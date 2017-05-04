В Белгороде сотрудники «Цифромаркета» впервые поучаствовали в донорской акции

В Белгороде сотрудники «Цифромаркета» впервые массово сдали кровь на областной станции переливания крови. В компании различные социальные акции проходят регулярно, но донорская акция проходила в первый раз.
Работники «Цифромаркета» заранее подготовились к сдаче крови, а потом по очереди сдали кровь. Среди доноров были и те, кто никогда раньше этого не делал, и те, кого привыкли считать донорами со стажем. Так, например, IT-специалист Дмитрий Дорофеев сдавал кровь уже в пятый раз. Он считает, что помогать нуждающимся должен каждый, кто имеет такую возможность. Одним из новичков в добром начинании стал основатель «Цифромаркета», депутат Белгородской областной думы Александр Щеглов.
— Всегда было желание попробовать себя в роли донора, но как-то не складывалось. Выпала возможность сдать кровь вместе с коллегами — так сказать, своим поступком показать пример. Я сразу согласился. Процедура вовсе не страшная и совсем не болезненная. Всем советую не бояться и обязательно попробовать себя в роли донора. Считаю, что все мы должны быть более отзывчивы и помогать друг другу в трудных ситуациях, — рассказывает Александр Щеглов.
Все сотрудники «Цифромаркета», которые поучаствовали в донорской акции, получили вкусные подарки. Руководство компании таким образом решило поощрить работников, добавив подарки к социальным льготам, которые предоставляет донорам государство.
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