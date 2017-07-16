В Старом Осколе певица Лолита попросила мэра Александа Гнедых починить дороги

В пятницу, 14 июля, в Старом Осколе прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню металлурга. Главной звездой вечера стала певица Лолита Милявская.
Когда она в финале концерта исполнила свой хит «На Титанике», на сцену вышел мэр города Александр Гнедых и предложил Лолите переехать в Старый Оскол.
— У нас есть предложение. Давайте, переезжайте к нам в Старый Оскол жить. Мы так здесь зажигать будем! — обратился он к известной гостье.
— Давайте. Вам со мной скучно не будет. Но одно условие — не знаю, от кого это зависит, — твою мать, почините дороги! — заявила Лолита.
— Да, мы починим! — пообещал Александр Гнедых.