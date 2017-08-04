​В Белгороде в День города ограничат движение на нескольких улицах

В Белгороде из-за празднования Дня города ограничат движение. В пятницу, 4 августа, с 23:00 нельзя будет парковаться на Театральном проезде на участке от проспекта Славы до улицы Победы, от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания правительства Белгородской области, на улице Победы — от Театрального проезда до улицы Николая Чумичова, на улице Попова — от улицы Супруновской до проспекта Славы, на Свято-Троицком бульваре — от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области ( по правой стороне — прим. ред.) и от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда (по левой стороне — прим. ред.), на Гражданском проспекте — от улицы Николая Чумичова до улицы Попова. По этим же участкам нельзя будет проехать 5 августа с 7 утра до завершения праздничного салюта.
В субботу, 5 августа, с 15:30 до 18:00 нельзя будет проехать от Меловой до Студенческой. С 21:45 до окончания салюта перекроют улицу Ватутина на участке от Победы до Костюкова. С 22:00 до 23:35 нельзя будет проехать по проспекту Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Николая Чумичова, по улице Преображенской — от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Николая Чумичова, по улице Попова — от Белгородского проспекта до улицы Супруновской.
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