Опрос «Что вы знаете о белгородской индейке?»

В Белгородской области «Дюк-Агро» выпускает мясо индейки двух брендов: «Дюк-Индюк» и «Разуменская индейка». Мы уже рассказывали о пользе мяса индейки, познакомили с двумя героями нашего специального проекта: спортсменом Михаилом Истоминым, который поделился секретами здорового питания, и редактором Екатериной Семёновой, рассказавшей о «пищевом компромиссе». Также можете проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в принципах правильного питания. Сейчас мы хотим выяснить, что вы знаете о «Дюк-Агро».
Кстати, можно не только ответить на вопросы нашего опроса, но и выиграть набор вкуснейшей продукции от «Дюк-Агро». Сделать это можно в нашей группе во «ВКонтакте». Розыгрыш продлится до 10 августа включительно.
В премиальную линейку натуральных порционных полуфабрикатов из филе индейки «Дюк-Индюк» входят медальоны, азу, стейки грудки и бедра, лангет, фарш, печень и сердце. «Разуменская индейка» — линейка натуральных полуфабрикатов из частей тушки.
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