Они строят собор. Истории участников первого белгородского форума #любиточтоделаешь

Фёдор Жерновой, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— Люди делятся на две группы: одни — кладут камни, а другие — строят собор. И это очень большая разница. По сути, каждый делает одно и то же. Но счастливее будут те, которые строят собор, — открыл форум его главный организатор и инициатор Фёдор Жерновой.

Белгородцев познакомили с историями, которые мотивируют на созидание. Спикерами выступили люди самых разных сфер деятельности: «ремесленник», предприниматель, спортсмен, музыкант, волонтёр, преподаватель, доктор делового администрирования (по техническим причинам историю консультанта по управлению, доктора делового администрирования Владимира Лобукова записать не удалось, приносим спикеру извинения — прим. ред.).

Человек-ремесленник

Первым рассказал свою историю основатель и идеолог кофейни «Калипсо» Никита Редкокашин.

Никита Редкокашин, фото Артёма Неизвестного, vk.com/lubitochtodelaesh

— Я всегда мечтал быть предпринимателем. Мой первый коммерческий опыт был, когда мне было 5 лет. Я помню о нём только по рассказам родителей. Я открыл газету, на одной из страниц которой были объявления о продаже пшеницы, а на следующей — объявления о покупке. Я звонил и тем, и другим, предлагая купить сразу вагон пшеницы. На этом занятии меня и застали мои родители... Первые свои деньги я получил в шесть лет, когда купил в киоске газету и в радиусе 20 метров продал её.

Со временем я стал искать различные идеи для бизнеса. На последнем курсе я стал придумывать, что бы сделать необычного. Как идею я рассматривал одноразовые носки... Потом я обратил внимание, что в кинофильмах все ходят с кофе в очень удобных стаканчиках с крышечками. Тогда у нас не было таких стаканчиков. И я подумал: почему бы не готовить классный кофе и не продавать его в таких вот крутых стаканчиках. Мне пришлось уговорить поставщика продать мне большое количество этих стаканчиков.

Сначала у нас была маленькая стойка в «Славянском», но со временем мы выросли. Сначала я делал всё сам: и грузчик, и официант, но потом появилась небольшая команда. Сейчас я очень увлечён технологиями обжарки кофе, обучаюсь этому сам и помогаю обучаться своим бариста.

Человек-предприниматель

Следующим рассказал свою историю предприниматель, депутат облдумы Александр Щеглов.

— Конечно же, в первую очередь, предприниматель должен обладать высокой энергетикой. Второе — это то, что человек должен быть уверен на 100 процентов в своих собственных силах. Ну и третье — он должен быть целеустремлённым: настоящий параноик, не сомневающийся в своих силах. Я предприниматель в душе. Я никогда не думал о выборе профессии. Будучи студентом, пробовал разные виды бизнеса: продуктовый киоск, был продавцом бытовой техникой, работал в магазине автозапчастей...

Александр Щеглов, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— После окончания университета я открыл свой первый магазин с вывеской «Магазин связи». Я купил себе мобильник — сначала товарищ увидел, потом ещё один. Я увидел, что это вызывает интерес и решил открыть такой магазин. Помогали мне мои однокурсники. Кстати, я считаю, что команда — один из главных моих успехов.

Был и такой опыт, что партнёры оставили меня совсем без денег, но сейчас я им за это благодарен. Я старался много учиться: изучал финансы, менеджмент, переговоры, ораторское искусство. Вопросов было очень много, но тем и отличается предприниматель, что он не останавливается ни перед чем. На сегодняшний момент сеть магазинов давно перевалила за сотню. Пять лет назад к нам обратились представители Apple, чтобы наладить сотрудничество, и для нас это было успехом. Позже меня выбрали депутатом, но я себя не позиционирую депутатом — я всегда представляюсь предпринимателем.

Человек-спортсмен

Борец и тренер Алексей Стоян рассказал, как начинал свой путь технаря, а затем пришёл в спорт.

Алексей Стоян, фото Артёма Неизвестного, vk.com/lubitochtodelaesh

— Моё детство было интересным и неоднозначным. Я из Якутии. Там 45 градусов мороза восемь месяцев в году. Я ходил на секцию через четыре километра — один, по морозу, и это нормально воспринималось. В 12-13 лет я перестал интересоваться спортом и прошёл «мальчишеский путь» с уличными ребятами. Учился в основном на «двойки», но со временем родители решили переехать поближе к Украине, и старшую школу я заканчивал в Белгороде.

Здесь началась моя новая жизнь. В итоге я окончил школу с серебряной медалью. Во время подготовки к поступлению в десятый класс я освоил английский язык. Позже поступил в БГТУ имени Шухова. После окончания университета работал на заводе «Энергомаш». Я написал там заявление и ожидал отказа, но мне перезвонили и взяли на работу.

Я себя зарекомендовал как хороший специалист. Так началась моя деятельность на заводе, которая длилась семь лет. Я посещал параллельно спортивный зал, где мне однажды предложили посетить мастер-классы по тайскому боксу в Бразилии. Да, это было далеко, дорого, но мне очень хотелось. Поэтому я весь отпуск откладывал на этот семинар. Друг предложил продать машину, и половину вырученных денег я потратил на билеты... Потом у меня была опять машина, я её продал и открыл спортзал.

Со временем у меня выдалась возможность поехать в Таиланд, где мне предложили подраться за титул чемпиона. Я одержал победу над украинцем и стал чемпионом мира... Я ещё дважды ездил в Таиланд: после одного из боёв лежал в коме, после второго — были сломаны рёбра. После поездок в Таиланд мне стало понятно, что там мало места, а ребят, которым это интересно, довольно много. Нужно было расширяться. И нам это удалось. Я сделал такой вывод, что если ты не останавливаешься, ведёшь ту деятельность, которая нравится, то у тебя всё получится. Это самое главное в жизни.

Человек-музыкант

Музыкант Тимур Халлиулин не только рассказал о том, как начал свой путь в музыке, но даже сыграл на органе свою композицию «Мистерия ночи».

Тимур Халиуллин, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— Моя история началась очень давно. Я родился в семье музыкантов. На фотографии, где я школьником сижу за пианино, я не совсем понимал, как это можно любить и, тем более, считать любимым делом. Я не понимал, зачем сидеть целый год, чтобы сыграть потом произведение, длящееся в две минуты... Сейчас я играю на колоколах, органе и клавесине. Мама меня заставляла заниматься. Я понял зачем только после того, как добился первого успеха в третьем классе. Я завидовал ребятам, которые бегали и играли за окном, но я упорно занимался.

Позже я поступил в музыкальное училище, потом в колледж сразу на два отделения. Родители были не совсем довольны, потому что их интересовал вопрос, как я буду зарабатывать. Я сидел до утра в соседней музыкальной школе и занимался...

Когда я надеваю костюм, бабочку и выхожу блистать перед зрителем, я понимаю, что за этим стоит каторжный труд. Но сегодня моя личная жизнь и работа сплелись, и, мне кажется, что так правильно. Я купил ролики, завел собаку — у меня есть всё то, о чём я мечтал в детстве.

Человек-волонтёр

Своей трогательной историей поделилась руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Евгения Кондратюк, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— В волонтёрскую деятельность я буквально вползла. Я сама заболела, были осложнения на позвоночник. В какой-то момент всё куда-то делось: ты ползаешь на костылях, кажется, что жизнь закончилась. Я стала искать, как её продолжить. Мне захотелось найти в Белгороде таких же, которые нуждаются в помощи. Но я не нашла ни одного волонтёрского фонда, который вёл бы активную деятельность.

Я зашла на сайт фонда «Подари жизнь». Там была молитва, которая дала мне понять, что мой смысл жизни — отдавать себя кому-то, слушать их и слышать. Потом я попала в онкологическое отделение, а позже стала председателем корпуса «Святое Белогорье против детского рака».

Когда я начала туда приходить, я поняла, что нас никто не знает, и всё, что я могу сделать, — это утешить и понять... Первоначальная помощь заключалась в том, что я слушала детей и их мам. Мы старались сделать жизнь деток ярче... В последние дни жизни прекрасной девочки Ксюши, мы решили помочь осуществить её мечту — стать фотомоделью. Чтобы поддержать её и показать, что она нереально красивая, все члены нашего фонда постриглись налысо.





Мы очень радуемся, когда наши детки побеждают рак и принимают участие в «Бале победителей». Наши детки — борцы, которые сражаются со сложной болезнью. Фонд понемногу набирает свою активность и расширяется. 30 апреля в УСК Хоркиной пройдут и в Белгороде соревнования победителей.

Человек-йог

Галина Гребёнкина преподаёт йогу уже 35 лет.

— Когда работа по душе, то ты не работаешь ни одного дня в жизни, просто наслаждаешься этим. Так получилось, что своё любимое дело я не искала, а оно само нашло меня. Я училась в Екатеринбурге, занималась исследовательской деятельностью. Вышла замуж и переехала в Белгород. Однажды муж пришёл домой и сказал, что уедет надолго в командировку в Индию, и, если я буду себя хорошо вести, то возьмёт и меня.

Галина Гребёнкина, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

Жили мы в Индии четыре года. Сначала мне не совсем подошёл климат, и у меня начала болеть голова. Муж посоветовал пообщаться с учителем йоги. Мне стало интересно. Я пошла на первое занятие. Он мне сказал: «Сесть и не двигаться». Оказывается, это была медитация. Меня это заинтересовало. После нескольких занятий, я поняла, что у меня перестала болеть голова.

Я каждое утро занималась йогой, и вот в один день мой учитель подарил мне сертификат. Непонятно, что было на нём написано, я попросила ребят его перевести, но они его затеряли. Я об этом сказала своему учителю, на что он ответил, что я буду преподавателем йоги, и выписал мне второй сертификат. Конечно, я в это не верила. Но когда мы вернулись домой, так получилось, что в БГТУ Шухова искали преподавателя йоги, и мой муж им меня рекомендовал. Я стеснялась, долго упиралась, но как-то так само получилось, что начала преподавать...

Позже в моей жизни случился переломный момент: умер мой супруг. Но я же понимала, что жизнь должна продолжаться, и её продолжение я нашла в йоге. Я занималась ею каждое утро. Позже мне предложили работу психологом. Я училась дополнительно в московском вузе. Сама не понимаю, как я тогда не испугалась всего этого нового.