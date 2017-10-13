В мэрии Белгорода затруднились ответить, когда заработают обновлённые автобусные маршруты

В администрации Белгорода затруднились ответить, когда заработает обновлённая схема маршрутов общественного транспорта. «Фонарю» сообщили, что движение по новой системе начнётся после проведение конкурса на транспортное обслуживание населения.

— Процесс внедрения новой маршрутной сети не требует затрат денежных средств из городского бюджета, — отмечают в пресс-службе мэрии Белгорода.

Напомним, что новую маршрутную сеть разработала администрация города и Белгородского района, а также специалисты БГТУ имени Шухова. Проект представили в апреле. «Фонарь» подробно писал, как планируют изменить движение общественного транспорта. До 17 мая горожане могли оставить свои пожелания и замечания. Затем рабочая группа рассмотрела заявления белгородцев и внесла доработки. Сейчас схема находится на экспертизе в научно-исследовательских институтах.