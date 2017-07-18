В Белгороде пройдёт фестиваль уличного кино [видео]

В парке Победы в воскресенье, 23 июля, в 21:00 начнётся кинопоказ фильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Белгородцы смогут увидеть шесть короткометражных картин молодых режиссёров, отобранных из 700 заявок: «По пути», «Шаги твои», «Каждый 88», «Сквозь пальцы», «Про любовь» и «Наружка», — сообщает ИА «Бел.Ру».
«По пути», режиссёр Алёна Олейник
|«Каждый 88», режиссёр Дарья Лебедева
|«Сквозь пальцы», режиссёр Юрий Морозов
|«Про любовь», режиссёр Вилена Лангер
|«Наружка», режиссёр Леонид Гардаш
Фестиваль является частью всемирного некоммерческого проекта, который проводится ежегодно с 2014 года. Показы проходят со 2 июня по 4 сентября в 60 странах и 300 городах, в России фильмы покажут на 110 площадках. Как сообщают в городском центре народного творчества «Сокол», за три года фестиваль посетило больше миллиона зрителей, проект заработал два мировых рекорда и привлёк внимание многих деятелей культуры, которые высказывались в его поддержку.