«Что за трек?». Тизер третьего выпуска

В первом сезоне выйдет не меньше десяти выпусков проекта. Победителем станет команда, которая наберёт наибольшее количество баллов.
Первой в шоу поучаствовала редакция паблика «Белгород — это интересно». Втроём им удалось отгадать исполнителей 22 треков. Следующими в шоу поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра Владимир Кубриков, Екатерина Йовчева и Дмитрий Беседа. Они отгадали 26 треков.
Напомним, что главная задача участников проекта — отгадать как можно больше исполнителей песен из музыкальной подборки, которую для них составляют организаторы (название трека тоже можно указывать, но за это дополнительного балла не будет — прим. ред.).