Владимир Путин снял с должности начальника белгородского УМВД Виктора Пестерева, и назначил его начальником управления МВД по Вологодской области. Указ президента от 6 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. 53-летний генерал-майор полиции руководил региональным управлением с 2010 года.
В документе президент также освобождает от должности нескольких начальников федеральных ведомств и начальников региональных управлений. Кто должен занять их места в документе не указывается.