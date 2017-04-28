В Белгороде обнародовали график отключения горячей воды

Народное голосование проходило на сайте информагентства «Абирег». Фото universalunity.ruПо итогам народного голосования на сайте информагентства «Абирег» в десятку лучших достопримечательностей Черноземья вошли Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле».В опросе участвовали боле 5 тысяч человек, практически с первых дней голосования определив лидеров. Ими стали музей-усадьба Рахманинова под Тамбовом, музей-заповедник «Дивногорье» из Воронежской области, музей-усадьба «Марьино» из Курской области. Круглое здание в Головчине заняло четвёртое место. Музей-заповедник «Прохоровское поле» расположился в рейтинге на седьмой позиции.Напомним, голосование проходило с 17 по 23 ноября. Подростки захотели покататься на иномарках, поэтому украли ключи и угнали припаркованные во дворе автомобили. УМВД по Старом Осколу возбудило уголовное дело по факту кражи, совершённой в крупном размере, — двух студентов подозревают в угоне автомобилей, на которых они решили покататься. С заявлением о пропаже двух иномарок обратился 26-летний староосколец. Он сообщил в полицию, что после отдыха в компании малоизвестных парней, у него пропала барсетка с ключами от автомобилей родителей Ford Focus и Chevrolet aveo. Вскоре пропали и сами автомобили, которые были припаркованы во дворе. Полицейские нашли «Шевроле» на трассе — машина была ударена. Позже в лесу нашли и вторую пропавшую иномарку. В краже подозревают двое студентов, один из которых раньше уже имел судимость. Несовершеннолетний родственник знакомой потерпевшего украл ключи и документы из борсетки молодого мужчины. По предварительным данным, подростки узнали, где именно находятся машины и похитили их. Правда, один из похитителей не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Разбитый автомобиль угонщики оставили на обочине и пересели на «Форд». По словам подозреваемых, они не собирались похищать иномарки, а хотели только на них покататься. За кражу, совершённую в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. В Короче завершено расследование уголовного дело на двух 15-летних парней. В Короче следователи передали в суд дело по обвинению в серии краж двух 15-летних подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В марте 2016 года подростки проникли в три дома, в которых украли продукты, алкоголь, электроинструменты и пневматическое оружие, и нанесли ущерб на сумму более 40 тысяч рублей. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Осуждённый проведёт полтора года в колонии общего режима Ракитянский районный суд признал виновным 22-летнего местного жителя в разбойном нападении с применением оружия на офис микрофинансовой организации. 1 октября 2016 года молодой человек пришёл в торговый зал микрофинансовой организации и, угрожая ножом, заставил менеджера отдать ему 5,7 тысячи рублей. На следующий день личность напавшего установили, и его задержали полицейские. Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам колонии общего режима. На одной площадке соберутся 127 предприятий из 21 региона России. В «Белэкспоцентре» с 26 по 28 октября пройдёт межрегиональная выставка «Медицина. Фармация», «Стоматология», «Красота и здоровье». В выставке будут участвовать 127 предприятий из 21 региона России. — На выставках представлены: медицинское оборудование, инструменты и материалы; ортопедия и реабилитационная техника; офтальмологическое оборудование и приборы; расходные материалы, медицинская одежда; стоматологическое оборудование, инструменты и материалы; средства дезинфекции и стерилизации; фармацевтические препараты, биологически активные добавки, гомеопатические средства; информационные технологии в медицине; оборудование для салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-центров; аксессуары и инструмент; лечебная и декоративная косметика; услуги медицинских, спортивных, оздоровительных центров, санаторно-курортных учреждений, — поясняют организаторы. Выставка будет работать с 10 до 18 часов вечера. Помимо этого, на протяжении всех дней в центре будут проходить мастер-классы и семинары для посетителей выставки. Белгородцы смогут также пройти первичное обследование и получить консультации специалистов на специальной площадке в «Белэкспоцентре», которая называется «Территория здоровья». Постановки пройдут в Белгороде, Корочанском, Белгородском и Яковлевском районах. Министерство культуры Российской Федерации и информационная творческая студия «Хорошие идеи» представят в Белгородской области творческий просветительско-образовательный проект «Путешествие в оперу». Белгородская филармония участвует в его реализации.Фото rusnardom.ruЖители Белгородского, Корочанского, Яковлевского районов и города Белгорода смогут послушать музыкально-литературно-анимационные композиции по сказкам Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане» и операм Глинки и Римского-Корсакова. Постановки сопровождаются песочной анимацией и видео-анимацией с применением моушн-графики (визуальное оформление для видео, телевидения и кино, которое чаще всего создаётся с помощью компьютерных технологий — прим. ред.), «оживляющей» иллюстрации Ивана Билибина к русским народным сказкам — Русская сказочная опера — великолепный художественный материал для знакомства юных слушателей с миром классической музыки. Музыка Глинки, Римского-Корсакова на сюжеты литературных произведений Пушкина — красочная, мелодичная, образно понятная и интересная детям. Инновационность проекта состоит в синтезе разных искусств и жанров: соединение оперы и драматического театра, традиционной сценографии (исторических костюмов и песочной анимации). Очевидна и просветительская составляющая: для Белгорода, не имеющего собственного оперного театра, такой проект на базе симфонического оркестра Белгородской филармонии в тесном сотрудничестве со столичными оперными певцами и драматическими артистами станет возможностью приобщить к важнейшему жанру музыкального искусства тысячи жителей области, — сообщает пресс-служба филармонии. По словам организаторов, проект «Путешествие в оперу» предназначен для школьников и студентов Белгорода и Белгородской области, у которых нет возможность посетить Оперный театр, так как его в Белгороде нет. Адаптированная двухчасовая версия оперы в доступной форме познакомит зрителей с этим жанром. Расписание постановок Название оперы Дата Время Место «Сказка о царе Салтане» 18 октября 11:00 дворец культуры «Майский» посёлка Майский Белгородского района «Сказка о царе Салтане» 18 октября 16:00 дворец культуры «Звёздный», город Строитель «Сказка о царе Салтане» 20 октября 11:00 Бехтеевский дом культуры, село Бехтеевка Корочанского района «Руслан и Людмила» 20 октября 18:00 концертный зал Белгородского института искусств и культуры, Белгород Мэр Шебекина утвердил документацию об электронном аукционе с нарушением закона о госзакупках. Белгородское УФАС вынесло постановление главе Шебекина и обязало его заплатить 3 тысячи рублей штрафа. Мэр утвердил документацию об аукционе о разработке проектов планировки и межевания в рекреационной зоне реки Нежеголь с нарушением закона о госзакупках. Напомним, что в пятницу, 28 октября, главу Шебекина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения при проведении тендера на изготовление постамента для памятника «Основателю Слободы Шебекино подполковнику Ивану Дмитриевичу Шибеко». Поводом для проверки УФАС и прокуратуры Шебекинского района стало обращение заместителя главного редактора «Фонаря» Гульнары Тагировой. Спонсор разделаДля настоящих белгородских интеллектуалов летом появилось новое развлечение — бар-олимпиада «Неслабо умные» с шестью этапами по восемь вопросов в каждом. Здесь можно отдохнуть и проверить свою эрудицию. В команде может быть от четырёх до восьми человек (но можно и больше), оргвзнос — 300 рублей с человека. Три команды с лучшими результатами получат призы от партнёров и организаторов игры. Олимпиада начнётся в воскресенье, 6 ноября, в 17:00 в ресторане «ГриннBeer». Зарегистрироваться на неё можно здесь. Сотрудника УФССП признали виновным в должностном подлоге и получении взятки в крупном размере. В понедельник, 17 августа, Новооскольский районный суд приговорил бывшего старшего судебного пристава районного отдела УФССП к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 24 миллиона рублей. В суде установили, что обвиняемый за 400 тысяч рублей вынес незаконное постановление о снятии ареста с расчётного счёта предприятия «Осколэлектромонтаж». — В суде обвиняемый отрицал свою вину, но прокурор Новооскольского района привёл суду убедительные доказательства вины бывшего сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Алексеевский районный суд встал на сторону истца, который утверждал, что его лишили премии из-за планируемого сокращения штатной единицы. Алексеевский районный суд удовлетворил иск сотрудника завода к работодателю. Мужчина требовал выплатить ему премию в 25 тысяч рублей. Организация не согласилась с предъявленным иском. По их мнению, выплата годовой премии — это право работодателя, а не обязанность. Премировать сотрудников или нет решает генеральный директор, который определяет и размер выплаты.— В ходе заседания суд отметил, что выплата премии не может носить произвольный характер в отношении отдельных работников. Лишение премии должно быть мотивированным и основанным на фактах плохого исполнения трудовых обязанностей или других отрицательных причин, — пояснили в пресс-службе областного суда. Решением Алексеевского суда с ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в пользу истца взыскали 23 499,34 рубля. Из соседних областей в Сухум и Адлер по железной дороге можно добраться быстрее, чем из областного центра. На минувшей неделе российские железнодорожники возвестили об открытии прямого сообщения между Белгородом и Сухумом. Поезда из областного центра на Северный Кавказ перестали ходить в 2014 году: тогда из расписания исчез поезд «Москва — Адлер», следовавший через территорию Украины, охваченную сегодня военными действиями.В том же 2014 году железнодорожное сообщение с полуостровом через соседнее государство такж
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В Белгороде обнародовали график отключения горячей воды

Белгородский филиал ПАО «Квадра» перешёл на летний режим работы и уже начал ремонтные работы.

В Белгородском филиале ПАО «Квадра» подвели итоги отопительного сезона, который в этом году из-за непогоды завершился позже, чем обычно. Сейчас теплоэнергетики начали ремонтную кампанию, на которую планируют потратить 145 миллионов рублей. В частности, в компании отмечают удачный опыт борьбы с коррозией и анонсируют применение материалов из пластика.

— Надёжной и экономичной работе теплоэнергетических объектов филиала способствовало выполнение мероприятий ремонтной программы, программы техперевооружения и реконструкции, а также стабильное топливообеспечение, — рассказал главный инженер филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Виктор Горлов.

С мая в Белгороде будут проходить двухнедельные отключения воды: с 10 по 23 мая — котельная «Западная», с 13 по 26 июня — Белгородская ТЭЦ, с 4 по 17 июля — ТЭЦ «Луч» и котельная «Южная».

Смотреть подробный график отключения горячей воды в Белгороде

С 10 по 23 мая включительно горячей воды не будет у жителей домов по следующим улицам:

  • Щорса (нечётная сторона с 1 по 37 дом, чётная сторона со 2 по 10 дом);
  • 5 Августа;
  • Костюкова;
  • проспект Ватутина (нечётная сторона с 1 по 25 дом, чётная сторона со 2 по 8 дом);
  • Мокроусова;
  • Королёва (нечётная сторона с 5 по 37 дом, чётная сторона с 16 по 22 дом);
  • Губкина (чётная сторона со 2 по 26 дом, нечётная сторона с 1 по 15 а дом);
  • Железнодорожная;
  • Кирпичная;
  • Дегтярёва;
  • Апанасенко;
  • Комсомольская;
  • тупик Кирпичный;
  • переулок Щорса;
  • переулок Харьковский;
  • Академическая;
  • улица Механизаторов, 10;
  • переулок Апанасенко;
  • Красноармейская, 2 а;
  • Бульвар 1 Салюта.

С 10 по 23 мая включительно остановят автономные котельные «Луч-1», «Луч-2», «Губкина, 15». Горячей воды не будет у жителей дома № 49 по улице Щорса и жильцов домов 15г и 15д по улице Губкина.

С 17 по 30 мая остановят работу котельной «СМР-1». Горячей воды не будет у жителей следующих улиц:

  • Некрасова (чётная сторона с 8а по 26 дом, нечётная сторона с 13 по 27 дом);
  • Садовая (чётная сторона дома 116 -118в, нечётная сторона с 19 по 67 дом);
  • Студенческая (чётная сторона со 2 по 12 дом).

С 25 мая по 7 июня остановят подачу горячей воды по следующим адресам:

  • улица Ватутина, дома 1, 1а, 2г, 3б, 3б/а;
  • улица Михайловское шоссе, дома 16, 30, 33;
  • улица Коммунальная, дома 8,10, 12;
  • улица Тимирязева, дома 1, 3.

С 13 по 26 июня включительно горячую воду не будут подавать начиная от улицы Северо-Донецкая, в Центральной части до района Левобережья (ограниченного улицами Чапаева, Преображенская) и Северной части Белгорода (ограниченного проспектом Богдана Хмельницкого, 156 (по чётной стороне), 137 к (по нечётной стороне), а также улицами Железнякова, Челюскинцев и Менделеева), за исключением улицы Некрасова (чётная сторона с 8а по 26 дом, нечётная сторона с 13 по 27 дом); улицы Садовая (чётная сторона дома 116 — 118 г, нечётная сторона с 19 по 67 дом), улицы Студенческая (чётная сторона со 2 по 12 дом).

Также с 13 по 26 июня прекратят подачу горячей воды для белгородцев, проживающих по следующим адресам:

  • улица Губкина, 55, 57;
  • улица Молодёжная, 22.

С 28 июня по 11 июля включительно горячей воды не будет у жителей домов 4 и 29 по улице Машковцева и дома № 46 а по улице III Интернационала.

С 3 по 16 июля горячую воду отключат у жителей дома 55а по улице Щорса.

С 4 по 17 июля включительно горячую воду не будут подавать по следующим адресам:

  • улица Губкина (чётная сторона с 30 по 50 дом, нечётная сторона с 17 по 55 дом);
  • улица Щорса (чётная сторона с 14 по 62 дом, нечётная сторона с 39 по 47б);
  • улица Королёва (чётная сторона со 2 по 14 дом);
  • проспект Ватутина (чётная сторона с 10 по 22 дом);
  • улица Спортивная;
  • улица 60 лет Октября;
  • улица Архиерейская;
  • улица Горького;
  • улица Будённого;
  • улица Есенина;
  • улица Конева;
  • улица Славянская;
  • бульвар Юности;
  • улица Восточная
  • улица Советская;
  • улица Плеханова;
  • улица Лермонтова ,
  • улица Лива Толстого,
  • улица Розы Люксембург,
  • улица Шаландина,
  • переулок Автомобилистов.

С 11 по 24 июля включительно горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица. Мечникова, 7;
  • улица Добролюбова, 7;
  • улица Крупской, 9, 12 а; 58 а;
  • улица Привольная, 1,2, 6, 8, 11,11а,16,18, 21-25, 26 а,28,32, 66;
  • улица 1 Центральная, 20, 21, 31;
  • улица Гоголя, 41;
  • улица Степная, 1 а, 2, 4, 6;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 137, 137а, 139, 155, 181 (нечётная сторона), 160, 162 (чётная сторона)
  • улица Кутузова, 19;

С 13 по 24 июля включительно не будут подавать горячую воду жильцам дома 22б по улице Ватутина и 15в по улице Губкина.

С 13 по 26 июля включительно подачу горячей воды приостановят для жителей домов 1г, 4б, 6а, 6в по улице Макаренко и дома № 1 по переулку Макаренко.

Фото пресс-службы белгородского филиала ПАО «Квадра»

На пресс-конференции также рассказали, сколько белгородцы задолжали за тепло в квартирах — на сегодняшний день это сумма составляет более 500 миллионов рублей, из которых 371,64 миллиона — долг жителей Белгорода. Как заверили в «Квадре», с должниками сейчас ведётся работа по возмещению оплаты.

Мария Потапенко

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#Белгород #Квадра #отключение воды
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