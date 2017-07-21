В Белгородской области задержали женщину, укравшую 10 тысяч рублей, упаковку губок и бутылку подсолнечного масла

В
Корочанском районе полицейские по
горячим следам задержали женщину,
которая украла из частного дома упаковку
губок для мытья посуды, бутылку
подсолнечного масла и 10 тысяч рублей.
О краже
сообщил 30-летний житель села Городище,
который вернулся вечером с работы и
увидел, что в его доме разбито окно. Когда он зашёл в дом, то обнаружил, что из холодильника
выставлены
продукты, а из лежащего в шкафу
паспорта пропали 10 тысяч
рублей.
Полицейские предполагают, что 53-летняя жительница села разбила окно рукой и залезла в дом. У неё уже изъяли украденные губки и подсолнечное масло, но деньги так и не нашли. Женщине грозит до шести лет тюрьмы за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище.