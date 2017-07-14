В Белгороде на день ограничат движение по объездной от улицы Студенческой

Администрация Белгорода предупреждает об ограничении движения 15 июля с 7 часов утра до 22:00 на участке от улицы Студенческой до северо-восточного обхода Белгорода. Для транспорта организуют одностороннее движение. Движение транзитного транспорта, стоянки и остановки будут запрещены. Максимальная скорость будет ограничена до 30 километров в час.
Объехать участок можно по улице Студенческой и проспекту Богдана Хмельницкого. Ограничения движения связаны с акцией «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!», которая начнётся в 10:00 на площадке АСК «Вираж».