Они строят собор. Истории участников первого белгородского форума #любиточтоделаешь

Ежегодный фестиваль славянской культуры пройдёт в Валуйках 3 октября. В субботу, 3 октября, в Валуйках в седьмой раз проведут фестиваль славянской культуры «Белгородская слобода». В 10 утра в конно-спортивном комплексе «Серебряная подкова» пройдут соревнования по конному спорту на приз главы района.В 12:30 на Красной площади Валуек официально откроют фестиваль. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы по бисероплетению, валянию, резьбе и росписи по дереву, изготовлению стеклянных миниатюр и ярмарка изделий народных умельцев. Белгородская прокуратура заставила строительную компанию выплатить 49 работникам зарплату за июль. В Ракитянском районе руководство строительной компании задолжало 49 сотрудникам зарплату за июль. Общая сумма долга составила 562 тысячи рублей. Областная прокуратура завела административное дело на генерального директора фирмы за нарушение трудового законодательства. После представления, внесённого прокурором Ракитянского района, компания выплатила сотрудникам причитающуюся заработную плату. Участники смогут задать вопросы члену правления и заместителю генерального директора «Корпорации малого и среднего предпринимательства» Наталье Ларионовой. В четверг, 19 мая, в бизнес-пространстве «Контакт» проведут вебинар для представителей малого и среднего бизнеса. Ведущая вебинара, член правления «Корпорации малого и среднего предпринимательства» и заместитель генерального директора Наталья Ларионова расскажет о планах и приоритетах развития «Корпорации МСП» Белгородской области на ближайшие три–пять лет, а также объяснит, каким образом «Корпорация малого и среднего предпринимательства» поддерживает предпринимателей и куда обращаться за поддержкой.Участие в вебинаре бесплатное, начало в 9:00. Подробнее о вебинаре можно узнать в группе во «ВКонтакте». В финале сыграла команда Аллы Губиной. В субботу, 30 апреля, в бизнес-пространстве «Контакт» в финале весеннего сезона игр «Что? Где? Когда?» сыграла команда Аллы Губиной. В решающем 11-ом раунде знатоки не смогли ответить на вопрос и проиграли зрителям со счётом 5:6. Из-за проигрыша команды оргкомитет решил в этом сезоне никому не присуждать звание магистра клуба, поэтому единственным магистром городской лиги ЧГК пока останется Дмитрий Огнев. финале сезона организаторы — активисты молодёжной организации «Новое поколение» — отпраздновали пятилетие белгородского клуба «Что? Где? Когда?». — Мы подготовили для участников и гостей огромный торт с символикой наших игр, поставили фотобудку, чтобы все смогли унести с собой памятные фото, пригласили музыкальную группу Freedom duo. Когда мы думали, какой подарок сделать клубу, решили, что лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками, поэтому мужская половина организаторов несколько дней собирала наш первый арт-объект — большие светящиеся буквы ЧГК. Думаю, клубу подарок понравился, — рассказала организатор игр Екатерина Хареба. Следующий сезон игр городского клуба «Что? Где? Когда?» пройдёт осенью. За сутки в регионе в двух авариях два человека получили травмы. В субботу, 28 января, в Валуйском районе 39-летний водитель на Nissan Terrano на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу ВАЗ-2110 и столкнулся с отечественным автомобилем. 29-летний водитель «десятки» не пострадал, а его 4-летний пассажир получил травмы. Фото gibdd.ruВсего в регионе за сутки произошли две аварии. Обошлось без погибших. Администрация города хочет разгрузить центральные улицы. В Белгороде на перекрёстке улиц Студенческая и Калинина планируют построить двухуровневую транспортную развязку. В постановлении городской администрации говорится, что при реконструкции и строительстве этого участка уберут светофоры. Проект предполагает, что ширина улицы будет девять метров, а длина перехода по мосту через Студенческую улицу — 600 метров.Развязка нужна потому, что этот участок считается аварийным. Кроме того, таким образом планируется разгрузить центр города от транспортных потоков. Точное время строительства ещё не определено. В планах срок реконструкции может быть продлён до 2025 года. — Данные постановления не являются основанием для строительства. Их стоит воспринимать просто как предложения. Архитекторы вносят их, чтобы быть готовыми когда-нибудь развивать эту развязку, — поясняют в пресс-службе городской администрации. Квестерам нужно будет выбраться из гробницы фараона. Организаторы квестов в реальности «Тайник» открыли новую комнату, которая посвящена приключениям Индианы Джонса. В новом проекте квестерам предстоит похитить сокровище из гробницы фараона и выбраться из пирамиды, в которой они окажутся «замурованными». Прошлым охотникам за египетскими богатствами сделать этого не удалось — любителям квестов нужно будет узнать их тайну, чтобы отыскать ключ от выхода. — Мы оформили комнату в египетской тематике, подобрали соответствующие загадки, при этом здесь одинаково комфортно должны чувствовать себя как новички, так и опытные квестеры любых возрастов. Посетителям придётся проявить смекалку, а в разгадке некоторых заданий им поможет только слаженная командная работа. Мы обещаем познакомить с некоторыми египетскими иероглифами, символами власти и даже показать «волшебного» скарабея. Надеемся, что все пришедшие смогут открыть саркофаг с мумией и целыми и невредимыми выберутся из гробницы, — рассказывает о квест-комнате её организатор Евгений. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-103924961_509", -103924961, 509, 'nfW2Tt_05Lw2wv6OErpe-96szw', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Квест-проект «Тайник» находится в Белгороде на улице Николая Островского, 22. Здесь также можно пройти квест «Последнее дело Холмса». Забронировать игры можно по телефону +7 (904) 536 48-36.Организаторы «Тайника» вместе с редакцией «Фонаря» проводят розыгрыш пригласительного на посещение египетской комнаты среди подписчиков группы «Фонаря» во «ВКонтакте». Победителя определят 13 мая. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-83741258_5312", -83741258, 5312, 'WKcNypOikSzTZBChzpcrNvQ0lg', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());На правах рекламы В Белгороде 50-й концертный сезон презентуют акцией «Небесный оркестр». В воскресенье, 4 сентября, на Музейной площади Белгородская филармония презентует свой юбилейный 50-й концертный сезон. Акция «Небесный оркестр» начнётся в 15:00 продажей абонементов на новый сезон со скидками от 5 до 25 процентов. Продавать билеты будут недалеко от сцены. В 16:00 белгородцы и гости города услышат и увидят карильонный концерт. В 16:45 выступит симфонический оркестр Дмитрия Филатова, а после него на карильоне сыграет Тимур Халиуллин. В 17:00 оркестр переместится в корзину воздушного шара и под симфоническую музыку поднимется над Белгородом. В 18 часов продолжится карильонный концерт с участием виолончелиста Олега Шейна, ударника Олега Иванова и театра огня. Шестеро белгородцев стали обладателями премий по итогам Всероссийского профессионального конкурса. В Санкт-Петербурге наградили лауреатов Всероссийского профессионального конкурса фонда ОНФ «Правда и справедливость». Среди них — двое журналистов «Фонаря» — Дмитрий Голуцкий и Гульнара Тагирова. Они получили премии за расследование о необоснованных тратах из бюджета Шебекинского района и поисках источников неприятного запаха в том же Шебекинском районе. — На конкурс «Правда и справедливость» я подавала четыре работы. Самая любимая — история о миллионе с лишним из бюджета Шебекинского района, который хотели потратить на постамент памятника, когда он уже полтора месяца как стоял. Было очень приятно в данном случае убедиться, что результат журналистской работы вполне конкретный — прокуратура остановила торги, и деньги остались в бюджете. Теперь я регулярно слежу за порталом госзакупок и советую делать это всем неравнодушным гражданам, — рассказала Гульнара Тагирова.На вручении наград сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева поделилась мнением о работах победителей. — Ваши работы являются очень качественными и профессиональными. Здесь настоящие патриоты своих городов и районов, потому что за многими вашими сюжетами и публикациями стоят решённые проблемы. Спасибо вам за это, — сказала депутат Государственной думы Ольга Тимофеева. Всего в этом году шестеро белгородцев получили награды Общероссийского народного фронта — помимо корреспондентов «Фонаря», лауреатами стали журналисты ИА «Бел.Ру» Елена Свиридова и Сергей Егоров, собкор «Российской газеты» в Белгороде Анна Скрипка и региональный редактор еженедельника «Житьё-бытьё» Валерий Джавадов. — За три года проведения конкурса для журналистов нашего региона — это своеобразный рекорд, — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. В конкурсе участвовали около 970 региональных СМИ, победителями стали 442 журналиста и блогера. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются мокрый снег с дождем и гололёд. В пятницу, 12 февраля, в Белгородской области сохранится ветреная погода. По данным регионального управления МЧС, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунды. Температура воздуха днём до +4 градусов тепла, ночью от 0 до 3 градусов мороза. Помимо ветра, в некоторых районах области возможен мокрый снег с дождём, на дорогах гололёд. В Белгород приехали участники телевизионного шоу «Голос. Дети-3». На пресс-конференции в Белгородской филармонии артисты рассказали, почему стали заниматься благотворительностью и что изменилось в их жизни после участия в самом масштабном вокальном проекте страны. Победитель шоу «Голос. Дети-3» Данил Плужников и финалисты Азер Насибов, Раяна Асланбекова и Ярослава Дегтярёва ездят по России как участники проекта
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Они строят собор. Истории участников первого белгородского форума #любиточтоделаешь

В Белгороде провели первый форум «Люби то, что делаешь». Его спикерами стали семь белгородцев, увлечённых своим делом и заряжающих на деятельность окружающих. Приводим рассказы некоторых из них.

Фёдор Жерновой, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— Люди делятся на две группы: одни — кладут камни, а другие — строят собор. И это очень большая разница. По сути, каждый делает одно и то же. Но счастливее будут те, которые строят собор, — открыл форум его главный организатор и инициатор Фёдор Жерновой.

Белгородцев познакомили с историями, которые мотивируют на созидание. Спикерами выступили люди самых разных сфер деятельности: «ремесленник», предприниматель, спортсмен, музыкант, волонтёр, преподаватель, доктор делового администрирования (по техническим причинам историю консультанта по управлению, доктора делового администрирования Владимира Лобукова записать не удалось, приносим спикеру извинения — прим. ред.).

Человек-ремесленник

Первым рассказал свою историю основатель и идеолог кофейни «Калипсо» Никита Редкокашин.

Никита Редкокашин, фото Артёма Неизвестного, vk.com/lubitochtodelaesh

— Я всегда мечтал быть предпринимателем. Мой первый коммерческий опыт был, когда мне было 5 лет. Я помню о нём только по рассказам родителей. Я открыл газету, на одной из страниц которой были объявления о продаже пшеницы, а на следующей — объявления о покупке. Я звонил и тем, и другим, предлагая купить сразу вагон пшеницы. На этом занятии меня и застали мои родители... Первые свои деньги я получил в шесть лет, когда купил в киоске газету и в радиусе 20 метров продал её.

Со временем я стал искать различные идеи для бизнеса. На последнем курсе я стал придумывать, что бы сделать необычного. Как идею я рассматривал одноразовые носки... Потом я обратил внимание, что в кинофильмах все ходят с кофе в очень удобных стаканчиках с крышечками. Тогда у нас не было таких стаканчиков. И я подумал: почему бы не готовить классный кофе и не продавать его в таких вот крутых стаканчиках. Мне пришлось уговорить поставщика продать мне большое количество этих стаканчиков.

Сначала у нас была маленькая стойка в «Славянском», но со временем мы выросли. Сначала я делал всё сам: и грузчик, и официант, но потом появилась небольшая команда. Сейчас я очень увлечён технологиями обжарки кофе, обучаюсь этому сам и помогаю обучаться своим бариста.

Человек-предприниматель

Следующим рассказал свою историю предприниматель, депутат облдумы Александр Щеглов.

— Конечно же, в первую очередь, предприниматель должен обладать высокой энергетикой. Второе — это то, что человек должен быть уверен на 100 процентов в своих собственных силах. Ну и третье — он должен быть целеустремлённым: настоящий параноик, не сомневающийся в своих силах. Я предприниматель в душе. Я никогда не думал о выборе профессии. Будучи студентом, пробовал разные виды бизнеса: продуктовый киоск, был продавцом бытовой техникой, работал в магазине автозапчастей...

Александр Щеглов, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— После окончания университета я открыл свой первый магазин с вывеской «Магазин связи». Я купил себе мобильник — сначала товарищ увидел, потом ещё один. Я увидел, что это вызывает интерес и решил открыть такой магазин. Помогали мне мои однокурсники. Кстати, я считаю, что команда — один из главных моих успехов.

Был и такой опыт, что партнёры оставили меня совсем без денег, но сейчас я им за это благодарен. Я старался много учиться: изучал финансы, менеджмент, переговоры, ораторское искусство. Вопросов было очень много, но тем и отличается предприниматель, что он не останавливается ни перед чем. На сегодняшний момент сеть магазинов давно перевалила за сотню. Пять лет назад к нам обратились представители Apple, чтобы наладить сотрудничество, и для нас это было успехом. Позже меня выбрали депутатом, но я себя не позиционирую депутатом — я всегда представляюсь предпринимателем.

Человек-спортсмен

Борец и тренер Алексей Стоян рассказал, как начинал свой путь технаря, а затем пришёл в спорт.

Алексей Стоян, фото Артёма Неизвестного, vk.com/lubitochtodelaesh

— Моё детство было интересным и неоднозначным. Я из Якутии. Там 45 градусов мороза восемь месяцев в году. Я ходил на секцию через четыре километра — один, по морозу, и это нормально воспринималось. В 12-13 лет я перестал интересоваться спортом и прошёл «мальчишеский путь» с уличными ребятами. Учился в основном на «двойки», но со временем родители решили переехать поближе к Украине, и старшую школу я заканчивал в Белгороде.

Здесь началась моя новая жизнь. В итоге я окончил школу с серебряной медалью. Во время подготовки к поступлению в десятый класс я освоил английский язык. Позже поступил в БГТУ имени Шухова. После окончания университета работал на заводе «Энергомаш». Я написал там заявление и ожидал отказа, но мне перезвонили и взяли на работу.

Я себя зарекомендовал как хороший специалист. Так началась моя деятельность на заводе, которая длилась семь лет. Я посещал параллельно спортивный зал, где мне однажды предложили посетить мастер-классы по тайскому боксу в Бразилии. Да, это было далеко, дорого, но мне очень хотелось. Поэтому я весь отпуск откладывал на этот семинар. Друг предложил продать машину, и половину вырученных денег я потратил на билеты... Потом у меня была опять машина, я её продал и открыл спортзал.

Со временем у меня выдалась возможность поехать в Таиланд, где мне предложили подраться за титул чемпиона. Я одержал победу над украинцем и стал чемпионом мира... Я ещё дважды ездил в Таиланд: после одного из боёв лежал в коме, после второго — были сломаны рёбра. После поездок в Таиланд мне стало понятно, что там мало места, а ребят, которым это интересно, довольно много. Нужно было расширяться. И нам это удалось. Я сделал такой вывод, что если ты не останавливаешься, ведёшь ту деятельность, которая нравится, то у тебя всё получится. Это самое главное в жизни.

Человек-музыкант

Музыкант Тимур Халлиулин не только рассказал о том, как начал свой путь в музыке, но даже сыграл на органе свою композицию «Мистерия ночи».

Тимур Халиуллин, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— Моя история началась очень давно. Я родился в семье музыкантов. На фотографии, где я школьником сижу за пианино, я не совсем понимал, как это можно любить и, тем более, считать любимым делом. Я не понимал, зачем сидеть целый год, чтобы сыграть потом произведение, длящееся в две минуты... Сейчас я играю на колоколах, органе и клавесине. Мама меня заставляла заниматься. Я понял зачем только после того, как добился первого успеха в третьем классе. Я завидовал ребятам, которые бегали и играли за окном, но я упорно занимался.

Позже я поступил в музыкальное училище, потом в колледж сразу на два отделения. Родители были не совсем довольны, потому что их интересовал вопрос, как я буду зарабатывать. Я сидел до утра в соседней музыкальной школе и занимался...

Когда я надеваю костюм, бабочку и выхожу блистать перед зрителем, я понимаю, что за этим стоит каторжный труд. Но сегодня моя личная жизнь и работа сплелись, и, мне кажется, что так правильно. Я купил ролики, завел собаку — у меня есть всё то, о чём я мечтал в детстве.

Человек-волонтёр

Своей трогательной историей поделилась руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Евгения Кондратюк, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

— В волонтёрскую деятельность я буквально вползла. Я сама заболела, были осложнения на позвоночник. В какой-то момент всё куда-то делось: ты ползаешь на костылях, кажется, что жизнь закончилась. Я стала искать, как её продолжить. Мне захотелось найти в Белгороде таких же, которые нуждаются в помощи. Но я не нашла ни одного волонтёрского фонда, который вёл бы активную деятельность.

Я зашла на сайт фонда «Подари жизнь». Там была молитва, которая дала мне понять, что мой смысл жизни — отдавать себя кому-то, слушать их и слышать. Потом я попала в онкологическое отделение, а позже стала председателем корпуса «Святое Белогорье против детского рака».

Когда я начала туда приходить, я поняла, что нас никто не знает, и всё, что я могу сделать, — это утешить и понять... Первоначальная помощь заключалась в том, что я слушала детей и их мам. Мы старались сделать жизнь деток ярче... В последние дни жизни прекрасной девочки Ксюши, мы решили помочь осуществить её мечту — стать фотомоделью. Чтобы поддержать её и показать, что она нереально красивая, все члены нашего фонда постриглись налысо.


Мы очень радуемся, когда наши детки побеждают рак и принимают участие в «Бале победителей». Наши детки — борцы, которые сражаются со сложной болезнью. Фонд понемногу набирает свою активность и расширяется. 30 апреля в УСК Хоркиной пройдут и в Белгороде соревнования победителей.

Человек-йог

Галина Гребёнкина преподаёт йогу уже 35 лет.

— Когда работа по душе, то ты не работаешь ни одного дня в жизни, просто наслаждаешься этим. Так получилось, что своё любимое дело я не искала, а оно само нашло меня. Я училась в Екатеринбурге, занималась исследовательской деятельностью. Вышла замуж и переехала в Белгород. Однажды муж пришёл домой и сказал, что уедет надолго в командировку в Индию, и, если я буду себя хорошо вести, то возьмёт и меня.

Галина Гребёнкина, фото Алексея Вяткина, vk.com/lubitochtodelaesh

Жили мы в Индии четыре года. Сначала мне не совсем подошёл климат, и у меня начала болеть голова. Муж посоветовал пообщаться с учителем йоги. Мне стало интересно. Я пошла на первое занятие. Он мне сказал: «Сесть и не двигаться». Оказывается, это была медитация. Меня это заинтересовало. После нескольких занятий, я поняла, что у меня перестала болеть голова.

Я каждое утро занималась йогой, и вот в один день мой учитель подарил мне сертификат. Непонятно, что было на нём написано, я попросила ребят его перевести, но они его затеряли. Я об этом сказала своему учителю, на что он ответил, что я буду преподавателем йоги, и выписал мне второй сертификат. Конечно, я в это не верила. Но когда мы вернулись домой, так получилось, что в БГТУ Шухова искали преподавателя йоги, и мой муж им меня рекомендовал. Я стеснялась, долго упиралась, но как-то так само получилось, что начала преподавать...

Позже в моей жизни случился переломный момент: умер мой супруг. Но я же понимала, что жизнь должна продолжаться, и её продолжение я нашла в йоге. Я занималась ею каждое утро. Позже мне предложили работу психологом. Я училась дополнительно в московском вузе. Сама не понимаю, как я тогда не испугалась всего этого нового.

Анастасия Лопатина

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#Александр Щеглов #Фёдор Жерновой #Евгения Кондратюк #йога #Белгородская государственная филармония #Святое Белогорье против детского рака #Тимур Халиуллин #Алексей Стоян
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