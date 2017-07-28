​В Губкине теплоэнергетики проверили в квартирах более 3,5 тысячи счётчиков

В Губкинском городском округе теплоэнергетики завершили проверку показаний счётчиков горячей воды в многоквартирных домах. Они обошли 11 тысяч квартир, но только в трети из них им удалось попасть и осмотреть счётчики. В итоге сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» составили 27 актов о механических повреждениях водомеров, нарушении пломб и вмешательствах в работу приборов учёта.
— Нарушения целостности пломб и магниты, установленные на счётчик, становятся причиной передачи в энергокомпанию недостоверной информации об объемах потреблённых коммунальных ресурсов. И, как следствие, это приводит к недополучению платежей, которые являются одним из главных источников финансирования ремонтов теплосетей, — пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Михаил Чефранов.
В компании объясняют, что присылают ежемесячно абонентам уведомления о предстоящих проверках и просят предоставить свободный доступ к осмотру счётчиков. Сейчас приборы учёта проверяют в Белгороде. Теплоэнергетики осмотрели уже 7 тысяч квартир.
Справка «Фонаря»
Теплоэнергетики проверяют счётчики согласно пункту № 82 постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг». По регламенту организация обязана не чаще, чем раз в три месяца контролировать техническое состояние счётчиков горячей воды и сверять «крайние» показания с ранее переданными потребителями.