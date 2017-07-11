​В Белгороде боевые истребители покажут фигуры высшего пилотажа

В Белгороде, в субботу, 15 июля на площадке АСК «Вираж» пройдут показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи». На новых многофункциональных истребителях Су-30СМ пилоты покажут фигуры группового и одиночного высшего пилотажа. Начало в 10:00.
Помимо показательных полётов, на «Вираже» пройдёт митинг-концерт от местных коллективов и звезд эстрады, демонстрация военной техники и вооружения. На площадке будут работать информационные пункты, где желающим расскажут всё о военной службе по контракту.