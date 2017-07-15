​Из Белгорода в Бишкек можно долететь за четыре часа

В Белгородском аэропорту с 16 июня компания ОАО «Эйр Кыргызстан» возобновила еженедельные перелёты в Бишкек. Белгородцы прилетают в киргизский аэропорт «Манас».
Самолёт вылетает по пятницам в 6:50, в Бишкек прибывает в 13:50 по местному времени. Время полёта составляет четыре часа. Из «Манаса» обратный самолёт вылетает в 4:05 по местному времени, а в Белгород самолёт прилетает в 5:20. В пути пассажиры также находятся около четырёх часов.
Стоимость авиабилета из Белгорода составляет 12 015 рублей, из Бишкека — 10 853 рубля.