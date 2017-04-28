​В Белгороде на два дня ограничат стоянку и движение транспорта [карта]

В Белгороде 29 апреля и 1 мая ограничат стоянку и движение транспорта по центральным улицам.
В субботу, 29 апреля, в городе пройдёт парад военно-патриотических клубов Белгородской области и кадетских классов школ областного центра. Из-за парада с 23:00 28 апреля до окончания мероприятий 29 апреля стоянку машин запретят по Театральному проезду — от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Победы — от Театрального проезда до улицы Николая Чумичова, по улице Попова — от улицы Супруновской до проспекта Славы, по Гражданскому проспекту — от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по Свято-Троицкому бульвару — от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда.
А с 9:30 утра 29 апреля до окончания мероприятий движение машин по этим улицам полностью перекроют. В мэрии предлагают объезжать перекрытые улицы по Белгородскому проспекту — от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Князя Трубецкого.
Аналогичная ситуация будет и 1 мая, когда в городе по центральным улицам традиционно пройдёт первомайское шествие и митинг представителей трудовых коллективов предприятий и организаций региона. В этот день с 8 утра движение полностью запретят по Театральному проезду — от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Победы — от улицы Попова до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару — от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда, от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания Правительства Белгородской области.
Кроме того, с 14 часов 1 мая до окончания мероприятий движение транспорта будет запрещено ещё и по Гражданскому проспекту — от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, а также по улице Н. Чумичова — от проспекта Славы до улицы Победы.