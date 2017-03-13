Журналисты «Фонаря» победили во Всероссийском конкурсе журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость»

В Фонде ОНФ поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» определили лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ. Среди шестерых победителей-белгородцев двое сотрудников Fonar.tv: замглавного редактора — начальник отдела новостей Гульнара Тагирова и обозреватель Дмитрий Голуцкий.
Журналисты «Фонаря» предоставили на конкурс шесть материалов:
- «Место для пьяных. Зачем полиция в Белгородской области хочет вернуть вытрезвители» , автор Гульнара Тагирова;
- «„Живём на болоте“. В Белгородском районе почти 60 домов затапливают грунтовые воды» , автор Гульнара Тагирова;
- «„Стихийный микрорайон“. Как жители белгородского микрорайона ИЖС обходятся без дорог и общественного транспорта» , автор Гульнара Тагирова;
- «Задним числом. Как районная прокуратура помешала администрации Шебекина оплатить постамент для уже установленного памятника» , автор Гульнара Тагирова;
- «„Поставили перед фактом“. Как и зачем закрывают медицинский центр на Гринёвке» , автор Дмитрий Голуцкий;
- «„Это чей-то заказ“. Противники, защитники и сотрудники первого в России завода премиксов — об „экологической катастрофе“» , автор Дмитрий Голуцкий.
Всего лауреатами конкурса стали 442 журналиста, фотокорреспондента и блогера. Их работы отобрали из 4 тысяч материалов, которые подали сотрудники более чем 950 региональных СМИ.
— В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдёт на ежегодном медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта, — рассказал председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Николай Будуев .