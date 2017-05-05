​В Белгородской области студенты устроили автопробег ко Дню Победы

Студенты пяти белгородских вузов с 3 по 5 мая проехали по нескольким районам и возложили венки и цветы к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны. Организовали акцию «Звёздная эстафета Победы» в БГТУ имени Шухова, а потом к организаторам присоединились другие студенты. Они побывали в Борисовском, Яковлевском, Прохоровском, Корочанском, Шебекинском и Новооскольском районах.
— Для каждого белгородца, каждого россиянина День Победы — самый главный праздник. Мы — потомки героев. Участие в мероприятиях, подобных сегодняшнему, — это лучшая благодарность и дань памяти тем, кто ковал великую Победу, тем, кто не вернулся из боя, — считает заместитель начальника управления молодёжной политики Белгородской области Алексей Липовченко.
По словам организаторов, цель автопробега — передать «победную» эстафету, почтить подвиги павших воинов и показать, что молодежь неравнодушна к своему прошлому.
Акция завершится в пятницу, 5 мая, у Прохоровской звонницы и в сквере Памяти возле ЦМИ.