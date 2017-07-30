В Белгородской области бывший полицейский отправится в тюрьму за мошенничество и взятку

Белгородский областной суд признал виновным полицейского из Алексеевки, которого подозревали в мошенничестве и получении взятки. Суд установил, что сотрудник отдела экономической безопасности ОМВД по Алексеевскому району вместе со своим напарником договорился с владелицей продуктового магазина о покровительстве. Полицейские не привлекали её к ответственности за незаконную торговлю алкоголем, в том числе после 22 часов, а она, в свою очередь, платила им за это деньги. Таким образом с марта по июнь 2016 года полицейские получили от неё 60 тысяч рублей. В июне 2016 года их задержали сотрудники ФСБ.
Судья приговорил бывшего оперуполномоченного к девяти годам тюрьмы, обязал его выплатить 1,25 миллиона рублей штрафа и запретил в течение девяти лет работать в полиции и органах власти. Приговор суда вступил в законную силу.
— Уголовное дело в отношении второго участника преступного сговора было рассмотрено судом в особом порядке в связи с заключением им с прокурором соглашения о сотрудничестве, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Белгородской области.