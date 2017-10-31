Работников СГОКа поздравили с Днём автомобилиста и Днём инженера-механика*

На Стойленском ГОКе поздравили работников двух самых многочисленных подразделений предприятия — автотранспортного цеха и ремонтного комплекса с Днём автомобилиста и Днём инженера-механика.

Передовикам вручили 48 государственных, муниципальных, корпоративных и профсоюзных наград. Восемь стойленцев получили почётные грамоты от администрации и Совета депутатов Старого Оскола как лучшие автомобилисты округа. В Старооскольском центре культуры и искусств наградили водителей большегрузов, автослесарей, машиниста бульдозера и электрослесаря по ремонту оборудования.

— Автотранспортный цех и ремонтный комплекс активно развиваются, обеспечивая бесперебойную работу огромного отлаженного механизма под названием «Стойленский ГОК». Установка современного оборудования и пополнение автопарка позволяет предприятию существенно увеличивать объём производства и его эффективность. С каждым разом мы показываем всё лучшие и лучшие результаты: к примеру, в этом году на обогатительной фабрике практически на 50 процентов сократилось количество внеплановых простоев оборудования, а это, действительно, успех! Я желаю автомобилистам зелёного света, ровной дороги, исправных машин, а механикам — как можно больше идей по улучшению производительности техники, — поздравил автомобилистов генеральный директор СГОКа Сергей Напольских.

Руководство СГОКа организовало для передовиков производства концерт, на котором выступили вокальные коллективы Старого Оскола и недавно сформированная стойленская команда КВН.