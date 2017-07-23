В Старом Осколе пьяная автомобилистка врезалась в биотуалет и здание

В пятницу, 21 июля, ночью 47-летняя жительница Курской области в пьяном состоянии ехала на повышенной скорости на Nissan March по Старому Осколу. Когда она увидела впереди препятствие, то не снизила скорость и врезалась в биотуалет, а потом в придорожную постройку в районе села Каплино. В аварии пострадали четверо взрослых пассажиров иномарки.
Следственное управление УМВД по Старому Осколу завело на женщину уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном состоянии, в результате которого по неосторожности был причинён тяжкий вред здоровью человека. Как сообщают в ведомстве, подозреваемая обязана явкой.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло в Новооскольском районе. Ночью 53-летний водитель мотоцикла «УРАЛ» с прицепом ехал в сторону хутора Гайдашовка на повышенной скорости. Он съехал на обочину, где мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Всего в пятницу, 21 июля, в регионе в семи ДТП пострадали 12 человек, а один мотоциклист погиб.