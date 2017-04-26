В Белгороде открылась выставка «Весеннее настроение»

В среду, 26 апреля, в «Белэкспоцентре» открылась V межрегиональная выставка «Весеннее настроение». Белгородцы здесь могут купить одежду, головные уборы, аксессуары, домашний текстиль, обувь, бельё, чулки, носки, галантерею, косметику, парфюмерию, хозтовары, продовольственные товары, ювелирные изделия, бижутерию, посуду, бытовую технику. Свои товары и услуги предоставили 162 предприятия из регионов России, республики Беларусь и Украины.
Выставка продлится до 29 апреля. Подробнее с планом её работы можно познакомиться во вложенном файле.