Президент в городе. Как Владимир Путин раньше приезжал в Белгородскую область

Владимир Путин открывает памятник в Прохоровке
3 мая 2000 года в преддверии юбилейного 55-го Дня Победы на Прохоровском поле, где произошло одно из главных танковых сражений Великой Отечественной войны, прошла встреча президентов трёх славянских государств — России, Украины и Беларуси. Её инициатором была Русская православная Церковь в лице Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом республики Беларусь Александром Лукашенко посетили храм святых апостолов Петра и Павла на Прохоровском поле, где прошёл пасхальный молебен. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй преподнёс главам государств в дар по иконе их святых покровителей, а также посохи с изображением Святой Троицы. На территории храмового комплекса установили ротонду с колоколом Единения славянских народов.
Александр Лукашенко, Леонид Кучма и Владимир Путин вместе открыли памятник воинам, павшим на Прохоровском поле. По информации пресс-службы президента, выступая на церемонии Владимир Путин подчеркнул, что главный вклад в победу над фашизмом внесли народы России, Беларуси и Украины, поэтому самым достойным памятником погибшим будет дальнейшее укрепление дружбы между братскими странами.
— Мы побеждали, когда были вместе. У нас общие исторические корни, у нас общая судьба, — цитирует Владимира Путина сайт mospat.ru.
Владимир Путин кормит телёнка
13 сентября 2007 года Владимир Путин поучаствовал в заседании совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Перед заседанием он сказал, что «доволен тем, как развивается ситуация по национальным проектам».
— Когда два года назад мы думали об их реализации, были сомнения по отдельным направлениям, пойдёт ли работа так, как нам хочется. Но знакомство с объектами здравоохранения и образования убеждают, что решение было принято абсолютно правильно, — цитирует президента Newsru.com.
Владимир Путин побывал на Белгородских молочных фермах. Предприятие создали по инициативе областного правительства в ноябре 2005 года в селе Зоринские Дворы. Генеральный директор Андрей Даниленко провёл экскурсию по цехам: показал доильный цех, коровник,где Владимир Путин покормил из бутылочки телёнка.
После краткого знакомства с предприятием губернатор Евгений Савченко отчитался перед Владимиром Путиным о реализации приоритетных национальных проектов в регионе.
Глава государства также посетил семью сельских молодых специалистов, построивших дом за счёт средств национального проекта, микрорайон индивидуального жилищного строительства Таврово, выставку инновационных работ учёных Белгородского госуниверситета, побывал в спорткомплексе Светланы Хоркиной и Преображенском кафедральном соборе.
Владимир Путин попросил у Савченко молочка
5 июня 2009 года председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин снова побывал с рабочей поездкой в Белгородской области и посетил мясоперерабатывающий комплекс «Короча», где познакомился с работой одного из крупнейших в России предприятий по первичной переработке мяса.
Журналисты стали свидетелями того, как председатель правительства «выпросил» себе молока.
— Я понимаю, что Евгений Степанович [Савченко] — прижимистый человек, как и все, кто на селе работают, но молочка-то мог хотя бы поставить, — посетовал Путин.
Во время экскурсии по животноводческому комплексу руководитель хозяйства похвалил президента, заявив, что с его лёгкой руки тёлочка, которую Путин покормил в прошлый приезд, «уже выросла, и через два месяца ей рожать». Председатель правительства в ответ лишь поперхнулся и спросил: «На что вы намекаете?».
Владимир Путин провёл совещание, на котором обсудил с представителями регионов развитие отрасли животноводства в Российской Федерации и возможности поддержки отечественных производителей.
— На белгородской земле сам Бог велел собраться, потому что дела здесь в этой отрасли и в целом — идут неплохо, но в этой отрасли особенно хорошо. Область демонстрирует устойчивые и достойные показатели в области сельского хозяйства и животноводства в том числе, — цитирует слова Владимира Путина пресс-служба правительства Российской Федерации.
Тогда же председатель правительства упомянул об экономии и кризисе, добавив, что несмотря ни на какие трудности, строительство птицефабрик и свиноферм нужно продолжать.
— Согласно статистике, российское сельское хозяйство, в том числе и производство мяса, проходит кризис более устойчиво, чем целый ряд других отраслей. Однако, конечно, тут расслабляться нельзя. Важно, чтобы и руководство субъектов чутко реагировало на потребности отрасли. Необходимо оперативно внедрять инновационные программы развития животноводства, оказывать содействие в выделении земельных угодий для выращивания животных и обеспечения их кормами собственного производства, — цитирует Владимира Путин сайт Вести.Ru.
Владимир
Путин и сельская интеллигенция
15 ноября 2011 года премьер-министр Владимир Путин поучаствовал в пленарном заседании Всероссийского форума сельской интеллигенции в Грайвороне, где он познакомился с врачами, учителями, ветеринарами, агрономами, работниками культуры и представителями других профессий, которые, получив высшее образование, решили остаться работать в сельской местности.
— Нужно в целом повышать престиж сельскохозяйственных профессий. Подрастающее поколение, молодые люди должны понимать общественную ценность и значимость труда на родной земле. В такой просветительской работе важнейшую роль, безусловно, без всякого сомнения, должна играть интеллигенция, ей принадлежит ведущая роль, — цитирует Владимира Путина сайт партии «Единая Россия».
Премьер-министр поддержал идею снова проводить Всероссийские фестивали народного творчества, уточнил, что регионы не должны уменьшать финансирование развития сел, и пообещал развивать систему помощи уезжающим в сёла специалистам.
Путин также посетил села Головчино и Антоновку. Здесь он побывал в участковой больнице, детской школе искусств и Антоновском сельском доме культуры.
В больнице премьер-министр усадил губернатора региона в стоматологическое кресло и пообещал лично вылечить ему зубы, если оборудование не будет заменено. По мнению Путина, средства для обновления аппаратуры в регионе есть. На модернизацию здравоохранения Белгородской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Чиновник пообещал заменить не только стоматологическую машину, но и всё оборудование в больнице села.
Владимир Путин и белгородские ветераны
12 июля 2013 года в Прохоровке Владимир Путин провёл 34-е заседание Российского организационного комитета «Победа», на котором обсуждались вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
— Хотел бы подчеркнуть, что в центре нашего внимания всегда должен оставаться конкретный человек, — цитируют президента РИА Новости.
На встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны - участниками битвы на Курской дуге — Владимир Путин поддержал их инициативу по созданию музея Прохоровской битвы. Также он пообещал разработать план по приведению в порядок памятников и воинских захоронений.
Последним пунктом рабочей поездки Путина в Белгородскую область стал новый белгородский аэропорт.