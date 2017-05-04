В Старом Осколе жители города смогут по утрам заниматься спортом на стадионе «Промагро»

Жители Старого Оскола теперь каждый день с семи до десяти часов утра могут бесплатно заниматься спортом на стадион «Промагро» (Молодёжный проспект, 12 — прим. ред.). Здесь можно играть в футбол или теннис, заниматься лёгкой атлетикой, кататься на велосипедах и роликах, делать зарядку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Старого Оскола.
— В городе не так много мест, где можно позаниматься физкультурой, поэтому было принято решение выделить специальное время, когда любой желающий сможет прийти и позаниматься спортом абсолютно бесплатно. Приходите с детьми, с внуками. Для вас будет предоставлено место, где всей семьей можно уделить время спорту и своему здоровью, — цитирует пресс-служба округа директор стадиона Еленe Чернявскую.