В Старом Осколе водитель сбил школьницу

В пятницу, 10 февраля, в регионе произошли два ДТП, в которых пострадали двое пешеходов. В Старом Осколе 29-летний водитель на Citroen C4 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, но рядом с ним. ДТП произошло возле 14-го дома по улице Матросова в микрорайоне Приборостроитель. Девочку с травмами отвезли в горбольницу.
Ещё один пешеход попал под колёса Hyundai Creta в Белгороде. Водитель сбил 41-летнюю женщину, которая тоже переходила дорогу вне пешеходного перехода. Женщину с травмами доставили в горбольницу № 1.