В Старом Осколе выступят Лев Лещенко, Анна Семенович и Юлианна Караулова

В пятницу, 5 мая, в день присвоения Старому Осколу звания города воинской славы, в 16:30 на площади у «Стойленской нивы» пройдёт большой концерт российских звёзд, посвящённый Дню Победы. Жители смогут послушать песни Льва Лещенко, ансамбля «Песняры», экс-солиста группы «Белый Орёл» Александра Ягья, победителя телешоу «Голос-2» Сергея Волчкова, актрисы и певицы Анна Семенович, экс-солистки группы 5sta Family Юлианны Карауловой и куплетиста-юмориста Михаила Вашукова.
Праздничная программа завершится пиротехническим шоу и лазерным салютом в честь Дня Победы.
На концерт можно будет пройти по пригласительным — их организаторы распространили в городе более 20 тысяч штук.
Пресс-служба администрации Старого Оскола уточняет, что во время концерта на бульваре Дружбы и рядом со «Стойленской Нивы» ограничат движения транспорта, а на площадь не пустят людей с бутылками и другими предметами, которые могут создать опасность для окружающих.