В Прохоровке, 12 июля отметили 74-годовщину танкового сражения. У Звонницы возложили цветы и провели торжественный митинг, а на танкодроме выступили военные спецподразделения и бронетанковая дивизия из Валуек.
74-я годовщина танкового сражения в Прохоровке
В Прохоровке на годовщину танкового сражения выступили военные спецподразделения.
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