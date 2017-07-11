​В Белгороде боевые истребители покажут фигуры высшего пилотажа

На реализацию проекта Максима Бердникова пообещал дать денег руководитель фонда «Перспектива» Александр Свинин. В сёлах Белгородского района планируют проводить квесты. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Белгородской области. Проект школьника из Белгородского района Максима Бердникова «Большой сельский квест» получил специальный приз Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» на всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Кроме того, его пообещал профинансировать генеральный директор фонда «Перспектива» Александр Свинин, который был на презентации школьника и даже подарил ему iPad. — Идея родилась, когда я посетил одну из квест-комнат. Сразу подумал, почему бы не привлечь городскую молодёжь в сёла в летний период. Мой научный руководитель и учитель по совместительству Полина Жандармова поддержала мой проект. Вместе с ней мы уже придумали и сценарий игры. Он варьируется: где-то надо поймать рыбу, где-то испечь пирог или приготовить уху, — цитирует Максима Бердникова сайт молодчины.рф. Напомним, что в Белгороде уже сейчас компания Quest Avenue проводит квесты-экскурсии, которые помогают лучше узнать белгородские достопримечательности.. Если же вы хотите проверить свою готовность к прохождению интеллектуальных приключений, можно пройти наш специальный тест или проверить, насколько хорошо вы знаете достопримечательности Белгорода. К слову На конкурсе «Моя страна — моя Россия» отметили не только работу белгородского школьника. В номинации «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодёжи» проект Юлии и Алексея Липовченко из Яковлевского района «Создание системы работы с молодёжью Яковлевского района Белгородской области по вовлечению её в проектную деятельность» получил второе место и грант на реализацию. А изобретение студента БГТУ имени Шухова Евгения Ушакова — бордюрная машина — по информации пресс-службы вуза, удостоилось сертификата министерства транспорта Российской Федерации. Одна из основных причин возгорания — нарушение правил использования электрооборудования. Главное управление МЧС России по Белгородской области обнародовало данные о пожарах в области за 2016 год. Всего в регионе произошло 922 пожара, в которых погибли 75 человек, а 39 — получили ожоги и травмы. Одна из основных причин таких происшествий — нарушение правил использования устройств и электрооборудования. — Одной из основных причин пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, из-за чего произошло 327 пожаров (или 35,4 процента) при которых погибло 17 человек или (23 процента) от общего количества погибших и травмировано 8 человек (20,5 процента), — пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области. Спасатели напоминают правила пожарной безопасности и просят белгородцев не перегружать розетки одновременно несколькими мощными электроприборами, а также следить за проводкой и не использовать повреждённые электрические устройства. Водитель, чья машина пострадала из-за попадания колеса в выбоину, получит деньги на её ремонт. Администрация Старого Оскола должна выплатить автомобилисту деньги на ремонт машины. Такое решение принял местный городской суд по иску владельца иномарки, получившей повреждения из-за попадания колеса в выбоину на дороге.Авария произошла в августе 2014 года. В Старом Осколе мужчина на BMW 530i въехал колесом в яму на дорожном полотне. В суде установили, что размеры ямы на дороге значительно превышают допустимые законодательством пределы. Её ширина составляла 60 сантиметров, длина — 80 сантиметров, глубина — 12 сантиметров. При этом не было никаких знаков, предупреждающих о неровности дорожного покрытия. По результатам экспертизы, проведённой по желанию владельца машины, стоимость ремонта оценили в 203 778 рублей. Эту сумму он требовал взыскать с администрации Старооскольского городского округа Белгородской области и департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа. Суд удовлетворили требования автомобилиста лишь частично. В пользу истца из бюджета Старого Оскола взыскали 117 839,61 рубля. Большую часть присвоенной суммы обвиняемые возместили ещё до завершения следствия. Прокуратура Борисовского района направила иск в районный суд о взыскании ущерба, причинённого отделу МВД РФ по Борисовскому району двумя бывшими бухгалтерами. Напомним, что две женщины подделывали подписи полицейских и получали вместо них премии и материальную помощь — всего таким образом за три года они получили 1,6 миллиона рублей. Суд признал их виновными в присвоении чужого имущества, совершённом по предварительному сговору с использованием служебного положения. Пока шло следствие, обвиняемые вернули 1,3 миллиона рублей в кассу районного отдела полиции. Суд назначил им по 200 тысяч рублей штрафа, а прокуратура обязала взыскать ещё почти 280 тысяч рублей, которые не были возмещены ведомству в ходе следствия. Представители силовых структур пока официально не подтверждают эту информацию. В воскресенье, 25 октября, около восьми часов утра здание белгородского автовокзала было оцеплено представителями силовых структур. Очевидцы сообщают, что на прилегающей территории наблюдалось задымление. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_313615191_461", 313615191, 461, '323DvQhWX1YJ_zt7l8uKg2quPw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());По неподтверждённым данным, на автовокзале проходили учения. Но пресс-службы силовых структур пока официально не подтверждают эту информацию. Мэрия Белгорода представила результаты опроса белгородцев о судьбе главного городского парка, а также рассказала о проекте, который предложили в управлении архитектуры и градостроительства. К слову, этот проект уже раскритиковал предприниматель Александр Каракулов, который руководит детским клубом «Тропикано». Чего хотят интернет-пользователи? Пресс-служба мэрии Белгорода рассказала об итогах опроса белгородцев о развитии Центрального парка культуры и отдыха, который был опубликован на портале «Активный горожанин». Большинство опрошенных (46 процентов проголосовавших — прим. ред.) считают парк местом тихого семейного отдыха. Возможно, этим и объясняется желание видеть в парке больше возможностей для прогулок и тихого отдыха — за этот вариант проголосовала почти треть ответивших на вопросы. — По мнению респондентов, в парке не хватает интересных ландшафтно-архитектурных объектов: альпийских горок, живых изгородей, декоративных водоемов, цветочных композиций, удобных мест для сидения, парковой мебели, малых архитектурных форм: фонтанов, беседок, арок, скульптур, а также тихих и уединенных мест, — сообщает пресс-служба администрации Белгорода. Пользователи «Активного горожанина» предпочитают видеть парк местом тихого семейного отдыха и природно-рекреационной зоной с элементами ландшафтного дизайна. Меньше всего опрошенных высказались в поддержку ответа, что парк — это «место для организации спортивного отдыха». По мнению почти 40 процентов опрошенных, благоустраивать парк должны специально нанятые люди и сотрудники местной администрации, около 30 процентов — поучаствуют в благоустройстве, если организатором работ будет мэрия, ещё около 28 процентов — готовы включиться в этот процесс и позовут с собой друзей. Что предлагают чиновники? — Основная философия парка заключается в создании комфортной зоны «тихого» отдыха с красивым ландшафтным обустройством, с интересными элементами в благоустройстве и озеленении, дополнительными элементами, которые будут ориентированы на разные возрастные категории, — рассказал заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Алексей Грудинкин. Художники и архитекторы предлагают сделать в парке искусственный пруд на месте бывшего кинотеатра «Октябрь». По их мнению, отдых на открытом воздухе станет ещё приятнее, если здесь появятся библиотека под открытым небом («Читающий город»), большие шахматы («Сад шахмат») и место для занятий йогой. Измениться может и освещение парка — сотрудники городского управления архитектуры считают, что сюда нужно добавить источников направленного света, которые будут менять угол освещения и цвет, а также встроить в тротуар светильники. Как оценивают предложения мэрии?Идеи чиновников оценил бизнесмен Александр Каракулов, который руководит расположенным в парке клубом «Тропикано». «Проект красивый, но утопичный. Для его реализации потребуется 200–300 миллионов рублей. Ежегодное содержание — 30–40 миллионов. рублей. Почему-то у меня возникает сомнение, что у городского бюджета нет более важных статей расходов. Тем более, что парк явно не отвечает интересам большинства горожан по целому ряду важных параметров... Любой парк (не сквер) предусматривает наличие всей инфраструктуры, необходимой для длительного пребывания посетителей. В парке Горького в Москве в общественных зонах предусмотрены даже розетки для зарядки гаджетов, не говоря уже о разнообразных точках общепита и мест проведения массовых мероприятий. Лучший городской парк, который можно было бы взять за основу, находится в Харькове. Отлично спроектированный, комплексный, с отличными ландшафтными зонами, общепитом и развлечениями для всех горожан. Не помню, есть ли там открытая библиотека, но по всем остальным параметрам он почти идеален как комплексный городской парк. Хочу добавить, что в городском парке обязательно должны быть универсальные общественные зоны — места для проведения концертов и мероприятий, прогулочные территории и прочие, а также зоны по интересам — спортивные, выставочные, для различного рода молодёжной активности, для детей, развлекательные, точки общественного питания и другие.Парк — место общения, место проведения досуга, место эмоциональной разгрузки и получения новых позитивных впечатлений. За визуально красивым проектом, в котором не учтены базовые требования горожан и специалистов к собственно парку, кроется его уничтожение. Очень надеюсь, что городска