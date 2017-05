Бизнес на Победе. Как в Белгороде перед 9 Мая предлагают патриотично украсить автомобили

В Старом Осколе суд на время следствия арестовал Михаила Саплинова, которого обвиняют в убийстве Натальи Малаховой, пропавшей около двух недель назад. Помимо этого, 25-летнего футболиста-любителя, бывшего сотрудника ГИБДД, подозревают в причастности к исчезновению Екатерины Кузьминой, пропавшей два года назад при схожих обстоятельствах. Перед исчезновением обе девушки общались с Михаилом. «Фонарь» собрал основную информацию, известную о деле, подозреваемом и пропавших. Пропавшие девушкиЕкатерина Кузьмина, 19-летняя беженка из Украины, пропала 26 декабря 2014 года в Старом Осколе. Ночью она сидела за компьютером, а потом, чтобы не будить родителей, вышла в коридор подъезда, чтобы поговорить по телефону. — В пятом часу утра я проснулась. Дочери не было ни в квартире, ни на улице, ни у подъезда. Постель была не примята. Я ей позвонила. Сначала шли гудки. Потом кто-то снял трубку, а после телефон стал недоступен, — рассказывала мама девушки, Алёна Кузьмина, журналисту «Комсомольской правды». Позже мать девушки опубликовала последнюю переписку дочери с Михаилом Саплиновым. Они познакомились, когда мужчина работал в ГИБДД и остановил машину, в которой была Екатерина вместе с друзьями. Затем Саплинов нашёл её в интернете. В ночь исчезновения Кузьминой парень выпивал с друзьями и предлагал девушке ночью встретиться у себя или у неё дома. После пропажи Екатерины оперативники проверяли Михаила на причастность к преступлению, но потом отпустили. После неподтвержденных подозрений мужчина уволился из ГИБДД. По словам его отца, сына вынудили это сделать. ОбвиняемыйПосле исчезновения Натальи Малаховой Саплинов снова проходил по делу как подозреваемый, а потом ему выдвинули обвинение в убийстве. Сначала мужчина признался в убийстве девушки, но после в суде отказался от своих показаний, сославшись на избиения и моральное давление со стороны оперативников. — Да. В Следственном комитете пугали, — отвечал на вопрос судьи подсудимый.— Чем пугали?— Ну, запугивали. Семьёй пугали. Что семье плохо будет, — цитирует Михаила журналист «Комсомольской правды». При этом официально мужчина на действия полицейских не жаловался, так как плохо себя чувствовал и был растерян. Адвокат Саплинова Денис Хомяков до дня суда не мог с ним встретиться — по его словам, в полиции ему просто отказывались говорить, где находится Михаил. В суде следователь заявил о возможной причастности подозреваемого к исчезновению Екатерины Кузьминой, хотя официально мужчина проходит по уголовному делу, связанному с исчезновением Натальи Малаховой. По версии следствия, Саплинов якобы скинул тело задушенной Малаховой с балкона (квартира находится на первом этаже — прим. ред.), положил его в свою машину, довёз до мусорного бака и выбросил. Сторона обвинения утверждает, что есть свидетель, который якобы видел, как подсудимый сбрасывал линолеум с балкона. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на два месяца, так как он мог помешать следствию, имея опыт работы полицейским. На заседании отец подсудимого говорил что его сын боится крови и не мог убить девушек. — Он у вас какой вообще? Спокойный? — интересовалась журналист «Комсомольской правды» у отца.— Он даже, наверное, ни разу не подрался. Футболом занимался. И крови боится. Из-за царапины может в обморок упасть. Общественный резонансПосле пропажи Екатерины Кузьминой её мать создала во «ВКонтакте» группу, в которой публикует свои мысли и координирует поиски пропавшей дочери. После исчезновения второй девушки группа снова стала привлекать людей, а волонтёрские бригады с новой силой начали искать тела пропавших. Там же обсуждают главного подозреваемого — Михаила Саплинова. Мать Екатерины опубликовала ему обращение, в котором требовала ответить, где находятся девушки. 