В Белгородской области работники СГОКа сплавились на байдарках

Стойленский ГОК организовал для работников сплав на байдарках по реке Оскол. Руководство предприятия провело акцию, чтобы оценить состояние реки и привлечь внимание к её проблемам.
За два дня работники комбината прошли по реке 60-километровый маршрут. По ходу сплава участники акции пробивали заторы из коряг и водорослей, убирали места стоянок и просили местных жителей бережнее относиться к природе.
Сплав на байдарках — лишь одно из мероприятий программы СГОКа, разработанной к Году экологии. Работники комбината ежегодно убирают территорию, прилегающую к предприятию, и участвуют в общегородских субботниках. В апреле сотрудники СГОКа участвовали в акции «Зелёная столица» и высадили 14 тысяч саженцев. Через несколько лет они станут естественным барьером от возможной пыли и шума возле предприятия.
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