В Белгородской области задержали женщину, укравшую 10 тысяч рублей, упаковку губок и бутылку подсолнечного масла

Задать свои вопросы можно на сайте Белгородской митрополии или в социальных сетях. В четверг, 5 января, Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн в прямом эфире ответит на любые вопросы белгородцев. Прямую линию организуют в предверии православных праздников: Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения. На заседании «малого» правительства вице-губернатор Елена Батанова рассказала об уровне и основных причинах смертности в регионе. В понедельник,14 сентября, на заседании «малого» правительства Белгородской области обсудили снижение смертности в регионе. За семь месяцев 2015 года в области снизилась смертность от туберкулёза, инфекционных и паразитарных болезней и сахарного диабета. Отмечается, что сравнивались показатели аналогичных периодов нынешнего и 2014 года. По сравнению с 2014 годом выросла смертность от онкологических болезней и болезней системы кровообращения.— Кроме того, Евгений Савченко отметил необходимость популяризации у белгородцев здорового образа жизни, уделив особое внимание той категории населения области, которая страдает избыточным весом, поскольку, по мнению специалистов, этот фактор существенно влияет на возникновение сердечно-сосудистых патологий, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В региональном отделении ПФР на эти цели из средств материнского капитала выделили почти 11 миллиардов рублей. Более 59 тысяч белгородских семей получили сертификаты на использование материнского капитала с момента запуска государственной программы поддержки. Из них почти 34 тысячи направили эти средства на улучшение жилищных условий.Как сообщает отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области, всего на эти цели в регионе было выделено 10,789 миллиарда рублей. Белгородцы тратят деньги на погашение жилищных кредитов, прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья.Помимо этого, в белгородском отделении ПФР заявили о получении 2979 заявок на обучение детей на общую сумму 127,3 миллиона рублей.Все территориальные органы ПФР также принимают заявления на выплату единовременных пособий в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала, который в текущем году составляет 453 026 рублей. Ни один выпускник не набрал 100 баллов по информатике. В четверг, 25 июня, городское управление образование обнародовало результаты ЕГЭ, которые выпускники сдавали по выбору.Информатику в Белгороде сдавали 157 человек, высший балл не набрал ни один выпускник, не смогли преодолеть минимальный порог 17 человек. ЕГЭ по биологии сдавали 340 школьников, два человека смогли получить 100 баллов, 26 — не сдали экзамен. 100 баллов на экзамене по истории набрал только один белгородский выпускник, всего ЕГЭ по этому предмету сдавали 327 человек, 11 не сдали экзамен. В ведомстве предполагают, что местная ассоциация «Качество жизни» может препятствовать заходу в область продукции производителей алкоголя из других регионов. Федеральная антимонопольная служба начала проверку в Белгородской области по выявлению фактов «регионального протекционизма на алкогольных рынках». В ведомстве предполагают, что белгородская ассоциация «Качество жизни», которая занимается добровольным сертифицированием алкоголя, может влиять на доступ производителей к местному рынку. В январе ведомство выборочно проверило организацию поставок алкоголя на белгородский рынок через торговые сети. Выяснилось, что на всех бутылках были марки некоммерческой организации «Качество жизни», что было похоже на дополнительную сертификацию. В ФАС посчитали, что такая маркировка может быть препятствием для производителей из других регионов, которые хотят зайти на местный рынок. В ведомстве предположили, что таким образом в регионе поддерживают продукцию местных производителей. Глава белгородского УФАС Сергей Петров пояснил, что производители алкоголя и его продавцы на «Качество жизни» не жаловались. Чиновник добавил, что региональное УФАС проверяло местные торговые точки, и там тоже продавались бутылки без марки ассоциации. — Ассоциация проверяет продукцию производителя и, в случае соответствия качества, предоставляет дополнительный знак отличия. Есть спиртное, на котором таких марок нет, но я, если честно, эти бутылки не рискую покупать. У нас в 30 километрах от облцентра — граница с Украиной, откуда возят местную продукцию вообще без каких-либо акцизов, а в свете недавних событий в Иркутске это может быть опасно, — комментирует «Коммерсанту» Петров. Однако с чиновником не согласны анонимные ритейлеры, с которыми якобы поговорил журналист «Ведомостей». Продавцы утверждают, что местные власти требуют, чтобы весь алкоголь на областных прилавках проходил сертификацию в «Качестве жизни». А саму проверку якобы могли пройти только те производители, которых рекомендовали местные власти. — В Белгородской области — классическая схема регионального протекционизма, — соглашается другой ритейлер. — Алкоголь из Белгородской области закупается без ограничений, остальной должен идти через рекомендованные местные структуры. Стоимость ввезённого алкоголя завышается, а местный получает минимальную цену на полке и конкурентное преимущество. Рычаг давления на продавца — оптовые и розничные алкогольные лицензии, выдача и продление которых — в руках региональных властей, — пишут «Ведомости». Напомним, что в 2014 году региональное УФАС уже устанавливало факт «протекционизма» при реализации алкоголя в области. Тогда ведомство признало, что местный дистрибьютор ООО «Добрыня» нарушило закон о защите конкуренции. Из решения суда следовало, что компания устанавливала экономически необоснованные цены и таким образом создавала неравные условия для алкоголя из других регионов. Позже компания обжаловала это решение в Арбитражном суде. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области подтвердили получение результатов судебно-медицинской экспертизы по делу врача Ильи Зелендинова. В понедельник, 8 февраля, «Известия» сообщили о результатах судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить причины смерти пациента белгородской больницы № 2 Евгения Вахтина. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области «Фонарю» подтвердили наличие результатов экспертизы, но отказались комментировать содержание исследования.В свою очередь, «Известия» пишут, что их корреспондент ознакомился с заключением медицинских экспертов и называют причину гибели Вахтина — острая сердечная недостаточность из-за удара в сонную артерию. Также сообщается, что по заключению экспертов-медиков, при поступлении в больницу Вахтин находился в средней стадии алкогольного опьянения. Напомним, Евгений Вахтин, избитый врачом-хирургом Ильёй Зелендиновым, скончался в горбольнице № 2 29 декабря 2015 года. Зелендинов сейчас находится под стражей на время следствия. Ему предъявлено обвинение за преступления по двум статьям Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Побои». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Женщины представляются сотрудницами «Горгаза» и, отвлекая пенсионеров, крадут у них деньги. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о розыске двух подозреваемых в мошенничестве. По информации ведомства, женщины представлялись сотрудницами «Горгаза», приходили к белгородцам в квартиры и говорили о плановой проверке газовых счётчиков. Пенсионерам они давали 5-тысячные купюры, говоря, что им положен возврат за якобы переплаченные коммунальные услуги, а пока те искали сдачу, «сотрудницы „Горгаза“» похищали их деньги. Всего таким образом они украли 33 тысячи рублей. Одной из подозреваемых на вид 25–30 лет, её рост — до 175 сантиметров, у неё длинные тёмные волосы, на ней надеты короткая чёрная кожаная куртка, бордовая юбка до колен, светлый шарф с тремя тёмными полосками и туфли с блестящим носком. Вторая подозреваемая тоже примерно такого же возраста. Она чуть меньше ростом, на ней была надета зелёная куртка с узорами, светлые джинсовые брюки и туфли тёмного цвета. — ОАО «Белгородоблгаз» напоминает, что сотрудники учреждения одеты в форменную одежду и имеют при себе служебное удостоверение. Графики проверок газового оборудования в многоквартирных домах известны управляющим компаниям. Объявления о предстоящих проверках управляющие компании размещают у подъездов обслуживаемых домов на фирменных бланках. О плановой проверке можно также узнать в производственном предприятии по газоснабжению белгородской области, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Всем, кто видел подходящих под описание подозреваемых, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-22-02 или 02. Врач-терапевт Волотовской участковой больницы при Чернянской центральной районной больнице Светлана Елфимова и генеральный директор завода «ВладМиВа» Владимир Чуев поделились впечатлениями о работе медицинского форума и рассказали, что некоторые их предложения были включены в итоговую резолюцию. Белгородцы Светлана Елфимова и Владимир Чуев, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), рассказали журналистам о своём участии в форуме «За качественную и доступную медицину», прошедшем в начале сентября в Москве.— На площадке «Доступность и качественность медицинской помощи» мы обсуждали вопросы оптимизации, то есть улучшения здравоохранения. Примерно половина участников дискуссии были сами пациенты. Обозначили много проблем. Например, вопрос стационарного лечения. Сейчас сокращается коечный фонд, и если сокращать круглосуточный фонд, нужно оставлять на прежнем уровне хотя бы дневной — я выступала за это, и моё предложение записали, — поделилась врач-терапевт Светлана Елфимова.«Но у нас нет денег для этого, и их не добавляют. Также ни в коем случае нельзя убирать акушерские и фельдшерские пункты. В нашей области, если сравнивать с другими российскими регионами, всё ещё относительно благополучно. Но вообще смертность сельского населения на 15 процентов выше городского. Этот вопрос тоже был внесён в резолюцию форума».— Каждый врач должен принять 650 человек за месяц, а вылечил ли, помог ли он, сохранил ли здоровье — эти вопросы нигде не поднимаются. Мы бы очень хотели, чтобы нам давали зарплату не за цифры.«Мы хотели бы, чтобы нам платили, и чтобы не приходилось работать по 14–15 часов в день для того, чтобы заработать 17–20 тысяч рублей. Я простой обыкновенный