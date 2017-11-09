​​В Старом Осколе вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу топором и пытавшемуся убить её сына

Жителя Старого Оскола осудили за убийство сожительницы и покушение на убийство её несовершеннолетнего сына. Обвиняемый 40-летний Вадим Войтенко раньше уже имел судимость.



В октябре 2016 года мужчина освободился из тюрьмы, познакомился в интернете с 32-летней жительницей Старооскольского района и стал жить с ней и её детьми. 8 марта женщина перед сном читала поздравительные сообщения и рассказала Войтенко о том, что её поздравил давний поклонник. Войтенко заподозрил возлюбленную в измене и начал избивать, а затем схватил топор, ударил им её по голове и стал душить. 13-летний сын женщины попытался помочь матери, но обвиняемый несколько раз ударил его топором и тоже попытался задушить. Ребёнок потерял сознание, и Войтенко решил, что убил его. Женщина скончалась на месте происшествия. Мальчику оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Суд приговорил Войтенко к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года. Также мужчина должен будет выплатить 2 миллиона рублей потерпевшей семье.



