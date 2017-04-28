В Белгороде обнародовали график отключения горячей воды

В Белгородском филиале ПАО «Квадра» подвели итоги отопительного сезона, который в этом году из-за непогоды завершился позже, чем обычно. Сейчас теплоэнергетики начали ремонтную кампанию, на которую планируют потратить 145 миллионов рублей. В частности, в компании отмечают удачный опыт борьбы с коррозией и анонсируют применение материалов из пластика.
— Надёжной и экономичной работе теплоэнергетических объектов филиала способствовало выполнение мероприятий ремонтной программы, программы техперевооружения и реконструкции, а также стабильное топливообеспечение, — рассказал главный инженер филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Виктор Горлов.
С мая в Белгороде будут проходить двухнедельные отключения воды: с 10 по 23 мая — котельная «Западная», с 13 по 26 июня — Белгородская ТЭЦ, с 4 по 17 июля — ТЭЦ «Луч» и котельная «Южная».
Смотреть подробный график отключения горячей воды в Белгороде
С 10 по 23 мая включительно горячей воды не будет у жителей домов по следующим улицам:
С 10 по 23 мая включительно остановят автономные котельные «Луч-1», «Луч-2», «Губкина, 15». Горячей воды не будет у жителей дома № 49 по улице Щорса и жильцов домов 15г и 15д по улице Губкина.
С 17 по 30 мая остановят работу котельной «СМР-1». Горячей воды не будет у жителей следующих улиц:
С 25 мая по 7 июня остановят подачу горячей воды по следующим адресам:
С 13 по 26 июня включительно горячую воду не будут подавать начиная от улицы Северо-Донецкая, в Центральной части до района Левобережья (ограниченного улицами Чапаева, Преображенская) и Северной части Белгорода (ограниченного проспектом Богдана Хмельницкого, 156 (по чётной стороне), 137 к (по нечётной стороне), а также улицами Железнякова, Челюскинцев и Менделеева), за исключением улицы Некрасова (чётная сторона с 8а по 26 дом, нечётная сторона с 13 по 27 дом); улицы Садовая (чётная сторона дома 116 — 118 г, нечётная сторона с 19 по 67 дом), улицы Студенческая (чётная сторона со 2 по 12 дом).
Также с 13 по 26 июня прекратят подачу горячей воды для белгородцев, проживающих по следующим адресам:
С 28 июня по 11 июля включительно горячей воды не будет у жителей домов 4 и 29 по улице Машковцева и дома № 46 а по улице III Интернационала.
С 3 по 16 июля горячую воду отключат у жителей дома 55а по улице Щорса.
С 4 по 17 июля включительно горячую воду не будут подавать по следующим адресам:
С 11 по 24 июля включительно горячей воды не будет по следующим адресам:
С 13 по 24 июля включительно не будут подавать горячую воду жильцам дома 22б по улице Ватутина и 15в по улице Губкина.
С 13 по 26 июля включительно подачу горячей воды приостановят для жителей домов 1г, 4б, 6а, 6в по улице Макаренко и дома № 1 по переулку Макаренко.
На пресс-конференции также рассказали, сколько белгородцы задолжали за тепло в квартирах — на сегодняшний день это сумма составляет более 500 миллионов рублей, из которых 371,64 миллиона — долг жителей Белгорода. Как заверили в «Квадре», с должниками сейчас ведётся работа по возмещению оплаты.