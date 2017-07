В Старом Осколе пьяная автомобилистка врезалась в биотуалет и здание

В Белгороде подвели итоги традиционный акции компании Tele2. Сотрудники белгородского филиала компании Tele2 поучаствовали во всероссийской акции «День открытых людей» — они вышли на улицы города и области, чтобы ответить на вопросы белгородцев и помочь им выбрать выгодный тарифный план. Погружение в работу консультантов и промоутеров прошло в восьми фирменных салонах Tele2. — С 2011 года в компании Tele2 существует традиция проводить День открытых людей. Для нас всегда важно получать обратную связь от абонентов. Личное общение помогает понять потребности клиентов, что в дальнейшем способствует созданию действительно выгодных и востребованных тарифов, совершенствованию качества сервиса и развитию сети. В Белгороде Tele2 начала оказывать услуги связи 12 лет назад. За это время, участвуя в подобных акциях, мы убедились в живом интересе со стороны абонентов к такому общению, — рассказал об итогах акции директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков. В «чёрную пятницу» альтернативный оператор мобильной связи предложил абонентам скидки на услуги связи и устроил распродажу в супермаркетах связи. Абоненты других операторов могли подключиться к тарифным планам Tele2 и получить двойной пакет интернет-трафика на три месяца, кроме того им не нужно было платить за перенос номера в сеть Tele2. Животных продолжают перевозить в Сосновку. В понедельник, 16 мая, информагентство «Бел.Ру» сообщает о закрытии зоопарка в центра Белгорода. Животных из него продолжают перевозить в новый зоопарк в Сосновке. Напомним, часть животных уже перевезли в новый зоопарк. Ранее при транспортировке погибла пума. Новый зоопарк планируют открыть 1 июня. Получилась неделя неожиданностей: вот белгородские руферы уже не просто лазают по крышам, а могут давать хорошие советы и отучать от плохого; вот депутаты не сидят за четырьмя стенами в кабинете, а даже зовут на чай и начинают выходить в люди (вроде); вот Тетюхин с Емельяненко удивили и безусловно порадовали своими возвращениями. В «Что это будет?» тоже своеобразное возвращение — но это в самом конце текста, а пока давайте о том, с чего началась неделя сюрпризов в Белгороде. Поехали. Даже в бамперболе кто-то кому-то нужен — пусть и для того, чтобы просто оттолкнуться, фото Василия Кучмы— в понедельник на «Фонаре» вышел большой текст о современном архитектурном облике Белгорода. О «стекле» в фасадах и разрушении городской истории говорят многие, а искусствовед и педагог Татьяна Токарёва собрала это и озвучила под запись — её монолог, записанный корреспондентом, получился понятным обывателю и одновременно таким фактурным, с конкретными примерами действия, бездействия и сквозящей безысходности. — белгородские руферы доказывают, что не только по крышам лазить умеют, но и на земле вполне себе крутые ребята. Антон Хабаров опубликовал отчёт о путешествии из Белгорода в Санкт-Петербург автостопом на фестиваль «Алые паруса» — рассказ доверху набит приключениями, авантюрами, сумасшедшими поступками, — такая отвязная драма, где всё время кому-то достаётся. А другой городской руфер, неоднократный покоритель телевышки Георгий Котов, теперь через СМИ призывает других экстремалов завязать с опасным хобби. В материале «БелПрессы» «ЭКСТРИМисты» Котов играет роль положительного персонажа, а сотрудники телевышки предстают непоследовательными любителями бюрократической волокиты. Белгородские руферы на крыше Питера, фото tiron3r.livejournal.com/17958.html — неделя поступлений: БГИИК официально подтвердил (и сфотографировал) поступление сестёр Толмачёвых в вуз. Режиссёр независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» Оксана Погребняк и режиссёр театра «Спичка» Оксана Половинкина тем временем поступили в ГИТИС. Поступаем в #БГИИК: сегодня сёстры Настя и Мария Толмачёвы подали документы в культурный вуз pic.twitter.com/ftNdvjPQlc— Институт искусств (@bgiik) 13 июля 2015 — что произойдёт, если в белгородском суде захватят заложников? Спецслужбы города и области в понедельник отрепетировали нештатную ситуацию. Преступника схватили после того, как он сел в машину, которую попросил для выезда из города. Финальная часть спецоперации, фото a-paton.livejournal.com/2105.html — просто очень странное место для отдыха в Белгороде. Белгородские мужики настолько суровы, что могут спать где угодно pic.twitter.com/GMYng8MVE7— Katyushka (@belomkatya) 14 июля 2015 — 13-летний мальчик из Нового Оскола шёл по улице и услышал странные звуки. Они доносились из машины — парень подумал, что там заперт человек, и открыл заднюю дверь. Оттуда выскочил медведь. Оказалось, что это животное из пензенского цирка, который остановился на ночёвку в Новом Осколе перед гастролями в Строителе. Животное напало на женщину и её шестилетнего сына, проходивших мимо. Мать с ребёнком получили лёгкие ранения, но до суда дело, видимо, не дойдёт — дрессировщик уже возместил семье ущерб. — осенние выборы в облдуму всё ближе — своё участие в избирательной гонке пока подтвердили 12 белгородских отделений партий. Некоторые, как «Справедливая Россия», активно осваивают информационное пространство — белгородское отделение справороссов завело аккаунт в твиттере и подписалось на местных «лидеров общественного мнения». Те в ответ фолловить не спешат. — депутаты горсовета Белгорода тоже держат руку на мышке. Go31 рассказал, что Андрей Маликов («Гражданская платформа») и Константин Клет («Единая Россия») хотят дружить с блогерами и приглашают их к себе на чай. — Теперь абсолютно любой блогер сможет договориться с каждым из нас о встрече, мы посидим, выпьем чаю, пообщаемся. Я уверен, что каждому из депутатов нечего о себе скрывать, даже наоборот, есть, что рассказать, — прокомментировал новый подход к общению Клет. В материале идёт речь и о фонде поддержки блогеров, но, извините, объяснить «что это было?» мы пока вообще не можем. — Виктор Филатов приостановил голодовку. Всё из-за того, что руководитель следственной группы ушёл в отпуск и следственных действий в отношении бывшего депутата облдумы сейчас не проводится. Зато адвокат Филатова заметил, что за 15 дней голодовки обвиняемый похудел на 13 килограммов. — знаменитые белгородские спортсмены возвращаются на большие площадки. На минувшей неделе стало известно о намерении «Последнего императора» Фёдора Емельяненко продолжить свою спортивную карьеру. — Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока недостаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке, — заявил Емельяненко и уточнил, что уже ведутся переговоры с компаниями о первом бое после длительного перерыва. Другой прославленный белгородский спортсмен — волейболист Сергей Тетюхин — готов вновь выступать за национальную сборную. «Если вызовет (Алекно в сборную), вернёмся! Я готов, конечно. Ещё об одной олимпийской медали говорить пока рано, не будем далеко заглядывать, надо сначала нам пробиться на Олимпиаду», — рассказал олимпийский чемпион журналистам. И Алекно долго уговаривать не пришлось. — 15 июля вышел новый выпуск «Места знать надо» — о музее-усадьбе Станкевичей в Алексеевке, чей первенец стал знаменитым как создатель одноимённого запрещённого кружка. Как обычно, всё снято и рассказано очень круто. — в среду белгородский театр понёс огромную потерю — не стало одного из ведущих актёров БГАДТ Игоря Нарожного. «Никто лучше него не играл комедию, зрители шли в театр „на Нарожного“. Ни один капустник не обходился без него», — написано в сообщении о смерти актёра. В пятницу у стен драматического театра на Соборной площади с Игорем простились его коллеги, поклонники, зрители. Игоря Нарожного в последний путь отправляли аплодисментами и возгласами «Браво!», фото fonar.tv — студия М207 разрисовала торец «китайской стены». На стене дома по улице Победы, 81 появились силуэты мужчины и ребёнка: мужчина стоит на обломках военной техники и подкидывает вверх счастливого ребёнка; над людьми белые журавли — души павших воинов. Работа была выполнена в рамках конкурса «Стрит-Арт». Работа «М207» на улице Победы, 81, фото vk.com/wall-35961352_195572 — Илья Варламов опубликовал рейтинг городов России. Агентство «Городские проекты» составило список городов по трём группам показателей: экономическим, социальным и культурно-туристическим. Белгород в рейтинге известного блогера занял высокое пятое место, поднявшись выше Москвы. — ещё совсем недавно в Белгороде открылся реконструированный мемориал «Вечный огонь». Место с огромной проходимостью, дань памяти доблестным предкам, место проведения торжественных мероприятий. Но «Фонарь» выяснил, что во время реконструкции мемориального комплекса были допущены серьёзные ошибки, и теперь «Вечный огонь» вновь будут реконструировать. Тем временем есть и другие белгородские мемориалы, сделанные «на скорую руку», которые, по мнению некоторых пользователей «ВКонтакте», тоже нуждаются в реконструкции. — парк Памяти или по-народному «парк Гагарина» преобразится ко Дню города. Здесь уже началась укладка новой плитки, реконструкция часовни, работа с газонами и другими элементами благоустройства. Что это будет? Белгород отвык от большого футбола — поверить в то, что на центральном стадионе пройдёт какой-то по-настоящему важный матч, стало по-настоящему сложно. А ведь такой поединок ждёт горожан уже сегодня! В гости к «Энергомашу» приезжает именитое «Торпедо» — и пусть это не те чёрно-белые, что были раньше, но это первый матч для белгородских игроков в профессиональном футболе, и им определённо нужна наша поддержка. Начало в 17:30, вход для взрослых — 50 рублей.