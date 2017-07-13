​В Старом Осколе певицы Валерия и МакSим выступят для сотрудников ОЭМК и приглашённых гостей

В Старом Осколе, в субботу, 15 июля в День металлурга на стадионе «ПромАгро» выступят певицы Валерия и МакSим. Мероприятие организует Оскольский электрометаллургический комбинат и приглашает на концерт сотрудников компании и гостей из школ, детских садов, управления культуры и других городских организаций. В программе запланировано выступление артистов, которое закончится праздничным салютом.
В разговоре с корреспондентом «Фонаря» начальник управления внутренних социальных программ комбината Ольга Кобрисева рассказала, почему на концерт не смогут попасть все желающие. По её словам, руководство комбината не в первый раз возвращается к вопросу о том, чтобы проводить такие мероприятия на общегородском уровне. Однако, сейчас в городе не существует площадок, где можно установить необходимое оборудование для выступления известных артистов и вместить всех желающих зрителей. Так, на площади перед ДК «Комсомолец», которая отвечает техническим требованиям звёзд, пройдёт мероприятие Стойленского ГОКа.
— А, например, площадь Победы сейчас — это памятное место для города. Таким образом, сейчас в новой части города нет места, куда можно было бы установить подобающую сцену для тех артистов, которых мы приглашаем. Поэтому сейчас мы останавливаемся на стадионе, — объяснила ситуацию Ольга Кобрисева.
Оскольский электрометаллургический комбинат — предприятие чёрной металлургии, которым владеет крупнейший горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», который принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Основные клиенты ОЭМК — предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности в России и за рубежом.