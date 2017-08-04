​В Белгороде в День города ограничат движение на нескольких улицах

Сегодня добирался на работу на маршрутке. Привычно и традиционно: толкучка, мало воздуха, открывающиеся и закрывающиеся люки, отдавленные ноги. Уже не удивляюсь этой «душевной» обстановке, да и пассажиры привыкают стоять в пробке на переезде, бурно обсуждать очередные нововведения чиновников, жаловаться на жизнь и редко, но всё-таки иногда уступать места детям и пожилым. В общем, ничего удивительного. Обычное утро. Обычная картина. Необычные в этом случае только мысли, которые эта ситуация мне навеяла, — мысли о солидарности. — Солидарное общество – это сплочённое общество, объединённое общими позитивными целями, активной созидательной деятельностью на благо региона и Отечества. Оно основывается на таких ключевых понятиях, как единство, духовность, нравственность, патриотизм, доверие, деятельное сочувствие, ответственность... В нём человек не потребитель, не сторонний созерцатель и не объект, он созидатель, строитель, активный субъект общественной жизни, — говорит губернатор Евгений Савченко. С таким доступным объяснением этого термина невозможно не согласиться, ведь на самом деле сложно найти человека, который стал бы спорить, что нравственность, доверие, ответственность, патриотизм, созидательная деятельность — общенациональные ценности, которые принимаются многими. Но давайте попробуем разобраться в глаголе «принимают». Понять и принять что-либо довольно просто, но начать действовать — уже совсем другая история. Здесь мы часто сталкиваемся с непониманием и даже отсутствием этого следующего шага: я понимаю, принимаю, но... не действую. Почему так происходит? Вспомним утренний автобус: люди едут на работу/учёбу, погулять по городу. Людям жарко/холодно, комфортно/дискомфортно, они прижимаются друг к другу в попытке удержаться на резких поворотах и готовы поддержать соседа, когда тот начинает ругать водителя-лихача или проклинать ямы на дорогах. Пассажиры автобуса — это и есть солидарное общество. У каждого из них свои интересы, свои ценности (которые, наверняка, могут пересекаться), но именно сейчас — в этом самом автобусе, стоя спина к спине и нависая друг над другом, — они солидарны, потому что у них есть общая ситуация (читай: проблема), и во взглядах на эту ситуацию они практически не расходятся. Вот в такой атмосфере и способно появиться солидарное общество. Люди, объединённые общей проблемой, начинают общаться и обмениваться мнениями, постепенно начиная чувствовать своё единение (читай: солидарность). Когда объявлен сбор средств на лечение ребёнка — сердце ёкает практически у каждого второго. Каждый третий задумывается о том, что это действительно беда, которая может коснуться каждого. У каждого четвёртого появляется желание помочь, а каждый пятый — в итоге оказывает посильную помощь. Здесь есть общее дело, есть мнение, которое принимается большинством, есть позыв к действию и есть отклик — вот вам ещё одна солидарная группа людей. Представим теперь себе, что есть некие «поля солидарности» — круги общих интересов и ценностей, которые у человека могут пересекаться с «полями» окружающих. И так уж устроено общество, что часто сиюминутные ситуации вызывают более заметное пересечение этих «полей», чем общечеловеческие ценности, которые хоть и принимаются людьми, но располагаются на периферии этих «полей», тогда как их ядром может стать любая ситуация, которая сплотила людей именно в этот самый момент (транспорт, благотворительный марафон, пациенты больницы в одной палате и пр.). Чтобы на «поле солидарности» в будущем мог появиться «урожай», нужно сначала это «поле» подготовить: сделать так, чтобы «почва» была готова принять брошенные в неё «семена», которые не останутся на поверхности, а проникнут вглубь и укрепятся. Мне сложно представить, что владелец «Лэнд Крузэра» и пассажир городской маршрутки вдруг резко, ни с того ни с сего, станут членами солидарного общества, проявляющими друг к другу «деятельное сочувствие». Солидарность, на мой взгляд, появляется там, где складываются сразу несколько условий: группа людей, общая ситуация (судя по всему, нужный эффект сплочения появляется быстрее, если ситуация имеет негативный контекст), мнение или точка зрения, которая принимается большей частью группы, а её озвучивание в этой группе вполне может стать первым шагом в цепочке действия. На пересечении «полей солидарности» нескольких собеседников появляется общее ядро солидарности, которое способно для них стать общим центром. И если вслед за ситуацией их объединившей в этой группе будут продолжены взаимодействия уже в других общих ситуациях, ядро солидарности будет разрастаться (увеличиваться), и рано или поздно оно сможет затронуть периферию, где расположились общечеловеческие ценности (патриотизм, единство, созидательная деятельность и др.). В таком случае эта группа не просто согласится с понятием «солидарность», но и начнёт действовать как солидарное общество. Большинство фильмов, которые покажут в кинотеатре «Синема Парк», будут идти на английском языке с русскими субтитрами. С 4 февраля в кинотеатре «Синема Парк» стартовал фестиваль фильмов, номинированых на «Оскар» в 2016 году. Каждый день в 20:00 будет идти один из 23 фильмов, отобранных американскими киноакадемиками. На сайте кинотеатра можно забронировать билет на каждый из фильмов. В «Синема Парке» пояснили, что в течение нескольких дней в расписании появятся все фильмы. Большинство из них будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Цена билетов — 200 рублей. «Львы» на равных боролись против титулованного итальянского клуба, но всё-таки уступили хозяевам на тай-брейке – 2:3. В рамках третьего тура группового этапа Европейской Лиги чемпионов в Италии сошлись лидеры квартета «Е» — итальянская «Перуджа» и российское «Белогорье». За несколько дней до матча стало известно, что именно итальянский клуб станет хозяином «Финала четырёх» европейского турнира, который состоится в Риме в заключительный уикэнд апреля, а потому автоматически гарантировал себе выход из группы и освобождение от раундов плей-офф. Однако это ничуть не помешало болельщикам, заполнившим трибуны «Паласпорта», насладиться волейболом мирового уровня за исключением смазанной концовки. Фото sirsafetyperugia.itВ стартовом составе «львов» отсутствовал новичок команды — либеро Алексей Обмочаев, который восстанавливается после повреждения колена. Поэтому «Белогорью» пришлось играть весь матч с единственным либеро в заявке — Романом Мартынюком. Встреча началась обескураживающе для хозяев площадки — в первой же расстановке гости на подаче Артёма Смоляра выиграли 10(!) мячей подряд и уверенно вышли в лидеры — 10:0. В матчах столь высокого уровня подобный счёт — редчайшее явление. По ходу партии хозяева никак не могли наладить свой приём и подачу, а гости упустить столь весомое преимущество просто не могли — 11:25 по итогам первого сета в пользу россиян. Во второй партии команды словно поменялись ролями. У «Перуджи» полетела подача, наладился приём и повысился атакующий потенциал, а гости совершали невынужденные ошибки. Как итог — разгром россиян со счётом 25:14 и равенство по партиям. Следующий игровой отрезок стал ключевым в матче. Обе команды с самого начала отчаянно боролись за каждый мяч, никто не хотел отдавать инициативу. В результате в рамки стандартных 25 очков команды не уложились, а потому исход противостояния решил один эпизод. В игре «на балансе» итальянцы оказались чуть мастеровитее соперника и склонили «волейбольную чашу весов» на свою сторону — 31:29 и 2-1 по партиям. Почувствовав прилив сил и эмоций, хозяева должны были развить успех и в четвёртом сете. Однако грамотны перестановки тренера россиян Александра Косарева и вовремя взятые перерывы помогли сбить атакующий порыв итальянцев и перевести драматичный матч на тай-брейк — 18:25 и 2-2 в этой встрече. В укороченном «мини-сете» цена ошибки возрастает в разы, а потому совершать их игроки столь высокого уровня не имели права. Лидеры команд — сербский диагональный Александр Атанасьевич и Дмитрий Мусэрский поочередно приносили баллы в копилку своим клубам. Вплоть до концовки партии игра была абсолютно равной и зрелищной с обоюдными шансами на успех. Однако при счёте 13:12 в пользу хозяев, главный судья встречи — шведский арбитр Стефан Бернстрём устроил очередной волейбольный спектакль, последовав примеру своих «коллег по цеху» — итальянца Фабрицио Паскуале и словака Юрая Мокрого. Фото sirsafetyperugia.itНа площадке происходило следующее: старший тренер «Белогорья» Александр Косарев запросил законный перерыв, чтобы сбить с подачи итальянского игрока. Шведскому дилетанту, рефери на вышке сей факт не понравился, и он решил, что россиянин тем самым нарушает регламент и умышленно затягивает и без того длительную встречу (матч длился 2 часа и 22 минуты). В «награду» наставник белгородцев получает сначала жёлтую карточку, а спустя несколько мгновений и красную, что по правилам волейбола наказывается подачей соперника и дополнительным очком. Получив столь «щедрый» подарок от судьи итальянцы им с лёгкостью воспользовались. Дождавшись очередной ошибки соперника на подаче, хозяева «заслуженно» отпраздновали успех — 15:13 в партии и 3-2 по итогам всего матча в пользу будущего хозяина финального этапа самого престижного турнирного Старого Света. Самым результативным игроком в составе победителей стал серб Александр «Великий» Атанасьевич, на счету которого 25 очков. Лучшим в составе россиян признали Дмитрия Мусэрского, набравшего 16 баллов. По итогам первого круга турнира квартет «Е» с тремя победами возглавляет итальянская «Перуджа», «Белогорье» идёт на втором месте, имея на одну победу меньше. В следующем туре Лиги чемпионов, 1 февраля, россияне у себя дома в Центре досуга «Космос» попытаются взять реванш за столь обидное поражение и «скандинавские сюрплясы», повлиявшие на результат противостояния. На сей раз, главным арбитром назначен белорусский рефери Юрий Бакунович. А пока «Белогорье» может сосредоточиться на чемпионате страны. В ближайшее воскресенье, 22 января, в гости пожалует аутсайдер первенства — краснодарское «Динамо» под руководством экс-наставника сборной России Андрея Воронкова, а 28 января — новосибирский «Локомотив», один из лидеров чемпионата. Городская администрация предлагает раздавать жителям лопаты для уборки снега. В Белгороде по факту некачественной убо