого и Студенческую.
А как изменятся пригородные маршруты?
Пригородные маршруты № 102, 111с, 114, 116, 117, 146, 153 сделают длиннее. Маршрут №108 станет вариативным — у него будет две версии: 108н на Ночёвку и 108с на Вергилевку. Подобное сделают и с маршрутом №109, у которого появятся разные версии — 109у, 109с, 109н, 109к и 109б. Автобусы по ним будут ходить в Соловьёвку, Журавлёвку, в хутор Валковский и Бессоновку.
Подробнее посмотреть на схему новых маршрутов можно на сайте департамента, в PDF-формате на сайте администрации Белгорода. Там отдельно есть и городские, и пригородные маршруты. Свои предложения и замечания по представленных схемам можно отправлять до 17 мая в региональный департамент строительства и транспорта на электронную почту mail@belgorodstroy.ru с пометкой «Для отдела транспорта» или по факсу +7 (4722) 35–36–69, в администрацию Белгородского района на e-mail: belrn_stroyotd@mail.ru по следующей форме или по телефону +7 (4722) 26–44–08, в администрацию Белгорода: otdeltrans.adm31@gmail.com по следующей форме и +7 (4722) 23–30–88.