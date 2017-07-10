​В Прохоровке на годовщину танкового сражения выступят военные спецподразделения

В Прохоровке, в среду, 12 июля отметят 74-ю годовщину танкового сражения.
- В 11:00 у Звонницы возложат цветы и начнётся торжественный митинг.
- В 12:00 там же выступят музыкальные коллективы Белгородской государственной филармонии. Также в это время начнётся демонстрация бронетанковой техники дивизии из Валуек.
- В 12:40 начнётся концерт творческих коллективов области.
- В 13:00 на танкодроме выступят военные спецподразделения и бронетанковая дивизия из Валуек.
- Всё это время до 16:00 пройдёт акция Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!»