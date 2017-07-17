Жителей Белгорода приглашают почитать «Василия Тёркина» на белгородском Арбате [видео]

13 и 15 июля жители Белгорода поучаствовали в съёмках проекта «Читающий город» телеканала «Белгород 24» и прочли на белгородском Арбате отрывки из поэмы Александра
Твардовского «Василий Тёркин».
Всего запланировано четыре съёмочных дня, поэтому желающие поучаствовать в акции ещё могут прийти прочесть отрывок из известной поэмы 20 июля с 17:00 до 19:00 и 22 июля с 11:00 до 13:00 на белгородском Арбате.
В администрации города рассказали, что белгородцы, поучаствовавшие в видеозаписи решили таким образом почтить память участников Великой Отечественной Войны, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. По итогам четырёх съёмочных дней телеканал сделает фильм, который выпустят ко Дню города.