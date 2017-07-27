В Белгороде экс-начальника УЭБиПК областного УМВД Сергея Бутяйкина восстановили в должности

Бывшего главу регионального антикоррупционного отдела УМВД Сергея Бутяйкина восстановили в должности. Об этом на пресс-конференции рассказал Владимир Жигайло, временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД. По словам полицейского, сейчас Бутяйкин работает замначальником информационного центра ведомства.
— По всем нормативным документам он является невиновным. Поэтому он восстановлен в должности замначальника информационного центра. Дальнейшее движение будет зависеть от него, — объяснил Владимир Жигайло.
Также Жигайло прокомментировал новую должность экс-начальника УЭБиПК. По его словам, в антикоррупционном отделе полицейский работал два года назад и ещё во время проверки поменял должность и стал работать в информационном центре УМВД.
Напомним, что главного белгородского борца с коррупцией оправдал суд. Мужчину обвиняли в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса — незаконном предпринимательстве и взяточничестве. Прокуратура просила для Бутяйкина 10 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей. Обвинение считало, что глава УЭБиПК участвовал в создании двух фирм в Белгороде и вымогал взятку у акционера «Орёлсоцбанка» Алексея Фомченкова. Деньги, по версии обвинения, он планировал потратить на развитие бизнеса. Бутяйкин свою вину не признавал и заявлял о заказном характере дела.
— Трёхлетнее расследование уголовного дела — уже доказательство моей невиновности. Преступления я не совершал. За уголовным делом стоит лицо высокого ранга, которое обладает административным ресурсом на высоком уровне в противовес установленным законам... В случае осуждения подчинённых всегда увольняется его начальник, — намекнул Бутяйкин на возможное увольнение своего непосредственного начальника Виктора Пестерева, — пишет Go31.ru.