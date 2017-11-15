В Белгороде на нескольких улицах ограничат движение

В Белгороде на трёх улицах ограничат движение из-за строительно-ремонтных работ. На проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома № 111 с 11 ноября по 20:00 24 ноября ограничат движение из-за строительства газопровода. Объехать этот участок можно будет по улице Котлозаводской и проспекту Богдана Хмельницкого.

Также в районе кольца на пересечении улиц Сумской и Чичерина с 10 ноября до вечера 30 ноября перекроют движение из-за ремонта асфальта. Миновать участок ремонта можно по улицам Сумской и Механизаторов.