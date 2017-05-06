Бизнес на Победе. Как в Белгороде перед 9 Мая предлагают патриотично украсить автомобили

В Старом Осколе суд на время следствия арестовал Михаила Саплинова, которого обвиняют в убийстве Натальи Малаховой, пропавшей около двух недель назад. Помимо этого, 25-летнего футболиста-любителя, бывшего сотрудника ГИБДД, подозревают в причастности к исчезновению Екатерины Кузьминой, пропавшей два года назад при схожих обстоятельствах. Перед исчезновением обе девушки общались с Михаилом. «Фонарь» собрал основную информацию, известную о деле, подозреваемом и пропавших. Пропавшие девушкиЕкатерина Кузьмина, 19-летняя беженка из Украины, пропала 26 декабря 2014 года в Старом Осколе. Ночью она сидела за компьютером, а потом, чтобы не будить родителей, вышла в коридор подъезда, чтобы поговорить по телефону. — В пятом часу утра я проснулась. Дочери не было ни в квартире, ни на улице, ни у подъезда. Постель была не примята. Я ей позвонила. Сначала шли гудки. Потом кто-то снял трубку, а после телефон стал недоступен, — рассказывала мама девушки, Алёна Кузьмина, журналисту «Комсомольской правды». Позже мать девушки опубликовала последнюю переписку дочери с Михаилом Саплиновым. Они познакомились, когда мужчина работал в ГИБДД и остановил машину, в которой была Екатерина вместе с друзьями. Затем Саплинов нашёл её в интернете. В ночь исчезновения Кузьминой парень выпивал с друзьями и предлагал девушке ночью встретиться у себя или у неё дома. После пропажи Екатерины оперативники проверяли Михаила на причастность к преступлению, но потом отпустили. После неподтвержденных подозрений мужчина уволился из ГИБДД. По словам его отца, сына вынудили это сделать. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-10828329_1374708", -10828329, 1374708, 'fTZrgFz3rX2Kkm7rADWbL_CZlA', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Вторая девушка, 25-летняя Наталья Малахова, пропала 17 ноября 2016 года. Перед исчезновением она была в гостях у того же Михаила Саплинова. Она, Михаил и его знакомый выпивали ночью. Друг якобы уехал, а подозреваемый остался вместе с Натальей. По версии следствия, под утро мужчина захотел переспать с Малаховой, которая была пьяна. Девушка начала сопротивляться, и молодой человек её якобы задушил, а после спрятал труп. ОбвиняемыйПосле исчезновения Натальи Малаховой Саплинов снова проходил по делу как подозреваемый, а потом ему выдвинули обвинение в убийстве. Сначала мужчина признался в убийстве девушки, но после в суде отказался от своих показаний, сославшись на избиения и моральное давление со стороны оперативников. — Да. В Следственном комитете пугали, — отвечал на вопрос судьи подсудимый.— Чем пугали?— Ну, запугивали. Семьёй пугали. Что семье плохо будет, — цитирует Михаила журналист «Комсомольской правды». При этом официально мужчина на действия полицейских не жаловался, так как плохо себя чувствовал и был растерян. Адвокат Саплинова Денис Хомяков до дня суда не мог с ним встретиться — по его словам, в полиции ему просто отказывались говорить, где находится Михаил. В суде следователь заявил о возможной причастности подозреваемого к исчезновению Екатерины Кузьминой, хотя официально мужчина проходит по уголовному делу, связанному с исчезновением Натальи Малаховой. По версии следствия, Саплинов якобы скинул тело задушенной Малаховой с балкона (квартира находится на первом этаже — прим. ред.), положил его в свою машину, довёз до мусорного бака и выбросил. Сторона обвинения утверждает, что есть свидетель, который якобы видел, как подсудимый сбрасывал линолеум с балкона. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на два месяца, так как он мог помешать следствию, имея опыт работы полицейским. На заседании отец подсудимого говорил что его сын боится крови и не мог убить девушек. — Он у вас какой вообще? Спокойный? — интересовалась журналист «Комсомольской правды» у отца.— Он даже, наверное, ни разу не подрался. Футболом занимался. И крови боится. Из-за царапины может в обморок упасть. Общественный резонансПосле пропажи Екатерины Кузьминой её мать создала во «ВКонтакте» группу, в которой публикует свои мысли и координирует поиски пропавшей дочери. После исчезновения второй девушки группа снова стала привлекать людей, а волонтёрские бригады с новой силой начали искать тела пропавших. Там же обсуждают главного подозреваемого — Михаила Саплинова. Мать Екатерины опубликовала ему обращение, в котором требовала ответить, где находятся девушки. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-84438493_9252", -84438493, 9252, 'keAYFfGCM1yzEPUraPoGMLh1Ogo', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Информация о том, что во время возможного изнасилования и убийства Натальи Малаховой в квартире был ещё один человек, который снимал происходящее на телефон, пока остаётся официально неподтверждённой. — Я считаю, что это нелепое совпадение. Как бы это глупо ни звучало, но есть такие люди, которых иногда преследуют какие-то неприятности, и такие факты имеют место быть. Если бы он сказал: «я убил», мы бы соответственно вину признали и давали последовательные, чёткие правдивые показания, но он, можно сказать, клянётся, что этого не делал , — заявил журналистам адвокат обвиняемого Денис Хомяков.В среду, 14 декабря, на Первом канале показали ток-шоу «Пусть говорят», темой которого стали пропавшие в Старом Осколе девушки. Передача называлась «Малахов ищет Малахову» . Авария произошла поздно вечером на перекрёстке улиц Славянскjq и Щорса. В субботу, 9 июля, в Белгороде 61-летний водитель на «Ситроен С5» сбил восьмилетнюю девочку. Авария произошла в 22:10 — автомобилист поворачивал направо с улицы Славянской на улицу Щорса и наехал на школьницу, переходившую дорогу по «зебре» на зелёный свет светофора. По данным ГИБДД, девочка госпитализирована с травмами. Сотрудник ГУ МЧС по Белгородской области Антон Роганин наградила уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Продолжить борьбу за олимпийские медали боксёру помешала полученная в первом бою травма. ТАСС со ссылкой на источник в российской команде сообщает, что белгородский боксёр Владимир Никитин из-за полученной в предыдущих боях травмы снят с олимпийского турнира. Во время первого боя на Олимпиаде в Рио спортсмену рассекли голову. Эту рану до конца не удалось залечить. — Мы снимаем Владимира, он не может боксировать из-за повреждений. Там рассечение, есть и ещё травмы. Его бой со Стивенсоном не состоится, — цитирует ТАСС представителя российского команды. Напомним, что Никитин должен был в полуфинале бороться с американцем Стивенсоном. Белгородец выходом в полуфинал уже гарантировал себе бронзовую медаль соревнований. Таким образом борьбу за олимпийские медали в боксе из белгородцев продолжит только Виталий Дунайцев, который в пятницу, 19 августа, в полуфинальном поединке встретится с боксёром из Узбекистана Фазлиддином Гайбназаровым. Ведущий инженер собрал сигнализацию, которая автоматически звонит в полицию, когда обнаруживается порыв кабеля. Ведущий инженер шебекинского линейно-технического цеха компании «Ростелеком» Василий Кокидько создал сигнализацию, которая предупреждает полицию о краже кабеля. По словам сотрудников белгородского отделения «Ростелекома», с декабря 2015 года в Шебекине участились случаи краж кабелей на воздушных линиях — зафиксировали девять подобных случаев. Из-за этого горожане оставались без связи, приходилось затрачивать дополнительные средства на восстановление телефонной сети. Василий Кокидько сконструировал сигнализацию, которая незамедлительно информирует о нарушении целостности кабеля. Он собрал имитатор поднятия трубки и установил его в распределительном шкафу цифровой автоматизированной телефонной станции. Когда устройство определяет нарушение целостности кабеля, оно отправляет вызов на мобильный телефон сотрудника полиции. Устройство установили в начале февраля, и уже через две недели оно сработало, и полиция задержала злоумышленников на месте преступления. — Воровство кабеля приводит к незапланированным работам, отвлечению персонала от текущей эксплуатации и устранению повреждений, а это ведёт к расходу времени, материалов и транспортных услуг. Всё это ухудшает показатели качества, за которое наш коллектив борется каждый день. Я решил пресечь деятельность, наносящую ущерб нашему обществу, и придумал возможность передать сигнал тревоги правоохранительным органам для возможности поимки злоумышленников. План сработал, и я доволен этим, — рассказал автор разработки Василий Кокидько. Сейчас такое устройство установлено на двух участках кабеля в Шебекине. В дальнейшем «Ростелеком» планирует установить оборудование на сети других районов, а в перспективе — внедрить эту практику и в других региональных филиалах компании. — Профессионализм и находчивость Василия Кокидько позволили в короткое время задержать злоумышленника, повреждавшего и похищавшего кабели связи на воздушных участках. Благодаря Василию Эмильевичу предотвращено нанесение существенного экономического ущерба филиалу. Его поступок должен являться примером отношения к работе, заботы о сохранении имущества и минимизации потерь, — подчеркнул заместитель директора Белгородского филиала по безопасности департамента безопасности Виктор Дёминов. Лучших определили по итогам участия в российских и международных соревнованиях. В Белгородской области назвали лучших спортсменов и тренеров по итогам участия в российский и международных соревнованиях в 2015 году. Ими стали: мастер спорта международного класса Анастасия Белюченко, занявшая первые места на чемпионате мира и Кубке мира; боксёры Виталий Дунайцев, Евгений Тищенко и Владимир Никитин; стрелки Анна Жукова и Андрей Кожемякин; самбист Кирилл Сидельников, победивший в чемпионате мира, чемпионате России и чемпионате Европы; мастер спорта междуна
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Бизнес на Победе. Как в Белгороде перед 9 Мая предлагают патриотично украсить автомобили

В предпраздничную неделю в Белгороде в разных местах можно было увидеть украшенные символикой Дня Победы автомобили с флагами. Мы решили выяснить, чем именно торгуют на этих точках, спросили у продавцов, что ими движет, — простое желание заработать или какая-то другая причина, а также поинтересовались, надо ли запрещать использовать символы Победы в коммерческих целях.

Мы вместе с Юлией из редакции паблика «Белгород — это интересно» начали свой маршрут от гипермаркета «Линия», рядом с которым была припаркована машина с рекламным баннером о продаже наклеек к 9 Мая и торчащими из окон флагами. В ней сидела девушка лет 18-и. Спрашиваю, зачем в преддверии Дня Победы она решила заняться продажей праздничных наклеек на автомобили.

— Решила заработать денег и помочь другу в продаже, — призналась она.

Фото Юлии Махориной

Собеседница сказала, что автомобили, которые стоят в городе, принадлежат разным предпринимателям, решившим подзаработать перед Днём Победы.

Просим показать, что она продаёт. Девушка открывает багажник машины и раскладывает предлагаемые наклейки: «С 9 Мая», «Спасибо деду за Победу», «Гордимся» и другие.

— А у вас есть наклейки с провокационными надписями, такими как «1945–2017. Можем повторить»? — спрашиваю у неё.

Такой продукции ни в багажнике, ни в салоне машины не оказалось. Продавец показала все товары, какие у неё были: флаги, наклейки и георгиевские ленты в виде заколок с бантами. Напоследок спросил об отношении к коммерциализации символов Победы и рассказал об инициативе депутата Госдумы Евгения Ревенко, который предложил рассмотреть вопрос о правовом статусе символов Победы, чтобы защитить их и «ту смысловую нагрузку, которая в них заложена, от неэтичного и потребительского применения».

— Я не согласна с этим предложением. Люди не должны забывать то, что для нас сделали ветераны. Мы помогаем людям помнить о Победе.

— А если бы запретили продавать такие наклейки и другие товары, но выделили деньги из бюджета для того, чтобы раздавать их бесплатно всем желающим?

— Тогда я была бы не против такого предложения.

***

На второй точке, которая находилась у гипермаркета «Лента», в машине сидели трое парней. На вид каждому из них тоже было не больше 20 лет. Помимо наклеек на автомобили, они дарили всем покупателям и подходящим к ним пенсионерам георгиевские ленты, которые сами купили в типографии. Но, в отличие от первой продавщицы, они заверили, что работают сами на себя.

— Мы сами купили флаги и сделали наклейки, — ответили парни и предложили подойти к баннеру с образцами продукции.

Фото Юлии Махориной

На нём — наклейки примерно такого же содержания, что и те, которые мы уже видели раньше. Снова уточняю, нет ли в продаже картинок с «вежливыми людьми» или с предложением «повторить».

— Мы не хотим повторять. Нам не нужна война. Если бы мы считали эти наклейки пристойными, то они висели бы у нас на баннере, — ответил один из продавцов.

По словам всех трёх ребят, первостепенны и деньги, и сама идея таких товаров, но они признались, что перед праздниками всё-таки больше хотят заработать. При этом считают, что память о войне и Победе сохранится и без наклеек.

— Я не считаю, что это [продажа товаров с символикой 9 Мая] как-то порочит символы Победы. Человек помнит внутри себя без всяких флажков и наклеек, а мы помогаем людям создать общую атмосферу праздника. Это же праздник! Это же не война началась в этот день — она в этот день закончилась! — пояснил нам один из парней.

Продавцы подсказали нам, куда пойти на ближайшую точку, где также есть автомобиль с патриотичными наклейками.

***

Третье место — рынок «Солнечный». Здесь в машине, обклеенной наклейками, сидела женщина лет сорока, которая заявила, что просто работает продавцом, а печатает наклейки и закупает атрибутику некая «Евгения».

Фото Юлии Махориной

Женщина показала нам свои товары. Содержание наклеек такое же: «Спасибо деду за Победу», «С праздником великой Победы», «9 Мая», «Благодарим» и другие. Самая популярная наклейка, по её словам, это «Спасибо деду за Победу». Любые провокационные наклейки продавщица воспринимает с иронией и лёгкостью, добавляя, что у них в дополнение к нейтральным есть юмористические наклейки. Как пример, она показала картинку с надписью «Гитлер-вонючка».

— Больших денег на этом не заработаешь, но мне нравится продавать такую продукцию. С одной стороны, какие-никакие деньги заработаешь, чтобы сына покормить, а с другой — мне приятно, когда ездят машины с символикой Победы. Это объединяет народ и создаёт атмосферу празднования Дня Победы, — поделилась продавец.

Замечаю, что на груди у продавца приколота георгиевская лента, и спрашиваю, знает ли она случаи, когда этот символ Победы использовали цинично и в неподобающих ситуациях.

— Для меня это остаётся символом Победы. Надо видеть, чтобы он кем-то опошлялся, а мне некогда на это смотреть — я работаю от рассвета до заката. Но если это происходит, то я против этого. Мне хочется, чтобы георгиевская лента оставалась светлым и добрым символом праздника Победы, — ответила женщина.

Самая маленькая наклейка на этой точке стоила 50 рублей. Примерно такая же цена была на наклейки схожего размера и в других автомобилях. Но самую большую здесь можно было купить дешевле «среднерыночной цены», начинающейся от 300 и доходящей до 600 рублей за штуку. Здесь за неё достаточно было заплатить 200 рублей.

Женщина считает, что можно было бы запретить продавать праздничную атрибутику к 9 мая, но только в том случае, если бы её распространяли бесплатно. Пока этого не случилось, она радуется тому, что на её точке доступные цены.

***

Последним местом, куда мы отправились, стала окраина города. Четвёртая машина в наклейках стояла у памятника Сергею Есенину. Мы смогли поймать продавца — мужчину с коляской лет 30, который явно не хотел с нами общаться. Только после того, как я предложил ему не отвечать на вопросы, на которые он сам не захочет, продавец согласился поговорить. Он пояснил, что сам не делает наклейки, а только продаёт их. При этом он считает это невыгодным бизнесом.

Мужчина, как и парни на второй точке, тоже сказал, что для него важны и деньги, и сама идея — напомнить людям о празднике Победы. Но для него более значима вторая причина.

Во время разговора с продавцом я заметил на передней двери машины наклейку «Вежливые люди». Мужчина признался, что ему такие не нравятся, но их тоже приходится продавать. На вопрос о потенциальном запрете на использование символов Победы в коммерческой рекламе и возможном выходе из этой ситуации — бесплатной раздаче продукции, мужчина ответил, что не верит в такое решение.

— Я думаю, что в нашей стране это нереализуемо потому, что кто-то на этом всё равно будет зарабатывать деньги гораздо бóльшие, чем мы.

Справка «Фонаря»

В среду, 3 мая, стало известно, что депутаты «Единой России» предложили точно определить правовой статус символов Победы и их использование в рекламе. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что «некоторые маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла», демонстрируя циничное отношение к символам Победы: георгиевскую ленту и другие символы Победы можно увидеть во время вечеринок в клубах, их размещают на алкоголе и другой продукции. По мнению депутата, определение правового статуса символов Победы позволит разработать поправки в законодательство, в частности в закон «О рекламе», и защитить «символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения».

Никита Поников

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#День Победы #бизнес #Белгород #Единая Россия
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