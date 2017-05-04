В Старом Осколе выступят Лев Лещенко, Анна Семенович и Юлианна Караулова

В Центре досуга «Космос» прошла предсезонная пресс-конференция волейбольного клуба «Белогорье». Главный тренер команды Геннадий Шипулин рассказал, кого он в будущем видит на месте главного тренера клуба, и признался в том, что клуб сейчас находится в сложном финансовом положении. Сергей Тетюхин назвал несколько причин, почему российская сборная по волейболу осталась без медалей в Рио-де-Жанейро, а Дмитрий Мусэрский пообещал, что скоро вернётся к тренировкам в клубе. Об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро На встрече с журналистами и болельщиками, фото bel.kp.ruСергей Тетюхин — Выступление на Олимпийских Играх следует признать неудовлетворительным. Сыграли неудачно, команда ехала в Бразилию как минимум за медалями любого достоинства. Играли, настраивались, было желание победить. Но, к сожалению, вновь «деревянная» медаль, как и в Атланте в далёком 1996 году, где я выступал впервые. Ситуация с применением допинга сказалась не лучшим образом на сборной — пришлось игроков, у которых могли быть проблемы из-за мельдония, отстёгивать от состава в самый последний момент. В полуфинале бразильцы не выглядели непобедимыми, даже с американцами было играть сложнее. В Лондоне у нас был план «В», который нам тогда здорово помог. Конечно, сказалось и позднее время полуфинала — четвертьфинальный матч с Канадой мы играли утром по местному времени, а полуфинал назначили на 22 часа. По ходу матча выглядели подуставшими, замены не помогали, а лондонского плана у Владимира Алекно на сей раз не оказалось. В матче за бронзу мы потеряли нить игры в третьей партии, ослабили подачу, и американцы сразу же этим воспользовались. Желание победить было, физически были готовы, все ребята настраивались, но не получилось завершить турнир на мажорной ноте. Матч за третье место с командой США, фото reuters.comК сожалению, Максим Михайлов не до конца успел восстановиться после травм и набрать оптимальную форму. Не хватало и Димы Мусэрского. Он — наше главное и самое грозное оружие на протяжении последних шести лет. Многие знают, по каким причинам он не попал в Рио, а заменить полноценно его амплуа не смогли. После Лондона мы отстали — очевидно, и это ни для кого не является секретом. Те команды, с которыми мы раньше легко справлялись, теперь создают нам большие проблемы. В сборной до сих пор нет молодёжи, и это очень грустно, на мой взгляд. Геннадий Шипулин — У каждого тренера своя прерогатива на игру. Мне кажется, комплектование нужно было проводить несколько иначе. Мы поехали в Рио лишь с тремя доигровщиками. Это в волейболе сразу «аварийная ситуация», необходимо пять человек в этом амплуа. В результате Сергей Тетюхин играл «от звонка до звонка» практически в каждом матче, не имея возможности отдохнуть, и как следует восстановиться. А игроки в России сильные есть, и многие могли бы усилить команду. Игрок такого потенциала, как Дмитрий Мусэрский, должен был поехать на Олимпиаду, ведь травма не была ключевой в определении состава. Причины выбора состава были иные. Результат сборной мог быть другим, однако незамысловатая тактика и недобор игроков помешали завоевать нам медали, надо менять всю систему в волейбольном мире. Дмитрий Мусэрский — Я на протяжении уже длительного времени залечиваю свою травму, понимал, что долго придётся восстанавливаться, набирать форму, очень этим был расстроен. Главный тренер сборной ждал около трёх недель. Доктор заверял, что к этому времени я смогу восстановиться, но, к сожалению, этого не произошло. Прыгать и быстро перемещаться я не мог. Сейчас чувствую себя уже довольно хорошо. С нетерпением жду возвращения нашей команды из Санкт-Петербурга, буду полноценно тренироваться и, по возможности, играть за «Белогорье» во всех турнирах. О планах на сезонГеннадий Шипулин на волейбольном матче, посвящённом 70-летию Победы. Фото ВК «Белогорье»Г. Ш. — Не секрет, что наши результаты заметно опустились — третье место в прошлом сезоне — это неплохо, но мы привыкли быть на вершине. В последнее время казанский «Зенит» удерживает корону в российском и мировом волейболе, поэтому есть огромное желание дать бой казанским «гладиаторам».Но мы не всё можем, отчасти из-за трудного финансового положения — бюджет клуба из-за политических и финансовых проблем сократился почти на 40 процентов, однако мы боремся (в сентябре 2015 года Геннадий Шипулин опровергал слухи о финансовых проблемах клуба — прим. ред.). Одним из неприятных моментов всегда было и остаётся судейство. В последнее время на матчах в Казани при просмотре видеочелленджа арбитр удаляется в специальную судейскую кабинку, где есть возможности «решить эпизод в нужную сторону», зачастую в пользу хозяев. Поэтому для достоверности необходимо выводить повтор на большие экраны для всех. Что касается тренерского штаба, то в настоящее время командой управляет триумвират — Александр Косарев является старшим тренером, ему помогают Александр Богомолов и Вадим Хамутцких. Прерогатива клуба найти среди них лидера, однако я с нетерпением жду, когда настанет время Сергея Тетюхина — держу для прославленного «ветерана» свою должность!О новом составе «Белогорья»Г. Ш. — В составе нашей команды в этом сезоне не будет легионеров. Харьковских волейболистов к их числу не причисляю. Предпочтение отдаём быстрому и комбинационному волейболу первым темпом. В целом курс взят на омоложение команды и изменения состава, привлекаем своих воспитанников. К сожалению, нет возможности, как у Казани покупать Леона. У нас в городе есть и свои таланты, способные дать бой именитым легионерам. В настоящее время команда достаточно успешно выступает в Северной столице на предсезонном турнире — мемориала Платонова (в финале соревнований белгородцы обыграли «Динамо» и стали победителями — прим. ред.). Кроме того, мы хотим переформатировать наши отношения с болельщиками, сделать посещение домашних матчей более доступными и предоставить льготы ветеранам, студентам — всем тем, кто готов поддерживать наш клуб, не ставя во главу угла финансовый вопрос.Подробнее о судьбе стройки новой арены «Белогорье» — можно почитать здесь. Минобрнауки поощрит педагогов ко Дню учителя. В День учителя десять лучших белгородских преподавателей получат премии в 200 тысяч рублей от Министерства образования и науки РФ.Министерство провело конкурс и отобрало тысячу профессионалов по всей стране. В конкурсе могли участвовать преподаватели с опытом работы не менее трёх лет. Критериями соревнования были определённый уровень успеваемости учащихся, внеурочная деятельность, собственные методические разработки по предмету. За каждый из этих пунктов можно было получить до десяти баллов.Денежные премии получат пятеро учителей из Белгорода — Марина Князева, Ирина Болдышева, Наталья Немыкина, Людмила Киндеева, Анна Галюзина, и столько же из районов — Эльвира Щербакова (Белгородский район), Светлана Редченко (Чернянский район), Александр Чупахин (Ивнянский район), Валентина Кривошеева (Губкинский район) и Маргарита Ямпольская (Борисовский район). По данным ГИБДД, в обоих случаях несовершеннолетние неожиданно для автомобилистов выбежали на дорогу. В субботу, 23 апреля, в Старом Осколе 24-летний водитель на «Пежо» сбил пятилетнего ребёнка. Мальчик выбежал на дорогу в месте, где не было пешеходного перехода. Его с травмами госпитализировали в горбольницу № 1.В этот же день в Белгороде десятилетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под колёса «Рено Логан» под управлением 58-летнего водителя. Школьник госпитализирован с травмами. В пресс-службе ГИБДД по Белгородской области сообщили, что за сутки в регионе произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека. В Белгороде водитель сбил женщину-пешехода, которая шла по «зебре». В Новооскольском районе автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в электрический столб. В Старооскольском районе мужчина, попавший под автомобиль, скончался на месте аварии. В четверг, 7 января, около половины четвёртого утра в Старооскольском районе 25-летний водитель на ВАЗ-21099 сбил 34-летнего мужчину. Автомобилист ехал со стороны села Незнамово в сторону ОЭМК и наехал на мужчину, шедшего по трассе. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.В тот же день около 17:30 в Белгороде 53-летний водитель на «Москвиче» сбил 21-летнюю девушку на улице Попова. Пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. По данным ГИБДД региона, за сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и четверо пострадали. Полицейские передадут ребёнка врачам. В понедельник, 1 августа, в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пропавшую 28 июля в Белгороде восьмилетнюю девочку нашли живой. В УМВД по Белгородской области «Фонарю» подтвердили эту информацию. Ребёнка должны осмотреть врачи, с ней пообщаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-78297449_1279", -78297449, 1279, 'u9w4CaX58eZjOiBBBNaY2YfNp6E', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Вечером пресс-служба УМВД по Белгородской области опубликовала у себя на сайте полную историю, где именно была эти несколько дней восьмилетняя Настя Шевцова. Мужчину раньше уже судили за кражи и мошенничества. Белгородская полиция завела уголовное дело на 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже вилок и ложек из хозяйственного магазина. Ему грозит два года лишения свободы. В полицию обратились продавцы магазина, обнаружившие пропажу. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения в магазине и по ним определили подозреваемого. В УМВД по Белгородской области рассказали, что мужчину раньше уже судили за кражи и мошенничества. По данным ведомства, вилки и ложки он украл, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на наркотики. УФАС по Белгородской области требует аннулировать результаты аукциона на капитальный ремонт фасадов двух общежитий. Управление Федеральной антимонопольной службы потребовало от администрации «Техноло