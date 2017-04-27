В Старом Осколе покрасили разрисованные вандалами трамваи

В Старом Осколе заново покрасили трамваи, которые недавно разрисовали вандалы. Напомним, что тогда неизвестные проникли в трамвайное депо города и разрисовали два трамвайных вагона краской из баллончиков. Информация об инциденте появилась в социальной группе во «Вконтакте», которая посвящена новостям города.
Позже в сети появились сообщения, что восстановление трамваев будет стоить около 400 тысяч рублей. Местный телеканал сообщил, что в трамвайном депо решили пустить разрисованные трамваи на линию, так как рисунок понравился горожанам. В самом депо эту информацию опровергли, сообщив, что сейчас трамваи уже покрашены и сохнут.
— Кто вообще это придумал, что перекрасить их стоит 400 тысяч? Вон купили одну банку с краской и покрасили. А по поводу того, что мы их такими на линию выпустим… Конечно, нет. Неизвестно, что там написано, мы их уже перекрасили, вон стоят в депо сохнут, — рассказал Вадим Плотников, заместитель главного инженера депо «Скоростной трамвай».