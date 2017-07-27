В Белгороде «скорая» на полчаса задержалась на вызов к пациенту с сильной болью в сердце

В «чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступило сообщение о том, что жители Белгорода, обратившиеся в скорую помощь с жалобой на сильную боль в сердце, ждали «скорую» в течение 40 минут.
— 17 июля в 2:50 моему сыну стало плохо, была сильная боль в области сердца. Позвонили в «скорую помощь», которая находится в шаговой доступности. Ждали 30 минут. Позвонили ещё раз, сказали, что парню 34 года, становится хуже. Диспетчер дал номер телефона бригады «скорой помощи», чтобы мы связались с ними. Я позвонила, и бригада ответила, что наш двор закрыт на шлагбаум. Оказалось, что скорая находится по другому адресу, в нашем дворе нет шлагбаума. После звонка они приехали через десять минут. В общем они ехали 40 минут, — цитирует агенство слова женщины.
Пациенту всё же оказали медицинскую помощь и стабилизировали его состояние. В региональном департаменте здравоохранения на запрос журналистов ИА «Бел.Ру» ответили, что врачи опоздали на вызов на 30 минут потому, что диспетчер отнесла обращение ко второй категории срочности, а бригада врачей несвоевременно выехала на вызов из-за неправильного маршрута, который проложил навигатор. В департаменте рассказали, что ответственность за все опоздания «скорой» несёт лично главврач медорганизации, который, в свою очередь, объявил выговор фельдшеру, медсестре и водителю, а также сделал замечание старшему врачу дежурной смены.
По нормативу Минздрава на подобные вызовы бригада должна прибывать за 20 минут. При ожидании скорой помощи можно позвонить по телефону +7 (4722) 27-58-75, чтобы узнать когда приедет машина и получить консультацию диспетчера или старшего врача смены. Подробнее о том, как работает скорая помощь, можно почитать в нашем материале.