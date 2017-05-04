В Стойленском ГОКе рассказали, как отметят День Победы

Все участники войны, труженики тыла, узники фашистских лагерей и дети войны, ранее работавшие в Стойленском ГОКе, получат единоразовые денежные выплаты, а восьмерых участников Великой Отечественной войны поздравят на дому.
Со 2 по 5 мая в столовых и автобусах СГОКа будут звучать мелодии Победы. 5 мая состоится онцерт «Фанфары Великой Победы» и акция «Георгиевская ленточка». Организаторы раздадут 1,5 тысячи ленточек и праздничных флажков.
9 мая ветераны и работники компании примут участие торжественном митинге у мемориала Славы в районе Атаманского леса, а позднее — в шествии «Бессмертного полка» с портретами участников Великой Отечественной войны.
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