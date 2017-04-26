В Белгороде проведут вегетарианский вечер Vegan party

В четверг, 27 апреля, в 18:30 в штабе молодёжной организации «Новое поколение» (проспект Богдана Хмельницкого, 133В, офис 608 — прим. ред.) пройдёт специальный тематический вечер, посвящённый культуре вегетарианцев. Новопоколенцы проведут мастер-класс по приготовлению растительной пищи, расскажут о рецептах на каждый день для вегетарианцев, проведут мастер-класс по плетению мандал и прочтут мини-лекции о вег-культуре.
— Изначально появилась идея вегетарианского фестиваля, а этот вегетарианский вечер можно назвать пробной версией. Главная задача для нас — развеять негативные убеждения и стереотипы о вегетарианстве, ведь часто люди, заинтересовавшиеся этой идеологией, сталкиваются с недопониманием со стороны окружающих, с собственным незнанием, страхами и сомнениями. Фестиваль будет представлять собой альтернативную площадку, объединяющую вегетарианство, индийскую культуру, а также экологию. Для нас важно получить обратную связь, чтобы понять, есть ли смысл проводить более масштабное событие, будет ли оно актуально в нашем городе, — рассказывает организатор вечера Мария Денежко.
Участие в тематическом вечере Vegan party бесплатное. Для этого достаточно зарегистрироваться в группе события во «ВКонтакте».