В Шебекинском районе энергетики благоустроили памятник воинам-освободителям

Сотрудники Шебекинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» осветили мемориальный комплекс на окраине села Ржавец. Для этого на прилегающей к памятнику территории установили две металлические опоры с энергосберегающими светильниками и прожекторами, а также проложили 130 метров кабельной линии электропередачи.
— Каждый год мы стараемся благоустраивать монументы, расположенные в отдалённых деревнях и населённых пунктах, — рассказывает начальник Шебекинского РЭС Андрей Абросимов. — Это наш общий долг. Памятник в селе Ржавец теперь будет видно и в тёмное время суток.
Мемориал открыли в мае 1975 года. Рядом с ним находится зенитное 85-миллиметровое орудие и миномёт.