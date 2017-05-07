В Старом Осколе осудили мужчину, убившего жену на глазах у ребёнка

Суд приговорил 35-летнего старооскольца к 13 годам колонии строгого режима за убийство жены. В феврале этого года обвиняемый выпивал вместе с супругой. Они поссорились, и мужчина напал на женщину с ножом. Она умерла на месте. Всё это произошло на глазах дочери.
В суде обвиняемый признал свою вину в причинении смерти жене, хотя и говорил, что не имел такого умысла. На суде дочка рассказала, что в тот день отец пришёл с работы пьяным, поссорился с мамой, а, когда всё уже произошло, не стал вызывать скорую помощь, хотя женщина просила это сделать.
Судья также обязал его выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда дочери, сыну и матери жены. Приговор не вступил в законную силу.