Журналисты «Фонаря» победили во Всероссийском конкурсе журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость»

В 2015 году «Мариданс» в Германии открывал парад наций чемпионата мира по танцевальному шоу композицией, главная идея которой — призыв к объединению всех танцоров в мире. Танец помогает преодолевать политические, культурные и этнические барьеры, он призывает людей говорить на одном языке — языке танца, — об этом белгородцам во Всемирный день решили напомнить танцоры известного белгородского коллектива. В пятницу, 29 апреля, празднуется Всемирный день танца, учреждённый Комитетом танца Международного института театра при ЮНЕСКО. Каждый год всемирно известные танцоры и хореографы публикуют послание, посвящённое этому празднику. — Танец — это празднование жизни. Идите, выключайте телевизор, выключайте компьютер, идите и танцуйте. Выражайте себя через этот божественный и величественный инструмент, который является нашим телом. Идите праздновать жизнь в танце, — так обратился к человечеству художественный руководитель тайваньского театра танца Лин Хвай Мин в 2014 году. «Танцуйте! Танцуйте вместе с нами и будьте счастливы!» — обращается сегодня к белгородцам известный хореограф, руководитель балета и школы студии «Мариданс» Марина Дегтярёва. Справка «Фонаря» «Мариданс» — четырёхкратный чемпион мира по танцевальному шоу, вице-чемпион мира 2015 года, многократный чемпион России и обладатель Кубка России. На правах рекламы Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили несколько складов со спиртным. В субботу, 26 марта, УМВД по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 40-летнего жителя Старого Оскола. Мужчину подозревают в хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, подозреваемый торговал контрафактным алкоголем не один, и сейчас полиция ищет его соучастников.В полиции рассказали, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в Старом Осколе несколько складов, где хранился контрафактный алкоголь. Правоохранительные органы изъяли 6550 бутылок со спиртным и чуть больше 4 тонн спиртосодержащей жидкости. Образцы найденного алкоголя отправили на исследование. Уже известно, что спиртное поставляли из соседнего с Белгородской областью региона. Подозреваемым в торговле поддельным алкоголем грозит до шести лет лишения свободы. Мать не заняла подозреваемому денег, поэтому он обокрал её соседей по общежитию. На жителя Белгорода завели уголовное дело за кражу телевизора. По версии следствия, 27-летний ранее судимый мужчина пришёл в общежитие к матери. Он попросил одолжить денег, но получил отказ и тогда украл телевизор у её соседей. Владелец комнаты после обнаружения пропажи обратился в полицию. — Полицейские провели проверку, в ходе которой была установлена причастность подозреваемого в совершении преступления. Житель областного центра был задержан. Похищенный телевизор стоимостью 4 тысячи рублей он продал за 1,2 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. За кражу белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. Что выбрать?Две недели назад я стоял в клубе, дрожащими руками собирал свой недешёвый смартфон, разлетевшийся на части после неудачной попытки сделать фото в толпе, и молился, чтобы тот включился. Но он не включился. Зато на меня снизошло озарение: неплохо бы для походов на концерты, футбол, поездок на природу и других видов активного отдыха купить трубку, которую не жалко разбить или потерять. Да и основной смартфон на время ремонта надо чем-то заменить. На следующий день я составил небольшой список критериев для выбора запасного смартфона и начал гуглить. Собственно, список критериев следующий: бюджетный (до 3 тысяч рублей); хорошее качество сборки; желательна поддержка двух SIM-карт; возможность установить карту памяти; НЕ должен выглядеть совсем уж уродом (как выглядят 90 процентов аппаратов в этой ценовой категории). После пары часов чтения обзоров и отзывов решил сузить диапазон до брендированных смартфонов российских операторов. Для себя это решение я аргументировал тем, что «они заботятся о своём имидже и тщательно контролируют качество продукции» (скорей всего так и есть). Но на самом деле мозг потихоньку стал закипать от поиска различий между условным ZTE за 2990 и Micromax за 3,39 тысячи рублей. итоге получилась вот такая табличка*: Tele2 Mini МТС Smart Start МТС Smart Start 2 Dual МТС Smart Start 3 Билайн Смарт 3 Билайн Смарт 6 Кол-во SIM 2 1 2 1 1 1 Sim-lock Есть Процессор 2-ядерный MediaTek MT6572 (1.3 ГГц) 2-ядерный MediaTek MT6572 (1.3 ГГц) 2-ядерный MediaTek MT6572 (1.3 ГГц) 4-ядерный Spreadtrum SC7731 (1.3 ГГц) 2-ядерный MediaTek MT6572 (1.3 ГГц) 2-ядерный MediaTek MT6572 (1.3 ГГц) ОЗУ, МБ 512 ПЗУ, ГБ 4 MicroSD, ГБ До 32 Мобильная связь 2G/3G Диагональ, разрешение, плотность пикселей 4 дюйма, 480x800, 233 ppi Камеры, МП 2/0,3 5/0,3 2/0,3 2/0,3 3,2 /0,3 3,2/0,3 Аккумулятор, мАч 1,5 тысячи 1,2 тысячи 1,5 тысячи 1,4 тысячи 1,4 тысячи 1,4 тысячи Операционная система Android 5.1 Lollipop Android 4.4 KitKat Android 5.1 Lollipop Android 5.1 Lollipop Android 4.4 KitKat Android 5.1 Lollipop Цена, руб. 2,19 тысячи 2,79 тысячи (по акции 1,49 тысячи + пополнение баланса минимум на 2,051 тысячи) 2,79 тысячи (по акции 1,49 тысячи + пополнение баланса минимум на 2,051 тысячи) 2,79 тысячи (по акции 1,49 тысячи + пополнение баланса минимум на 2,051 тысячи) 2,29 тысячи 2,49 тысячи + 600 рублей за услуги связи. Есть возможность приобрести без услуг связи за 3, 09 тысячи МТС Smart Start и Билайн Смарт 3 сразу отпали, потому что Android 4.4 в 2016 году как-то слишком ретро. Потом я отсеял МТС Smart Start 3. Сочетание 4-ядерного процессора и аккумулятора на 1,4 мАч как бы намекают, что с зарядки смартфон можно не снимать. Да и вообще не очень понятно, зачем «звонилке» 4 ядра. Ничем кроме маркетинговой уловки это не объяснишь. Билайн Смарт 6 отпал потому, что односимочный, да ещё и самый дорогой (предложение Tele2 в два раза дешевле, например). В итоге остались Tele2 Mini и МТС Smart Start 2 — абсолютные близнецы по характеристикам. Поэтому в игру вступил фактор цены, а значит настало время читать мелкий шрифт. По акции смартфон от МТС стоит 1,49 тысячи рублей, однако, чтобы купить его за такую сумму, надо ещё обязательно пополнить счёт как минимум на 2,05 тысячи рублей. Я гуманитарий, но кажется, что меня пытаются надуть. Справедливости ради, нужно отметить, что данный смартфон можно купить не по акции за 2,79 тысячи рублей, но это всё равно дороже, чем у Tele2. Смартфон Tele2 Mini действительно стоит 2,19 тысячи рублей без дополнительных пополнений баланса, подключения допуслуг и прочих видов современного рабства. Более того, во второй слот можно вставить симку любого оператора (пишут, что и первый без проблем можно разлочить, но я не пробовал). Как несложно догадаться из вышесказанного, я выбрал Tele2 Mini. Набор технических характеристик и цена мне более чем подошли. Из пешек в дамки В тот же день я сходил в ближайший салон связи Tele2 и вернулся домой с заветной коробочкой. В ней обнаружился стандартный набор: зарядка, наушники и сам смартфон (я выбрал белый). Первое впечатление: аппарат хорошо лежит в руке — не выскальзывает, удобно расположены клавиши регулировки громкости и блокировки. После включения я немного расстроился из-за качества картинки. После основного смартфона с FullHD дисплеем, 480 x 800 выглядят скудновато. Однако глаза быстро привыкли, и сейчас разница практически не заметна. Что меня особенно порадовало — всякого софтового «мусора» и тормозящих оболочек практически нет. Предустановлены только «Мой Tele2» (Личный кабинет) и Tele2 TV. Комплект необходимых мне приложений из Play Market (ВК, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Skype, Mozilla Firefox, пакет Microsoft Office, Evernote, Google Keep, FBReader) я нашёл, скачал и установил суммарно минут за 10-15. Интернет-соединение не обрывалось, установка проходила довольно-таки шустро. К слову, за две недели Tele2 Mini ни разу не завис, хотя у меня все время в фоне было запущено несколько приложений. Основной смартфон пару раз превращался в кирпич из-за «Огнелиса» с десятком-другим вкладок. К звуку претензий нет. Будильник и звук входящего вызова слышны ровно настолько, насколько должны быть слышны. Голосовой динамик вообще ничем не отличается от аналогичного в основном смартфоне (ну, если вы вдруг Вольфганг Амадей Моцарт, то, возможно заметите разницу, у меня вполне обычный слух). Аккумулятор спокойно держит день нормальной нагрузки (соцсети + браузер + ещё несколько приложений + 60 – 80 минут звонков + 1,5 – 2 часа музыки в наушниках). Писать что-то про камеру и процессор не вижу смысла. Идеальное фото для Instagram, конечно, на него вряд ли получится сделать и в Asphalt 8 на максималках тоже не поиграешь. Просто скажу, что и камера, и процессор вполне справляются со своими задачами. Тем временем, мой «недешёвый смартфон» уже неделю как вернулся из ремонта и пылится на полке. Желание переставлять обратно симки и карту памяти отсутствует. Смартфон от Tele2 умеет всё то же, да ещё и легко помещается в карман (и его не жалко в конце концов). Эпилог Tele2 Mini — идеальный смартфон по сочетанию цена/качество. Он подойдёт вообще всем. Если не в качестве основного, то как запасной гаджет. Его могут использовать солидные дяди, которым нужна недорогая «звонилка»; дети, норовящие использовать смартфон как лопатку в песочнице; обладатели статусных гаджетов, которые боятся разбить или потерять их, фанаты мобильных игр, которым после того, как основная трубка разрядилась, полдня нужно ещё с чего-то звонить и сёрфить в интернете. Tele2 Mini — это такая рабочая лошадка среди смартфонов. Да, на «скачках» AnTuTu Benchmark она никогда не опередит породистых купертинских и сеульских скакунов, которые дороже Tele2 Mini примерно в 20 раз, но зато она вас никогда не подведёт в самый ответственный момент и спокойно справится с любой бытовой задачей. *Смартфоны от Мегафона не попали в выборку, потому что на момент её составления, ни одного такого не оказалось в наличии. Очень жаль. Зелёный — мой любимый цвет. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В Белгородской области на сотрудника ООО «Городское такси» завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности