В Белгороде обнародовали график отключения горячей воды

Народное голосование проходило на сайте информагентства «Абирег». Фото universalunity.ruПо итогам народного голосования на сайте информагентства «Абирег» в десятку лучших достопримечательностей Черноземья вошли Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле».В опросе участвовали боле 5 тысяч человек, практически с первых дней голосования определив лидеров. Ими стали музей-усадьба Рахманинова под Тамбовом, музей-заповедник «Дивногорье» из Воронежской области, музей-усадьба «Марьино» из Курской области. Круглое здание в Головчине заняло четвёртое место. Музей-заповедник «Прохоровское поле» расположился в рейтинге на седьмой позиции.Напомним, голосование проходило с 17 по 23 ноября. Подростки захотели покататься на иномарках, поэтому украли ключи и угнали припаркованные во дворе автомобили. УМВД по Старом Осколу возбудило уголовное дело по факту кражи, совершённой в крупном размере, — двух студентов подозревают в угоне автомобилей, на которых они решили покататься. С заявлением о пропаже двух иномарок обратился 26-летний староосколец. Он сообщил в полицию, что после отдыха в компании малоизвестных парней, у него пропала барсетка с ключами от автомобилей родителей Ford Focus и Chevrolet aveo. Вскоре пропали и сами автомобили, которые были припаркованы во дворе. Полицейские нашли «Шевроле» на трассе — машина была ударена. Позже в лесу нашли и вторую пропавшую иномарку. В краже подозревают двое студентов, один из которых раньше уже имел судимость. Несовершеннолетний родственник знакомой потерпевшего украл ключи и документы из борсетки молодого мужчины. По предварительным данным, подростки узнали, где именно находятся машины и похитили их. Правда, один из похитителей не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Разбитый автомобиль угонщики оставили на обочине и пересели на «Форд». По словам подозреваемых, они не собирались похищать иномарки, а хотели только на них покататься. За кражу, совершённую в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. В Короче завершено расследование уголовного дело на двух 15-летних парней. В Короче следователи передали в суд дело по обвинению в серии краж двух 15-летних подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В марте 2016 года подростки проникли в три дома, в которых украли продукты, алкоголь, электроинструменты и пневматическое оружие, и нанесли ущерб на сумму более 40 тысяч рублей. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Осуждённый проведёт полтора года в колонии общего режима Ракитянский районный суд признал виновным 22-летнего местного жителя в разбойном нападении с применением оружия на офис микрофинансовой организации. 1 октября 2016 года молодой человек пришёл в торговый зал микрофинансовой организации и, угрожая ножом, заставил менеджера отдать ему 5,7 тысячи рублей. На следующий день личность напавшего установили, и его задержали полицейские. Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам колонии общего режима. На одной площадке соберутся 127 предприятий из 21 региона России. В «Белэкспоцентре» с 26 по 28 октября пройдёт межрегиональная выставка «Медицина. Фармация», «Стоматология», «Красота и здоровье». В выставке будут участвовать 127 предприятий из 21 региона России. — На выставках представлены: медицинское оборудование, инструменты и материалы; ортопедия и реабилитационная техника; офтальмологическое оборудование и приборы; расходные материалы, медицинская одежда; стоматологическое оборудование, инструменты и материалы; средства дезинфекции и стерилизации; фармацевтические препараты, биологически активные добавки, гомеопатические средства; информационные технологии в медицине; оборудование для салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-центров; аксессуары и инструмент; лечебная и декоративная косметика; услуги медицинских, спортивных, оздоровительных центров, санаторно-курортных учреждений, — поясняют организаторы. Выставка будет работать с 10 до 18 часов вечера. Помимо этого, на протяжении всех дней в центре будут проходить мастер-классы и семинары для посетителей выставки. Белгородцы смогут также пройти первичное обследование и получить консультации специалистов на специальной площадке в «Белэкспоцентре», которая называется «Территория здоровья». Постановки пройдут в Белгороде, Корочанском, Белгородском и Яковлевском районах. Министерство культуры Российской Федерации и информационная творческая студия «Хорошие идеи» представят в Белгородской области творческий просветительско-образовательный проект «Путешествие в оперу». Белгородская филармония участвует в его реализации.Фото rusnardom.ruЖители Белгородского, Корочанского, Яковлевского районов и города Белгорода смогут послушать музыкально-литературно-анимационные композиции по сказкам Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане» и операм Глинки и Римского-Корсакова. Постановки сопровождаются песочной анимацией и видео-анимацией с применением моушн-графики (визуальное оформление для видео, телевидения и кино, которое чаще всего создаётся с помощью компьютерных технологий — прим. ред.), «оживляющей» иллюстрации Ивана Билибина к русским народным сказкам — Русская сказочная опера — великолепный художественный материал для знакомства юных слушателей с миром классической музыки. Музыка Глинки, Римского-Корсакова на сюжеты литературных произведений Пушкина — красочная, мелодичная, образно понятная и интересная детям. Инновационность проекта состоит в синтезе разных искусств и жанров: соединение оперы и драматического театра, традиционной сценографии (исторических костюмов и песочной анимации). Очевидна и просветительская составляющая: для Белгорода, не имеющего собственного оперного театра, такой проект на базе симфонического оркестра Белгородской филармонии в тесном сотрудничестве со столичными оперными певцами и драматическими артистами станет возможностью приобщить к важнейшему жанру музыкального искусства тысячи жителей области, — сообщает пресс-служба филармонии. По словам организаторов, проект «Путешествие в оперу» предназначен для школьников и студентов Белгорода и Белгородской области, у которых нет возможность посетить Оперный театр, так как его в Белгороде нет. Адаптированная двухчасовая версия оперы в доступной форме познакомит зрителей с этим жанром. Расписание постановок Название оперы Дата Время Место «Сказка о царе Салтане» 18 октября 11:00 дворец культуры «Майский» посёлка Майский Белгородского района «Сказка о царе Салтане» 18 октября 16:00 дворец культуры «Звёздный», город Строитель «Сказка о царе Салтане» 20 октября 11:00 Бехтеевский дом культуры, село Бехтеевка Корочанского района «Руслан и Людмила» 20 октября 18:00 концертный зал Белгородского института искусств и культуры, Белгород Мэр Шебекина утвердил документацию об электронном аукционе с нарушением закона о госзакупках. Белгородское УФАС вынесло постановление главе Шебекина и обязало его заплатить 3 тысячи рублей штрафа. Мэр утвердил документацию об аукционе о разработке проектов планировки и межевания в рекреационной зоне реки Нежеголь с нарушением закона о госзакупках. Напомним, что в пятницу, 28 октября, главу Шебекина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения при проведении тендера на изготовление постамента для памятника «Основателю Слободы Шебекино подполковнику Ивану Дмитриевичу Шибеко». Поводом для проверки УФАС и прокуратуры Шебекинского района стало обращение заместителя главного редактора «Фонаря» Гульнары Тагировой. Спонсор разделаДля настоящих белгородских интеллектуалов летом появилось новое развлечение — бар-олимпиада «Неслабо умные» с шестью этапами по восемь вопросов в каждом. Здесь можно отдохнуть и проверить свою эрудицию. В команде может быть от четырёх до восьми человек (но можно и больше), оргвзнос — 300 рублей с человека. Три команды с лучшими результатами получат призы от партнёров и организаторов игры. Олимпиада начнётся в воскресенье, 6 ноября, в 17:00 в ресторане «ГриннBeer». Зарегистрироваться на неё можно здесь. Сотрудника УФССП признали виновным в должностном подлоге и получении взятки в крупном размере. В понедельник, 17 августа, Новооскольский районный суд приговорил бывшего старшего судебного пристава районного отдела УФССП к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 24 миллиона рублей. В суде установили, что обвиняемый за 400 тысяч рублей вынес незаконное постановление о снятии ареста с расчётного счёта предприятия «Осколэлектромонтаж». — В суде обвиняемый отрицал свою вину, но прокурор Новооскольского района привёл суду убедительные доказательства вины бывшего сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Алексеевский районный суд встал на сторону истца, который утверждал, что его лишили премии из-за планируемого сокращения штатной единицы. Алексеевский районный суд удовлетворил иск сотрудника завода к работодателю. Мужчина требовал выплатить ему премию в 25 тысяч рублей. Организация не согласилась с предъявленным иском. По их мнению, выплата годовой премии — это право работодателя, а не обязанность. Премировать сотрудников или нет решает генеральный директор, который определяет и размер выплаты.— В ходе заседания суд отметил, что выплата премии не может носить произвольный характер в отношении отдельных работников. Лишение премии должно быть мотивированным и основанным на фактах плохого исполнения трудовых обязанностей или других отрицательных причин, — пояснили в пресс-службе областного суда. Решением Алексеевского суда с ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в пользу истца взыскали 23 499,34 рубля. Из соседних областей в Сухум и Адлер по железной дороге можно добраться быстрее, чем из областного центра. На минувшей неделе российские железнодорожники возвестили об открытии прямого сообщения между Белгородом и Сухумом. Поезда из областного центра на Северный Кавказ перестали ходить в 2014 году: тогда из расписания исчез поезд «Москва — Адлер», следовавший через территорию Украины, охваченную сегодня военными действиями.В том же 2014 году железнодорожное сообщение с полуостровом через соседнее государство такж