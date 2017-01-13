Из аэропорта Старого Оскола снова можно будет улететь в Москву

Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых, директор аэропорта «Старый Оскол» Игорь Боев и генеральный директор авиакомпании «Компас» Михаил Зуев договорились о возобновлении регулярных авиаперелётов из Старого Оскола. Первый рейс «Старый Оскол-Москва» назначили на 6 марта 2017 года.
— В нашем округе проживает почти 270 тысяч человек, рядом Губкинский городской округ — 120 тысяч жителей, поблизости другие муниципальные районы. И если взять в комплексе Старый Оскол, Губкин и близлежащие территории, то численность потенциальных пассажиров будет даже больше, чем в областном центре, — заявил Александр Гнедых.
Сегодня взлётно-посадочная полоса аэропорта может принимать только небольшие пассажирские самолёты, чтобы принимать габаритные лайнеры, её надо расширить на 400 метров.
Генеральный директор ОАО «Аэропорт Старый Оскол» Игорь Боев сказал, что полоса в удовлетворительном состоянии и может вместить 4 среднемагистральных самолета.
Компания «Компас» будет перевозить старооскольских пассажиров на ЯК-40. Самолет был выпущен в 1980 году, но, по словам генерального директора компании, самолёт проходил техническое обслуживание каждые 10 лет.
— Проверялась каждая клёпка, делалась антикоррозийная обработка, менялось старое оборудование на новое. И машина практически новая выходила с завода. Поэтому на возраст не стоит обращать внимания, — заверяет генеральный директор компании «Компас» Михаил Зуев.
Позже должны появиться рейсы в Санкт-Петербург, Анапу, Симферополь, Сочи, а возможно даже в Абхазию и Грузию.
«Цена билета будет на 1 тысячу рублей дороже купейного билета в поезде, а купить билеты на самолёт можно электронно», — сообщает информационное агентство ИА «Бел.Ру».