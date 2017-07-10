​В Белгороде администрация ответила водителям, которые из-за ремонта дорог испачкали свои машины

В Белгороде городская администрация объяснила, что делать водителям, если их машина запачкалась в битум после проезда по ремонтируемому участку дороги. Чиновники ответили на запрос «Фонаря» после того, как в редакцию поступили жалобы автомобилистов.
По словам водителей, на Студенческой улице в районе кольца на авторынке проходил ремонт дороги. Дорожники не регулировали поток машин, из-за чего автотранспорт ездил по дороге, которую недавно залили битумом. Когда машины проезжали по свежему раствору он оставался на кузове. Сам битум, по словам водителей, тяжело очистить и он может испортить краску на машине. В администрации рассказали, что ремонтом на упомянутом участке занималась компания ООО «Бизнесстрой».
— Компания, которая ремонтирует дорогу, несёт ответственность за повреждение транспортных средств, в случае если её вина будет доказана в установленном порядке. В случае если работы по ремонту автомобильных дорог ведутся без установки соответствующих временных дорожных знаков, необходимо обращаться в ГИБДД, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.
Чиновники объяснили, что перед тем, как укладывать на дорогу асфальтобетонную смесь, за 1-6 часов дорожники готовят поверхность и заливают её битумной эмульсией. На время этих работ дорога должна быть полностью перекрыта.