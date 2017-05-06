Бизнес на Победе. Как в Белгороде перед 9 Мая предлагают патриотично украсить автомобили

Мы вместе с Юлией из редакции паблика «Белгород — это интересно» начали свой маршрут от гипермаркета «Линия», рядом с которым была припаркована машина с рекламным баннером о продаже наклеек к 9 Мая и торчащими из окон флагами. В ней сидела девушка лет 18-и. Спрашиваю, зачем в преддверии Дня Победы она решила заняться продажей праздничных наклеек на автомобили.
— Решила заработать денег и помочь другу в продаже, — призналась она.
Собеседница сказала, что автомобили, которые стоят в городе, принадлежат разным предпринимателям, решившим подзаработать перед Днём Победы.
Просим показать, что она продаёт. Девушка открывает багажник машины и раскладывает предлагаемые наклейки: «С 9 Мая», «Спасибо деду за Победу», «Гордимся» и другие.
— А у вас есть наклейки с провокационными надписями, такими как «1945–2017. Можем повторить»? — спрашиваю у неё.
Такой продукции ни в багажнике, ни в салоне машины не оказалось. Продавец показала все товары, какие у неё были: флаги, наклейки и георгиевские ленты в виде заколок с бантами. Напоследок спросил об отношении к коммерциализации символов Победы и рассказал об инициативе депутата Госдумы Евгения Ревенко, который предложил рассмотреть вопрос о правовом статусе символов Победы, чтобы защитить их и «ту смысловую нагрузку, которая в них заложена, от неэтичного и потребительского применения».
— Я не согласна с этим предложением. Люди не должны забывать то, что для нас сделали ветераны. Мы помогаем людям помнить о Победе.
— А если бы запретили продавать такие наклейки и другие товары, но выделили деньги из бюджета для того, чтобы раздавать их бесплатно всем желающим?
— Тогда я была бы не против такого предложения.
***
На второй точке, которая находилась у гипермаркета «Лента», в машине сидели трое парней. На вид каждому из них тоже было не больше 20 лет. Помимо наклеек на автомобили, они дарили всем покупателям и подходящим к ним пенсионерам георгиевские ленты, которые сами купили в типографии. Но, в отличие от первой продавщицы, они заверили, что работают сами на себя.
— Мы сами купили флаги и сделали наклейки, — ответили парни и предложили подойти к баннеру с образцами продукции.
На нём — наклейки примерно такого же содержания, что и те, которые мы уже видели раньше. Снова уточняю, нет ли в продаже картинок с «вежливыми людьми» или с предложением «повторить».
— Мы не хотим повторять. Нам не нужна война. Если бы мы считали эти наклейки пристойными, то они висели бы у нас на баннере, — ответил один из продавцов.
По словам всех трёх ребят, первостепенны и деньги, и сама идея таких товаров, но они признались, что перед праздниками всё-таки больше хотят заработать. При этом считают, что память о войне и Победе сохранится и без наклеек.
— Я не считаю, что это [продажа товаров с символикой 9 Мая] как-то порочит символы Победы. Человек помнит внутри себя без всяких флажков и наклеек, а мы помогаем людям создать общую атмосферу праздника. Это же праздник! Это же не война началась в этот день — она в этот день закончилась! — пояснил нам один из парней.
Продавцы подсказали нам, куда пойти на ближайшую точку, где также есть автомобиль с патриотичными наклейками.
***
Третье место — рынок «Солнечный». Здесь в машине, обклеенной наклейками, сидела женщина лет сорока, которая заявила, что просто работает продавцом, а печатает наклейки и закупает атрибутику некая «Евгения».
Женщина показала нам свои товары. Содержание наклеек такое же: «Спасибо деду за Победу», «С праздником великой Победы», «9 Мая», «Благодарим» и другие. Самая популярная наклейка, по её словам, это «Спасибо деду за Победу». Любые провокационные наклейки продавщица воспринимает с иронией и лёгкостью, добавляя, что у них в дополнение к нейтральным есть юмористические наклейки. Как пример, она показала картинку с надписью «Гитлер-вонючка».
— Больших денег на этом не заработаешь, но мне нравится продавать такую продукцию. С одной стороны, какие-никакие деньги заработаешь, чтобы сына покормить, а с другой — мне приятно, когда ездят машины с символикой Победы. Это объединяет народ и создаёт атмосферу празднования Дня Победы, — поделилась продавец.
Замечаю, что на груди у продавца приколота георгиевская лента, и спрашиваю, знает ли она случаи, когда этот символ Победы использовали цинично и в неподобающих ситуациях.
— Для меня это остаётся символом Победы. Надо видеть, чтобы он кем-то опошлялся, а мне некогда на это смотреть — я работаю от рассвета до заката. Но если это происходит, то я против этого. Мне хочется, чтобы георгиевская лента оставалась светлым и добрым символом праздника Победы, — ответила женщина.
Самая маленькая наклейка на этой точке стоила 50 рублей. Примерно такая же цена была на наклейки схожего размера и в других автомобилях. Но самую большую здесь можно было купить дешевле «среднерыночной цены», начинающейся от 300 и доходящей до 600 рублей за штуку. Здесь за неё достаточно было заплатить 200 рублей.
Женщина считает, что можно было бы запретить продавать праздничную атрибутику к 9 мая, но только в том случае, если бы её распространяли бесплатно. Пока этого не случилось, она радуется тому, что на её точке доступные цены.
***
Последним местом, куда мы отправились, стала окраина города. Четвёртая машина в наклейках стояла у памятника Сергею Есенину. Мы смогли поймать продавца — мужчину с коляской лет 30, который явно не хотел с нами общаться. Только после того, как я предложил ему не отвечать на вопросы, на которые он сам не захочет, продавец согласился поговорить. Он пояснил, что сам не делает наклейки, а только продаёт их. При этом он считает это невыгодным бизнесом.
Мужчина, как и парни на второй точке, тоже сказал, что для него важны и деньги, и сама идея — напомнить людям о празднике Победы. Но для него более значима вторая причина.
Во время разговора с продавцом я заметил на передней двери машины наклейку «Вежливые люди». Мужчина признался, что ему такие не нравятся, но их тоже приходится продавать. На вопрос о потенциальном запрете на использование символов Победы в коммерческой рекламе и возможном выходе из этой ситуации — бесплатной раздаче продукции, мужчина ответил, что не верит в такое решение.
— Я думаю, что в нашей стране это нереализуемо потому, что кто-то на этом всё равно будет зарабатывать деньги гораздо бóльшие, чем мы.
Справка «Фонаря»
В среду, 3 мая, стало известно, что депутаты «Единой России» предложили точно определить правовой статус символов Победы и их использование в рекламе. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что «некоторые маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла», демонстрируя циничное отношение к символам Победы: георгиевскую ленту и другие символы Победы можно увидеть во время вечеринок в клубах, их размещают на алкоголе и другой продукции. По мнению депутата, определение правового статуса символов Победы позволит разработать поправки в законодательство, в частности в закон «О рекламе», и защитить «символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения».