В Старом Осколе покрасили разрисованные вандалами трамваи

Ежегодный фестиваль славянской культуры пройдёт в Валуйках 3 октября. В субботу, 3 октября, в Валуйках в седьмой раз проведут фестиваль славянской культуры «Белгородская слобода». В 10 утра в конно-спортивном комплексе «Серебряная подкова» пройдут соревнования по конному спорту на приз главы района.В 12:30 на Красной площади Валуек официально откроют фестиваль. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы по бисероплетению, валянию, резьбе и росписи по дереву, изготовлению стеклянных миниатюр и ярмарка изделий народных умельцев. Белгородская прокуратура заставила строительную компанию выплатить 49 работникам зарплату за июль. В Ракитянском районе руководство строительной компании задолжало 49 сотрудникам зарплату за июль. Общая сумма долга составила 562 тысячи рублей. Областная прокуратура завела административное дело на генерального директора фирмы за нарушение трудового законодательства. После представления, внесённого прокурором Ракитянского района, компания выплатила сотрудникам причитающуюся заработную плату. Участники смогут задать вопросы члену правления и заместителю генерального директора «Корпорации малого и среднего предпринимательства» Наталье Ларионовой. В четверг, 19 мая, в бизнес-пространстве «Контакт» проведут вебинар для представителей малого и среднего бизнеса. Ведущая вебинара, член правления «Корпорации малого и среднего предпринимательства» и заместитель генерального директора Наталья Ларионова расскажет о планах и приоритетах развития «Корпорации МСП» Белгородской области на ближайшие три–пять лет, а также объяснит, каким образом «Корпорация малого и среднего предпринимательства» поддерживает предпринимателей и куда обращаться за поддержкой.Участие в вебинаре бесплатное, начало в 9:00. Подробнее о вебинаре можно узнать в группе во «ВКонтакте». В финале сыграла команда Аллы Губиной. В субботу, 30 апреля, в бизнес-пространстве «Контакт» в финале весеннего сезона игр «Что? Где? Когда?» сыграла команда Аллы Губиной. В решающем 11-ом раунде знатоки не смогли ответить на вопрос и проиграли зрителям со счётом 5:6. Из-за проигрыша команды оргкомитет решил в этом сезоне никому не присуждать звание магистра клуба, поэтому единственным магистром городской лиги ЧГК пока останется Дмитрий Огнев. финале сезона организаторы — активисты молодёжной организации «Новое поколение» — отпраздновали пятилетие белгородского клуба «Что? Где? Когда?». — Мы подготовили для участников и гостей огромный торт с символикой наших игр, поставили фотобудку, чтобы все смогли унести с собой памятные фото, пригласили музыкальную группу Freedom duo. Когда мы думали, какой подарок сделать клубу, решили, что лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками, поэтому мужская половина организаторов несколько дней собирала наш первый арт-объект — большие светящиеся буквы ЧГК. Думаю, клубу подарок понравился, — рассказала организатор игр Екатерина Хареба. Следующий сезон игр городского клуба «Что? Где? Когда?» пройдёт осенью. За сутки в регионе в двух авариях два человека получили травмы. В субботу, 28 января, в Валуйском районе 39-летний водитель на Nissan Terrano на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу ВАЗ-2110 и столкнулся с отечественным автомобилем. 29-летний водитель «десятки» не пострадал, а его 4-летний пассажир получил травмы. Фото gibdd.ruВсего в регионе за сутки произошли две аварии. Обошлось без погибших. Администрация города хочет разгрузить центральные улицы. В Белгороде на перекрёстке улиц Студенческая и Калинина планируют построить двухуровневую транспортную развязку. В постановлении городской администрации говорится, что при реконструкции и строительстве этого участка уберут светофоры. Проект предполагает, что ширина улицы будет девять метров, а длина перехода по мосту через Студенческую улицу — 600 метров.Развязка нужна потому, что этот участок считается аварийным. Кроме того, таким образом планируется разгрузить центр города от транспортных потоков. Точное время строительства ещё не определено. В планах срок реконструкции может быть продлён до 2025 года. — Данные постановления не являются основанием для строительства. Их стоит воспринимать просто как предложения. Архитекторы вносят их, чтобы быть готовыми когда-нибудь развивать эту развязку, — поясняют в пресс-службе городской администрации. Квестерам нужно будет выбраться из гробницы фараона. Организаторы квестов в реальности «Тайник» открыли новую комнату, которая посвящена приключениям Индианы Джонса. В новом проекте квестерам предстоит похитить сокровище из гробницы фараона и выбраться из пирамиды, в которой они окажутся «замурованными». Прошлым охотникам за египетскими богатствами сделать этого не удалось — любителям квестов нужно будет узнать их тайну, чтобы отыскать ключ от выхода. — Мы оформили комнату в египетской тематике, подобрали соответствующие загадки, при этом здесь одинаково комфортно должны чувствовать себя как новички, так и опытные квестеры любых возрастов. Посетителям придётся проявить смекалку, а в разгадке некоторых заданий им поможет только слаженная командная работа. Мы обещаем познакомить с некоторыми египетскими иероглифами, символами власти и даже показать «волшебного» скарабея. Надеемся, что все пришедшие смогут открыть саркофаг с мумией и целыми и невредимыми выберутся из гробницы, — рассказывает о квест-комнате её организатор Евгений. В 16:45 выступит симфонический оркестр Дмитрия Филатова, а после него на карильоне сыграет Тимур Халиуллин. В 17:00 оркестр переместится в корзину воздушного шара и под симфоническую музыку поднимется над Белгородом. В 18 часов продолжится карильонный концерт с участием виолончелиста Олега Шейна, ударника Олега Иванова и театра огня. Шестеро белгородцев стали обладателями премий по итогам Всероссийского профессионального конкурса. В Санкт-Петербурге наградили лауреатов Всероссийского профессионального конкурса фонда ОНФ «Правда и справедливость». Среди них — двое журналистов «Фонаря» — Дмитрий Голуцкий и Гульнара Тагирова. Они получили премии за расследование о необоснованных тратах из бюджета Шебекинского района и поисках источников неприятного запаха в том же Шебекинском районе. — На конкурс «Правда и справедливость» я подавала четыре работы. Самая любимая — история о миллионе с лишним из бюджета Шебекинского района, который хотели потратить на постамент памятника, когда он уже полтора месяца как стоял. Было очень приятно в данном случае убедиться, что результат журналистской работы вполне конкретный — прокуратура остановила торги, и деньги остались в бюджете. Теперь я регулярно слежу за порталом госзакупок и советую делать это всем неравнодушным гражданам, — рассказала Гульнара Тагирова.На вручении наград сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева поделилась мнением о работах победителей. — Ваши работы являются очень качественными и профессиональными. Здесь настоящие патриоты своих городов и районов, потому что за многими вашими сюжетами и публикациями стоят решённые проблемы. Спасибо вам за это, — сказала депутат Государственной думы Ольга Тимофеева. Всего в этом году шестеро белгородцев получили награды Общероссийского народного фронта — помимо корреспондентов «Фонаря», лауреатами стали журналисты ИА «Бел.Ру» Елена Свиридова и Сергей Егоров, собкор «Российской газеты» в Белгороде Анна Скрипка и региональный редактор еженедельника «Житьё-бытьё» Валерий Джавадов. — За три года проведения конкурса для журналистов нашего региона — это своеобразный рекорд, — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. В конкурсе участвовали около 970 региональных СМИ, победителями стали 442 журналиста и блогера. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются мокрый снег с дождем и гололёд. В пятницу, 12 февраля, в Белгородской области сохранится ветреная погода. По данным регионального управления МЧС, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунды. Температура воздуха днём до +4 градусов тепла, ночью от 0 до 3 градусов мороза. Помимо ветра, в некоторых районах области возможен мокрый снег с дождём, на дорогах гололёд. В Белгород приехали участники телевизионного шоу «Голос. Дети-3». На пресс-конференции в Белгородской филармонии артисты рассказали, почему стали заниматься благотворительностью и что изменилось в их жизни после участия в самом масштабном вокальном проекте страны. Победитель шоу «Голос. Дети-3» Данил Плужников и финалисты Азер Насибов, Раяна Асланбекова и Ярослава Дегтярёва ездят по России как участники проекта