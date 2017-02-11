В Старом Осколе водитель сбил школьницу

В настоящее время корпоративный детский сад, расположенный в Корочанском районе, посещают 72 ребёнка сотрудников компании. За сутки в регионе произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек. В среду, 21 октября, в Белгороде под колёса машины попала семилетняя девочка. По данным ГИБДД, школьница переходила дорогу по «зебре» на улице Костюкова. На ребёнка наехал автомобилист на вазовской «четырнадцатой». Девочка с травмами госпитализирована. Всего за сутки в Белгородской области произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек. Рейсы будут выполнятся каждые 12 дней. Из белгородского аэропорта запустили чартерную программу в Таиланд. С 14 декабря и до апреля 2016 года в два города — Паттайю и Пхукет — будет летать дальнемагистральный Боинг 767-300ER, вмещающий 300 человек. Вылеты будут совершаться один раз в 12 дней. На сегодняшний день Таиланд — единственное заграничное направление белгородского аэропорта. Ранее, как и по всей России, были отменены вылеты в Египет. Полётную программу в Индию, стартовавшую в ноябре, свернули из-за слабой загрузки рейсов. Напомним, что принимать самолёты, выполняющие многочасовые прямые полёты без промежуточных посадок, аэропорт начал после реконструкции в 2012 году. Тогда же началось авиасообщение с Таиландом. Белгородские волейболисты в матче 24-го тура чемпионата России одержали победу над красноярским клубом со счётом 3:0. В среду, 6 апреля, волейбольный клуб «Енисей» в Красноярске принимал «Белогорье». Матч 24-го тура национального первенства по волейболу закончился победой гостей со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).Белгородские волейболисты заработали три очка и укрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Сейчас в активе подопечных Вадима Хамутцких 52 очка. Ближайшие преследователи «Белогорья» — новоуренгойский «Факел» с 43 очками — в ближайшее время только проведёт встречу 24-го тура с «Нефтяником» из Оренбурга. Московское «Динамо», занимающее вторую строчку с 53 очками, также в рамках 24-го тура встретится с досрочным чемпионом — казанским «Зенитом» (65 очков после 23 туров). В случае поражения москвичей шансы белгородцев стать вторыми возрастут, хоть и останутся достаточно призрачными.Впереди у «Белогорья» ещё два матча в российской Суперлиге: 9 апреля матч с «Новой» (десятое место, 25 очков после 23 туров) и 12 апреля завершающая игра с «Зенитом» . Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 8 по 14 февраля, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. В МЧС сообщили о массовом отключении электроснабжения в Корочанском, Шебекинском, Белгородском, Старооскольском и Новооскольском районах. В среду, 2 декабря, ГУ МЧС сообщило уточнённые данные об отключении электроэнергии в районах Белгородской области. Без электроснабжения остались жители Корочанского, Шебекинского, Белгородского, Новооскольского и Старооскольского районов. В зону отключения попали 520 домов в 44 населённых пунктах. В них живут 1468 человек. В МЧС рассказали, что отключения электроэнергии в больницах, детских садах и школах не было. Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в одной из школ Корочанского района. Восстановительные работы обещают закончить к 23:30.Жителей обесточенных домов просят без крайней необходимости не звонить в коммунальные и экстренные службы. — Во всех пострадавших районах развёрнуты оперативные штабы. Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» был готов к ликвидации последствий отключений электроснабжения. Весь персонал переведён в режим повышенной готовности, прекращены все плановые работы. На диспетчерских пунктах в РЭС дежурят ответственные лица. На восстановление электроснабжения направлены аварийно-восстановительные бригады, — пояснили в ведомстве. Парные номера можно купить в интернет-магазине оператора или выиграть в сообществе «Бесплатный Белгород». Белгородский филиал Tele2 подготовил для белгородцев подарки ко Дню всех влюбленных. В канун праздника в интернет-магазине Tele2 появились красивые парные номера, которые также можно выиграть в сообществе «Бесплатный Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». Сотовый оператор предлагает белгородцам оригинальный вариант поздравления с Днём всех влюбленных: в интернет-магазине Tele2 появилась подборка «красивых номеров для красивой пары», где собраны комплекты обычных, серебряных и золотых номеров, отличающихся всего на одну цифру. Комплект из двух простых номеров обойдётся абонентам всего в 100 рублей, из двух серебряных номеров — в 500 рублей, из двух золотых номеров — в 1 тысячу рублей. Схема покупки парных номеров в интернет-магазине Tele2 проста: достаточно кликнуть мышкой по понравившейся паре номеров, оформить на сайте заказ и забрать SIM-карты в одной из действующих точек самовывоза, которые работают в Белгороде и 13 районных центрах Белгородской области. Белгородцы также смогут принять участие в розыгрыше бесплатного комплекта красивых парных номеров с новым префиксом «901» — +7 (901) 990-99-9*. Розыгрыш проходит на площадке сообщества «Бесплатный Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». Для того чтобы стать участником, необходимо сделать репост сообщения к себе на страницу и вступить в группу Tele2 Белгород. Имя победителя розыгрыша будет определено при помощи генератора случайных чисел и опубликовано 14 февраля 2016 года отдельным постом в сообществе «Бесплатный Белгород». На правах рекламы Следователи передали в суд дело по обвинению 28-летнего мужчины в покушении на дачу взятки. Следственный отдел по Белгородскому району передал в суд дело по обвинению 28-летнего гражданина Таджикистана в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 8 июня 2016 года мужчина находился в кабинете участкового, который составлял на него административный протокол за нарушение режима пребывания в России. Обвиняемый предложил участковому деньги, а сразу после попытки подкупить полицейского иностранца задержали. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Теперь голоса абонентов будут передаваться почти без искажений. Белгородский филиал Tele2 объявляет о запуске нового стандарта кодирования аудиосигнала при передаче голосового трафика в сетях 3G. Специальный кодек обеспечивает трансляцию голоса в самом реалистичном на данный момент качестве — HD-Voice.Новая технология позволяет повысить реалистичность передачи звука за счёт расширения канала передачи в несколько раз. Стандартный способ кодирования голоса в сетях 3G позволяет передавать диапазон от 300 до 3400 герц. Специальный кодек расширяет эту полосу: нижний порог передаваемых частот при активированном кодеке составляет 50 герц, а верхний — 7000 герц.Это позволяет транслировать голос в сети мобильной связи с минимальными искажениями и делает речь максимально разборчивой с помощью системы активного шумоподавления. Для использования технологии HD-Voice абонентам не нужно совершать дополнительные действия или менять настройки своего мобильного устройства. Технологию HD-Voice поддерживает большинство крупных производителей телефонов, среди которых Alcatel, Apple, Huawei, НТС, LG, Nokia, Samsung, Sony, ZTE и прочие.— Одним из приоритетных направлений работы технической службы Tele2 является постоянное улучшение качества связи. Помимо расширения зоны покрытия и ёмкости сетей 3G для увеличения скорости передачи данных, мы уделяем значительное внимание внедрению технологий, которые позволяют повысить качество передачи речи. По этой причине мы внедрили HD-Voice — современную технологию, позволяющую передавать человеческую речь в чистом виде с минимальными искажениями. Новое оборудование поднимает характеристики связи на качественно иной уровень и позволяет абоненту улавливать нюансы интонации и особенности речи собеседника. Мы уверены, что наши абоненты оценят новые возможности по достоинству и будут получать еще больше удовольствия от общения, — заявил технический директор белгородского филиала Tele2 Алексей Соловьёв. На сегодняшний день технология HD-Voice активирована в сетях 16 регионов страны: Московской, Омской, Костромской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Владимирской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской областях и в Краснодарском крае.На правах рекламы По предварительным данным, водитель МАЗ превысил скорость и врезался в легковушку. В понедельник, 27 июня, в УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Алексеевке, в котором погиб девятилетний мальчик. Водителя грузовика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина задержан.Напомним, в субботу, 25 июня, в Алексеевке цистерна МАЗ придавила ВАЗ-2109 под управлением 27-летней женщины. По данным ГИБДД, водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и врезался в легковушку. Из-за травм, полученных во время столкновения, мальчик скончался на месте происшествия. Ещё трое пассажиров «девятки» — двое детей и 33-летний мужчина — госпитализированы. Боеприпасы выкопали недалеко от мемориала «Курская дуга». В четверг, 16 октября, в Яковлевском районе в поле обнаружили 23 снаряда времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы выкопали недалеко от мемориала «Курская дуга». Очевидцы сразу же сообщили о находке в Единую службу спасения. Приехавшие на вызов взрывотехники изъяли боеприпасы, а позднее их уничтожили на специальном полигоне. Правильно и оперативно присланная в оргкомитет заявка позволит команде попасть на квест. Белгородское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в ближайшие выходные, 23 и 24 января, проводит молодёжный исторический квест «Блокада Ленинграда». Чтобы поучаствовать в нём, нужно собрать команду от семи до десяти человек и отправить правильно заполненную заявку по электронной почте volpobeda31@yandex.ru. К участию в игре будут допущены первые восемь команд, которые справятся с этой задачей.Квест будет длиться шесть часов в течение двух дней. Организаторы предупреждают, что у участников обязательно должны быть с собой следующие вещи: компас, карта города, блокноты, ручки и телефон с доступом в интернет.Подготовительный этап начнётся в субботу, 23 января, в 18:00 в Центре молодёжных инициатив. Командам предложат посмотреть документальный фильм о блокаде Ленинграда, а после его просмотра выдадут подробные