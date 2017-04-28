В Белгороде «активные горожане» убрали посадку на Харьковской горе

В четверг, 27 апреля, участники клуба «Активный горожанин» убрали посадку на Харгоре, которая находится между многоэтажкой на Щорса, 47 и ветеринарной клиникой «4 с хвостиком». Около 20 волонтёров пришли собрать пластиковые бутылки, стеклянные пузырьки и другой мусор.
В комитете по управлению Западным округом Белгорода помогли с транспортом для вывоза мусора и предоставили волонтёрам необходимый инвентарь. Это уже вторая попытка убраться в этой посадке — 22 апреля мэрия уже отправляла сюда трактор, но на призыв убрать место отдыха местные жители не отреагировали, поэтому участники клуба «Активный горожанин» решили подать пример.
— Мы хотим показать, что активные горожане — это не только авторы электронных жалоб и участники голосования, но и люди, которые сами выходят и решают проблемы, — цитирует сайт Go31.ru специалиста по продвижению и информационному сопровождению проекта «Активный горожанин» Анастасию Гладкову.
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В Белгороде городской субботник пройдёт в субботу, 29 апреля. Убирать будут парки, рощи, гаражи и дворы. Например, в Центральном парке имени Ленина планируют высадить более 400 саженцев клёна, ясеня, берёзы, рябины, каштана, черёмухи, акации и сумаха. Они появятся рядом со входом в парк и рядом с административным зданием и сценой. Кроме того, в самом парке высадят 140 кустарников форзиции, бирючицы и чубушника.
— Администрация города Белгорода призывает горожан не оставаться в стороне, а присоединиться к экологическому субботнику, навести порядок возле своих домов, во дворах и на территории гаражных массивов, — обращается к горожанам пресс-служба мэрии.
А члены профсоюза «Правда» на субботнике хотят высадить 30 тысяч саженцев рядом с посёлком Севрюково Белгородского района. По информации организаторов, присоединиться к ним может любой желающий, у которого «родственник, знакомый или друг состоит профсоюзе». Для этого достаточно зарегистрироваться в специальном обсуждении в группе «Правды».
Профсоюз обещает предоставить транспорт, провести конкурсы на лучшие первомайские плакаты, разыграть билеты на концерт Григория Лепса, а после плодотворной работы накормить полевой кашей и выпустить в небо сто воздушных шаров в цветах триколора.