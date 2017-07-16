В Старом Осколе певица Лолита попросила мэра Александа Гнедых починить дороги

Корреспондент «Фонаря» выясняла, где лучше всего снимать квартиру студенту и как избежать некоторых типичных ловушек риэлторских агентств. «Я быстро найду квартиру. Сейчас для этого столько ресурсов: „Авито“, „Домофонд“, „Моя реклама“», — думала я, планируя переезжать ближе к университету. Тогда я даже не подозревала, что поиск квартиры будет весьма похож на путешествие Данте Алигьери по знаменитым кругам ада. Теперь я хочу поделиться опытом, который может помочь избежать ошибок другим студентам в преддверии нового учебного года.Прежде чем приступать к поиску квартиры, нужно определиться с некоторыми условиями: расположением, стоимостью, наличием или отсутствием соседей. Мне, как студентке, хотелось жить в квартире с необходимой мебелью и техникой, рядом со своим вузом, естественно, за приемлемую цену и, желательно, без бабушек/дедушек/девочек в соседней комнате.В пределах БелГУ небольшая однокомнатная квартира с мебелью, но без изысканного евроремонта по улицам Победы, Гостёнской, Пушкина, проспекту Богдана Хмельницкого, проспекту Славы или других близлежащих обойдётся студенту в лучшем случае в 10–12 тысяч рублей без учёта коммунальных услуг (а это ещё около 2 тысяч). Вариантов дешевле просто не существует, поскольку центр предсказуемо дорогой.В этом есть как плюсы, так и минусы. Например, в центре Белгорода много всевозможных магазинов, но мало элементарных продуктовых, особенно круглосуточных. Придётся привыкнуть к постоянному шуму машин за окном и загазованному воздуху.Немного лучше ситуация для студентов «Технолога». По улицам Костюкова, Губкина, Ватутина можно найти жильё за 8–10 тысяч в месяц.Это обусловлено тем, что Харьковская гора считается спальным районом, следовательно, она немного дешевле.Около Белгородского университета кооперации, экономики и права (БУКЭП) и «старого» корпуса НИУ «БелГУ» — улицы Садовая, Некрасова, Студенческая — аренда квартиры будет стоить примерно 7–10 тысяч рублей ежемесячно. Разумеется, чтобы найти сносную квартиру до сентября, начинать искать нужно уже сегодня.Тем, кто понимает, что не сможет найти квартиру до первого учебного дня, необязательно просить «перекантоваться» пару дней у друзей. В Белгороде, как и во многих городах, есть достаточно бюджетные хостелы — 300–400 рублей за ночь. Хотя это жильё — не для длительного срока.Предложенные варианты — самые дешёвые, но для студента, который хочет наконец слезть с родительской шеи, это очень дорого, учитывая средний размер стипендии. Тогда нужно искать подработку, а это не может не сказаться на учёбе, причём негативно.В таком случае имеет смысл рассмотреть комнату с подселением (иными словами, койко-место). За 3–5 тысяч рублей можно жить в тех же районах около вузов либо с хозяином квартиры, либо с соседями. Экономия привлекает, но придётся мириться с незнакомыми и не всегда приятными людьми, ждать свою очередь в ванную и быть готовым к тому, что однажды из холодильника бесследно исчезнет ваша еда, а соседи будут недоуменно пожимать плечами.Другая колоссальная проблема в поиске квартиры или комнаты — агентства недвижимости. Зачастую они себя так прямо не называют, говорят, что они посредники, помощники или друзья хозяина и даже собственники. Но фактически это риэлторы, захватившие практически весь рынок недвижимости.По наивности я сама попадалась на крючок нескольких подобных компаний, и вот как это выглядит. Попадается привлекательное объявление на «Авито» или «Домофонде» и иже с ними (это неважно, они буквально дублируют друг друга — прим. автора), отмечаете недорогую стоимость, новую мебель и прекрасное расположение. Уже представляя, как будете здесь жить, набираете заветный номер. Приятный голос на другом конце телефонного провода уверяет, что квартира существует и ещё не сдана, и приглашает приехать в офис заключить договор.Скрепя сердце вы соглашаетесь (вам ведь сказали, что всё без обмана!), приезжаете в светлый просторный офис, садитесь на дорогой кожаный диван, стараетесь не обращать внимание на ненормальное количество постоянно звонящих, но игнорируемых телефонов на столе и подписываете бумаги, заплатив при этом солидную сумму. Но стоит только вам отложить ручку, как агенту звонят и сообщают, что эту квартиру вот-вот минуту назад сдали.Разумеется, вас не станут тут же выпроваживать за дверь, договор ведь подписан. Но вы понимаете, что договор предполагает ограниченные информационные услуги. Вам предложили хотя бы одну квартиру даже не в том районе, что вы просили, и не за ту цену — и всё: юридически агентство выполнило свои обязательства. В лучшем случае на вас потратят ещё неделю-две, чтобы совсем не походить на «кидалово», в худшем — вы будете одним из тех, чей телефонный звонок проигнорируют.Одна из агентов анонимно рассказала немного о технологии работы подобных компаний:— Да, большинство таких лакомых объявлений — рекламные, мы их называем «утками». Фотографии там не соответствуют действительности, эти квартиры могут быть вообще в другом городе, но то, что мы предлагаем после подписания договора, уже реально. Полицейского из Красненского района приговорили к лишению свободы в колонии поселении. В среду, 28 сентября, суд в Красненском районе вынес приговор участковому обвинявшемуся в халатности и оставлении в опасности. Полицейского признали виновным в халатности и приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. В пресс-службе УМВД по Белгородской области рассказали, что ещё в декабре 2015 года полицейского отстранили от служебных обязанностей. Решение о его увольнение из полиции примут после вступления приговора в силу.Напомним, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года. Следствие завершилось в марте 2016 года. По версии следователей, участковый должен был после разбирательства в отделении полиции отвезти домой нетрезвого 25-летнего инвалида из села Широкое. Полицейский высадил мужчину, который был легко одет и без обуви, на середине пути, а спустя два дня его нашли замёрзшим насмерть. 17-летний парень без разрешения сел за руль машины родителей. В Вейделевском районе суд признал виновным подростка, который спровоцировал ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью пассажира. 17-летний парень без разрешения взял покататься родительскую машину. Катаясь вместе с друзьями, он не рассчитал скорость и вылетел в кювет, где врезался в дерево. Несовершеннолетний пассажир виновного получил тяжкий вред здоровью. Молодой человек свою вину признал и помирился с потерпевшим. Приговором суда виновнику ДТП ограничили свободу на 1,5 года. Последние книжные новинки, попавшиеся мне на глаза, веселят — из них сложилась подборка, именуемая мной не иначе как «цирк с котами». Предупреждаю сразу — будет весело и несерьёзно. Глубины и философской мысли можете не ждать. У меня лето. Ну и цирк с котами, да. «Цирк „Мирандус“», Кесси Бизли Однажды дедушка рассказал своему внуку Мике о цирке «Мирандус», который он видел в детстве. Там живут невидимая Тигрица, коварная Женщина-птица и самый могущественный из могущественных магов — Повелитель света. Мика вместе с храброй подругой Дженни отправляется на поиски волшебного цирка и загадочного чародея. Несмотря на свою «детскую» обложку, книга не совсем детская. Это как Роальд Даль, только про цирк. Где купить* «Амиталь»: 380 рублей. «Читай-город»: 347 рублей (интернет-магазин). Купить книгу на сайте «Озон». «Ночной цирк», Эрин Моргенштерн Le Cirque des Rêves — цирк Сновидений. Цирк, который появляется неожиданно, без рекламных афиш и анонсов в газетах. Цирк, который работает после заката и закрывается на рассвете. Цирк, в котором истинную магию выдают за простые шарлатанские фокусы. Селию держат в строгости и учат с жестокостью и требованием полной отдачи. Марко растят и образовывают, ожидая часа, когда он будет готов к обучению. Их готовят к поединку, но судьба решает иначе — дождливый день и потерянная тетрадь сводят их вместе. Селия и Марко влюбляются, и весь поединок, и его итог — «выживет кто-то один» — остаётся под вопросом. Где купить «Амиталь»: нет. «Читай-город»: нет. Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Цирк в шкатулке», Дина Сабитова Маленький и мало кому известный цирк «Каруселли» в один день лишился клоуна Пе, но приобрел маленького мальчика Марко. Марко жил в приюте, воспитывался на деньги, выделенные муниципалитетом, никого не любил. Но очень, очень хотел в цирк. В детских сказках все желания обычно сбываются, и так Марик и попал в «Каруселли». Он же привел в цирк нового клоуна — Шкатулку. И вот с этого момента и начинаются чудеса. «Цирк в шкатулке» — это история о том, как излишне математический подход к веселью может испортить жизнь всему городу, и о том, что волшебство и дружба сильнее всех неурядиц. Где купить «Амиталь»: нет. «Читай-город»: нет. Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Воды слонам!», Сара Груэн Цирк обычно представляется нам волшебным местом — огни, блёстки, волшебные фокусы и ловкие гимнасты. Якоб Янковский, ещё в молодости попавший в «Самый великолепный за земле цирк братьев Бензини», так не считает. За годы работы он увидел всю изнанку цирка — тесноту, грязь и обман. Обман в цирке во всем — толстуха с весом 885 фунтов весит не больше четырехсот, живой бегемот давно уже заспиртованный мертвый, а лошадь с хвостом вместо головы абсолютно нормальная. Просто стоит задом к кормушке. По мнению цирковых, зрители — лохи, и они купятся на всё, что им покажут. Но, несмотря на это, Якоб вспоминает цирк с нежностью — ведь именно там он встретил свою любовь — прекрасную Марлену. Где купить «Амиталь»: нет. «Читай-город»: нет. Скачать книгу на сайте e-reading.club.com. ***«Под лапой. Исповедь кошатника», Том Кокс Обычная молодая семья, переехавшая из шумного Лондона в тихую деревушку в Норфолке? Как бы не так: Том и Ди — весьма необычная семья. Ведь компанию им составляют не одна и не две, а целых семь кошек — семь шумных, избалованных и немыслимо очаровательных усатых существ. Вот уж действительно — круглые сутки пух и перья летят в основном с «трофейных» птичек, конечно. И трудно представить, на какие ещё проделки способна «великолепная семёрка» пушистых разбойников, возглавляемая хитрым Медведем и обаятельным Джанетом. Где купить «Амиталь»: 275 рублей. «Читай-город»: 237 рублей (Белгородского полка, 34). Купить книгу на сайте «Озон». «Дело о мокрых тапках. Шедевры кошачьей поэзии», Франческо