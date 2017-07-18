Мэрия Белгороде купит у ДСК Есенинский каток

Каток на улице Есенина, построенный Домостроительной компанией в 2012 году, и здание рядом с ним перейдут в муниципальную собственность и, по информации пресс-службы городского администрации, станут частью спортивного кластера 50-й школы. Объект, на строительство которого потратили около миллиона евро, продают городу за 2,004 миллиона рублей. Контракт на приобретение катка подпишут не позднее 31 июля.
Одновременно на катке, который был подарен Домостроительной компанией жителям района по программе «Спортивный двор», могли кататься 150 человек независимо от времени года и погодных условий. Приезжавший на открытие губернатор Евгений Савченко говорил о том, что городу необходимы около 10 подобных катков.
Стоимость Есенинского катка во многом была обусловлена искусственным покрытием Super Glide, которое заменяло настоящий лёд. По информации на сайте «ДСК», это был единственный каток в России, построенный с использованием этой технологии. Правда, через несколько дней после открытия президент компании ORLOFF LLC, которая является официальным дистрибьютором американской Global Synthetic Ice, производящей синтетический лед Super Glide, Виктор Орлов сообщил, что белгородский Super Glide — это подделка, купленная у российской компании Investment Capital Group. Подробно в этой ситуации тогда разбирался журналист «Комсомольской правды» Владимир Корнев.
Позже искусственный лёд на Есенинском катке демонтировали, и всесезонный каток стали заливать только зимой. По информации пресс-службы мэрии, администрация не планирует менять назначение этого спортивного объекта.