Опрос «Что вы знаете о белгородской индейке?»

Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 16 по 22 ноября, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. Ранее планировалось, что бой пройдёт 18 февраля, но соперник российского спортсмена попал в больницу. Несостоявшийся бой Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона перенесли на 24 июня. Напомним, что поединок должен был пройти 18 февраля, но за день до боя Мэтт Митрион попал в больницу из-за найденых у него камней в почках.Фёдор Емельяненко возобновил свою карьеру летом 2015 года. Он провёл два боя: с индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. Для «Последнего императора» бой с Митрионом станет сорок вторым. Подробнее о соперниках предстоящего боя можно прочитать в нашем материале. В Западном округе Белгорода ко Дню города хотят открыть поликлинику «МедКон» для жителей Юго-Западного и Левобережного районов Белгорода и нескольких сёл Белгородского района. В Белгороде на территории Западного округа к 5 августа планируют открыть новую поликлинику «МедКон», которую уже возглавил Владимир Луценко, бывший главврач городской больницы № 2 Белгорода. Эскиз здания поликлиники «МедКон», фото пресс-службы администрации БелгородаВ новом медицинском учреждении на улице Везельской, 156 будут работать 11 офисов семейных врачей, к которым смогут обратиться жители Юго-Западного и Левобережного районов Белгорода, сёл Пушкарное и Драгунское Белгородского района. Здесь будут работать кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, отоларинголог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Белгородцы смогут сделать УЗИ, рентген, эндоскопию и биопсию, а также сдать несколько видов анализов. По информации пресс-службы городской администрации, медицинские услуги в поликлинике будут оказывать бесплатно по полисам ОМС. Руководитель поликлиники рассказал мэру Белгорода Константину Полежаеву, как собирается решать проблему с транспортом, которая сейчас есть.— Безусловно, есть необходимость со временем увеличить количество маршрутов. Кроме этого, наше учреждение планирует на договорной основе сотрудничать со службой такси, которая бесплатно будет отправлять до места жительства пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и ветеранов, — заявил директор ООО «МедКон» Владимир Луценко.В дальнейшем рядом со взрослой хотят построить и детскую поликлинику. Весь проект обойдётся компании «Энергомаш-Строй» в 250 миллионов рублей.Напомним, что об отставке главного врача второй городской больницы Владимира Луценко стало известно 11 января 2016 года, когда шло расследование обстоятельств происшествия с гибелью пациента после его избиения врачом Ильёй Зелендиновым. В сентябре 2016 года Луценко рассказал журналистам телеканала «Белгород-24», что чувствует личную ответственность за гибель пациента. В первом матче «Раунда 12» европейского турнира белгородские волейболисты оказались сильнее, обыграв на выезде французский клуб со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). В среду, 17 февраля, в «Раунде 12» Лиги чемпионов белгородские волейболисты во Франции встретились с местным клубом «Тур». Встреча завершилась уверенной победой «Белогорья» в трёх партиях.Первыми к техническому тайм-ауту первого сета с минимальным преимуществом пришли французы (8:7), после перерыва старший тренер «львов» на один розыгрыш поставил в диагональ центрального блокирующего Дмитрия Мусэрского, который своей атакой сравнял счёт. «Качели» начались с первых минут встречи, но благодаря рывку в три мяча белгородцы всё-таки вышли вперёд ко второму техническому — 16:14. К концовке сета «Белогорье» в какой-то момент и вовсе лидировало плюс шесть — 22:16. «Туру» удалось отыграть пару очков и даже один сетбол, но победа осталась за Белгородом — 25:19. Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин, вышедший на площадку со стартовым свистком, с семью очками стал самым результативным игроком первой партии.Во второй партии к первому техническому тайм-ауту подопечные Вадима Хамутцких опережали «Тур» на шесть очков (8:2), а ко второму белгородцы уже имели двукратное преимущество — 16:8. «Белогорье» меньше ошибалось и играло более организованно, а тайм-ауты главного тренера французов Виталя Хейнена не помогали сбить темп игры. Как результат — «львы» уходят вперёд на десять очков (18:8) и в итоге выигрывают и вторую партию — 25:16. Примерно по этому же сценарию развивался и третий сет: сначала 8:4 к первому техническому перерыву и 16:13 ко второму в пользу Белгорода. Но французы не сдавались и смогли навязать борьбу ближе к концовке третьей партии против «Белогорья». После эйса Тетюхина (19:15) «Тур» сделал последний заметный рывок, забив подряд четыре мяча и сравняв счёт — 19:19. Хамутцких берёт тайм-аут, и больше французы вперёд в этом матче не выходят. Связующий Сергей Антипкин с подачи зарабатывает первый матчбол (24:20). Благодаря ошибкам «Белогорья» в защите и атаке «Тур» успевает отыграть только три — победа «Белогорья» в третьем сете 25:23 и во встрече 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).Накануне в другом матче «Раунда 12» подопечные Владимира Алекно из казанского «Зенита» обыграли на выезде польский «Лотос» со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:15). Теперь оба российских клуба сыграют ответные матчи дома 2 марта. Для выхода в «Раунд шести» и «Белогорью», и «Зениту» достаточно выиграть хотя бы две партии на домашней площадке.Напомним, подопечные Вадима Хамутцких успешно прошли групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в группе A. В их активе было пять побед и одно техническое поражение от турецкого «Аркаса». Приговор вступил в законную силу. Старооскольский городской суд признал виновным 28-летнего ранее судимого старооскольца в грабеже ветерана Великой Отечественной войны. В сентябре 2016 года пьяный обвиняемый напал на 85-летнюю женщину возле магазина и забрал у неё сумку с вещами общей стоимостью меньше тысячи рублей. В суде мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что когда нападал на ветерана, был пьян и увидев, что в сумке ничего ценного нет, выкинул её.Раньше мужчина уже имел судимость за кражу, тогда его приговорили к обязательным работам, но он их не выполнял. Судья учёл это и приговорил обвиняемого к двум годам и 10 дням исправительной колонии общего режима, однако тогда приговор не вступил в законную силу. У осуждённого было время обжаловать приговор, этим правом он не воспользовался и теперь будет отбывать срок в колонии. Патриотическая акция начнётся в 2:30 возле музея-диорамы. В ночь с 21 на 22 июня в Белгороде по двум маршрутам будет ездить общественный транспорт, который привезёт желающих к диораме на патриотическую акцию «Самый длинный день в году», посвящённую началу Великой Отечественной войны.Автобусы в 2:00 отправятся от аэропорта по маршруту «Аэропорт — проспект Богдана Хмельницкого — проспект Славы — улица Попова — музей-диорама» и от остановки «Луч» по Щорса и дальше также по проспектам Богдана Хмельницкого, Славы, улице Попова к диораме. Возле диораме зажгут 1418 свечей в память о каждом дне войны. Зажечь их можно будет рядом с центральным входом в музей с 2:30 до 3:00. На фасад диорамы будут транслировать эпизоды фильмов о войне и кадры с акции «Белгородский полк», которая в этом году собрала около 30 тысяч белгородцев. Дальше пришедшим покажут литературно-музыкальную композицию и пригласят к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» на панихиду по погибшим в войне. После её завершения белгородцев повезут обратно по тем же маршрутам. Семья Бабинских получила в подарок сертификат на поездку в Санкт-Петербург. Богдан и Татьяна Бабинские из Старого Оскола стали парой года по версии Wedding Awards — «главной свадебной премии Черноземья», — организатором которой является журнал Wedding. Об этом сообщает портал oskol.city.По словам организаторов премии, пока свадьбы в Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Курской областях отстают от столичных, но постепенно ситуация меняется.— Больше шоу-программ, меньше конкурсов, больше индивидуальности в декоре и меньше пафоса и, конечно, замечательная тенденция делать свадьбы сложные по режиссуре. Молодожёны готовы тратить бюджеты на сложные по сценарию свадебные проекты (мы не говорим о многомиллионных) — это большая заслуга всех профессионалов в целом, — цитирует официального представителя премии Евгению Важничую староосколький портал.Фото weddingawardschernozemye.ruПремия Wedding Awards вручается с 2013 года, но только в 2016 году появилась номинация «Пара года», победителем в которой и стали старооскольцы. Для свадебного торжества Богдан и Татьяна выбрали классический стиль «Белоснежная роскошь» и бело-золотые цвета. Сам праздник прошёл на базе отдыха «Металлург». Он обошёлся паре почти в 2 миллиона рублей. — Наша история любви началась с истории хорошей дружбы и перетекла в что-то большее... Я проводила время с друзьями, и моя подруга попросила Богдана проводить меня до дому, так как было уже темно. Когда мы шли, мы разговаривали, смеялись, сдружились. После этого Богдан понял, что влюбился. А я поняла, что приобрела замечательного друга, но тогда, увы, я была занята... Время шло, мы начали сближаться всё ближе, и тут уже дружба перешла в любовь. Он смог растопить моё сердце, и в какой-то момент я поняла, что такое настоящая любовь, — рассказала Татьяна Бабинская организаторам конкурса. Старооскольцам подарили поездку в Санкт-Петербург на отдых, и, как пояснили «Фонарю» организаторы конкурса, они намерены воспользоваться подарочным сертификатом этой весной. Облдума утвердила список жителей региона, которые получат медали и грамоты. Депутаты Белгородской областной думы утвердили список жителей региона, которые получат разнообразные областные награды. Заместители губернатора Елена Батанова и Олег Абрамов получат медали «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. Такой же медалью наградят главу администрации Красненского района Александра Полторабатько и директора ГТРК «Белгород» Юрия Помельникова.Художественный руководитель БГАДТ имени Щепкина и первый заместитель генерального директора по производству ООО УК «Металллоинвест» Андрей Угаров получат грамоты Белгородской области. Сотрудники ФСКН будут принимать информацию от граждан о наркоторговцах и притонах. В понедельник, 16 ноября, в Белгороде и области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Она продлится до 27 ноября. Во время акции сотрудники службы наркок