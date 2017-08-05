Как в Белгороде празднуют День города-2017. Онлайн

В помещении не работает вентиляция, деформирован пол, а несущая стена с трещинами. Алексеевская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения 24-летнего мужчины о нарушении его жилищных прав. Проверка показала, что предоставленная ему как сироте квартира оказалась непригодной для проживания. Это противоречит статье 15 Жилищного кодекса РФ.Помещение не соответствует санитарным и техническим нормам: вентиляционная система не работает, в несущей стене — трещины, пол деформирован из-за осадки конструкции.Прокуратура вынесла главе районной администрации представление об устранении нарушений закона. Денежные пособия получили Алексей Найденов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. В Белгородском университете кооперации, экономики и права вручили именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьёва. Таким образом поощряют студентов, добившихся особых успехов в учёбе, спорте и общественной жизни. Размер стипендии — 2 тысячи рублей. В этот раз её обладателями стали Алексей Найдёнов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. Стипендия носит имя Вячеслава Воробьёва, потому что раньше он сам учился на заочном отделении университета.— В университете хорошо знают Вячеслава Воробьёва. Известен всем и его подвиг, который он совершил в 2009 году во время спецоперации в Ингушетии. Тогда Вячеслав, не задумываясь, вызвал огонь на себя, защищая боевых товарищей. За героизм, личное мужество, самоотверженность и отвагу Указом Президента России от 30 мая 2009 года Вячеславу Воробьёву было присвоено звание Героя Российской Федерации. А с 2011 года в университете вручают стипендию от его имени, — пояснили в пресс-службе БУКЭП. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?130"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-112421101_133", -112421101, 133, '65r1XZBoHF_3fjeZ7TiheG0nnns', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Сам Вячеслава Воробьёв был гостем концерта, на котором вручали награды. Если вы хотите больше узнать о белгородском Герое России, можете посмотреть специальный сюжет «Мира Белогорья». Чиновники рассказали, как собираются выполнять «майские указы» президента. В 2016 году в Белгородской области обещают повысить зарплаты медикам, педагогам и воспитателям. Так, в 2016 году зарплата учителей вырастет на 525 рублей (сейчас средняя зарплата ­­­— 26 263 рублей), а воспитателей детских садов — на 1216 рублей (сейчас средняя зарплата ­­­— 21 305 рублей).Работникам дополнительного образования повысят зарплату на 1491 рубль (сейчас средняя зарплата ­­— 22 619 рубля), а преподавателям и мастерам начального и среднего профобразования — на 1721 рубль (сейчас средняя зарплата — 23 479 рубля). Об этом сообщает «БелПресса».— В базовых школах зарплата превысит 28 тысяч рублей, в обычных — 24–25 тысяч, а вот в малокомплектных сельских школах составит 18,7 тысячи рублей. В то же время чиновник попросил учитывать, что эти учителя имеют льготы в виде полного освобождения оплаты коммунальных услуг по свету, теплу и газу на всю учительскую семью, — цитирует издание начальника департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика. Прокуратура Прохоровского района передала в суд дело по обвинению водителя КамАЗа в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. В Прохоровском районе будут судить 33-летнего водителя грузовика, врезавшегося в пассажирский поезд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, 31 июля 2015 года в Прохоровском районе водитель КамАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в вагон пассажирского поезда «Москва — Белгород». В аварии тяжёлые травмы получил машинист поезда. В тексте, сопровождавшем видеоряд, обнаружили высказывания о преимуществе представителей одной религии над представителями другой. Октябрьский районный суд поддержал иск прокуратуры Белгорода о признании экстремистским видеоролика с названием «Ислам». В пресс-службе ведомства рассказали, что видео нашли во «ВКонтакте». Видеоряд сопровождался текстом на арабском языке с русскими субтитрами. — Согласно выводам специалистов в тексте ролика есть высказывания о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признаку отношения к религии, содержится негативная оценка действий группы лиц, объединённых отношением к религии, — пояснили в прокуратуре. Когда решение Октябрьского суда вступит в силу, прокуратура направит его в Минюст, чтобы там ролик включили в федеральный список экстремистских материалов. В 2005 году в Иркутской области установили рекорд, приготовив яичницу из 11 тысяч яиц. В Новооскольком районе на фестивале «Фомина яишня» хотят установить рекорд России и сделать самую большую в стране яичницу. Об этом сообщает сайт «Мира Белогорья». На приготовление блюда планируют потратить 12 тысяч яиц. Рекорд России на самую большую яичницу установили в Иркутской области в 2005 году. Сначала для этого в течение двух недель делали сковороду, а затем в течение часа 20 человек готовили блюдо из 11 тысяч яиц. — Чтобы результат был точным, всё делают не торопясь. Сначала пересчитывают яйца вручную. Специальная машина в течение пятнадцати минут отделяет скорлупу. Все аккуратно сливают в стерилизованные фляги. Главное — не смешать белки с желтками. Контрольное взвешивание показало, что общая масса разлитых в 14 фляг яиц составила 488 килограммов. Для жарки использовано 44 литра растительного масла, 12 килограммов соли и 15 килограммов зелени, — сообщает сайт eda-server.ru Фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня» в этом году будет проходить уже в пятый раз. 22 апреля с 14 часов в казачьем стане «Сосновое» будут проводить обряды «Хомутание» и «Придруги», там выступят белгородские и липецкие казачьи коллективы, фолк-группа «Партизан FM», а также покажут силовое шоу. Ещё организаторы обещают интерактивные площадки, мастер-классы, чествование молодожёнов, контактный зоопарк и аттракционы. Фото eventsinrussia.comНапомним, что в 2016 году в Корочанском районе установили рекорд на самый большой в России герб из яблок, а в Грайворонском районе сплели самую большую узорную косу и сплясали в самом продолжительном и массовом узорном хороводе. В 2015 году в Белгороде приготовили самую большую солдатскую кашу на одном мероприятии. По версии следствия, подозреваемые продавали наркотики бесконтактным способом. В Белгороде пройдёт суд над предполагаемыми членами наркобанды, которых подозревают в сбыте наркотиков. Всего полицейские задержали 16 человек. По версии следствия, группировка продавала «соли» бесконтактным способом в особо крупном размере. Суд пройдёт над шестью подозреваемыми, в отношении других предполагаемых членов банды продолжается расследование. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. В понедельник, 20 июня, Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило о гибели ребёнка в Грайворонском районе. — Группу детей, отдыхающих в школьном лагере села Доброивановка, привезли на речку в село Замостье купаться. Находясь в воде около необорудованного пляжа, десятилетний мальчик утонул, — сообщают в следственном управлении СК по Белгородской области.По информации Главного управления МЧС по Белгородской области, ребёнка доставили в районную больницу, где во время реанимационных мероприятий он скончался.Сейчас устанавливаются обстоятельства и подробности этого происшествия. Следственное управление СК по Белгородской области проводит доследственную проверку. О проверке школе, в которой учился погибший, заявил глава района Александр Верзун. Курасовский математик Александр Чупахин — единственный российский претендент на учительскую Нобелевскую премию. Учитель математики из Ивнянского района Белгородской области стал одним из 50 претендентов в конкурсе на получение премии лучшего учителя мира Global Teachers Prize. Преподаватель Курасовской средней школы Александр Чупахин будет соревноваться с представителями из 29 стран. В списке номинантов премии он единственный представитель России.Имена десяти финалистов станут известны в феврале 2016 года. Критерии отбора победителя — знания его учеников, использование инновационных программ, признание достижений конкурсанта учениками, коллегами, руководителями.— Мне предложили поучаствовать в конкурсе осенью в Санкт-Петербурге. У меня было собрано много материалов, и я решил отправить отчёты в Великобританию. Думаю, пусть там посмотрят на достижения наших учеников, — рассказал «Фонарю» Александр Чупахин. — Отправил материалы и забыл. А недели две назад пришло письмо из Великобритании. И сегодня ночью должны были огласить результаты, объявить, кто стал конкурсантом. Я завёл будильник на три часа ночи, а он не зазвенел. Утром мне кума говорит, тебя же с пяти утра по телевизору показывают.Александр говорит, что это известие об участие в конкурсе стало для него неожиданностью. — Первое волнение уже прошло. Сейчас чувствую радость, даже не надеялся стать конкурсантом. Ведь было 8 тысяч участников из 148 стран! Близкие очень рады за меня. Дочь и сын в восторге. Тем более, дочь учится в университете и собирается также стать учителем математики.Александр Чупахин не однажды побеждал в различных конкурсах, получил премию «Почётный работник общего образования Российской Федерации» в 2011 году. В школе он работает уже 21 год. Ученики Чупахина побеждают в олимпиадах и поступают в университеты на профильные специальности.Справка «Фонаря»Конкурс на вручение премии лучшему учителю Global Teachers Prize — своеобразная Нобелевская премия для школьных учителей. Премию утвердил международный благотворительный фонд Varkey Foundation, а основал предприниматель из Дубая Санни Варки. Его компания управляет более чем 120 школами в Европе, Китае, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке. В 2016 году в состав жюри премии вошли американский актёр Кевин Спейси, заместитель директора фонда Билла и Мелинды Гейтс Карина Вонг, профессор экономики и специальный советник ООН Джеффри Сакс и пловец Льюис Пью. Осуждён
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суббота, 5 августа

Как в Белгороде празднуют День города-2017. Онлайн

5 августа белгородцы отмечают День города — 74-ю годовщину освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Редакция «Фонаря» расскажет и покажет, что происходит в городе и куда лучше всего пойти, чтобы запомнить этот праздник надолго. Наша онлайн-трансляция.

Онлайн ведут: Андрей Маслов , Мария Потапенко , Никита Поников
#День города #5 августа #Белгород

В этом году День города выпал на субботу, когда у многих выходной, поэтому и праздничная программа в этом году запланирована насыщенная: от открытия нового скейт-парка и белгородского динопарка до реконструкции боя за освобождение Белгорода, от конкурса автомобилисток до фестиваля «Русская каша», от чемпионата по метанию мобильников до концерта Евы Польны и группы «Те100стерон». В общем, определённо будет интересно.

Таким был День города в 1993 году. Вдруг есть такие, кто ностальгирует по тем временам.

Желающих погулять в парке и посмотреть на динозавров много. Даже несмотря на погоду и День города.


(Динопарк открылся!)

В Белгороде открыли динопарк. Там 88 фигур динозавров, есть даже движущиеся и издающие звуки. Говорят, что самый лучший динопарк из всех, которые сделали по франшизе West Media. По крайней мере, так строители заявили губернатору. Не знаем, стоит ли идти в динопарк именно сегодня, в день открытия, или лучше потерпеть хотя бы до завтра. Но вы там сами определяйтесь. А если хотите залипнуть в онлайне, то у нас есть тест про динозавров. Очень сложный.

Евгений Савченко 4 августа тоже приехал в динопарк и похвалил Владимира Зотова за новый культурный объект. А ещё рассказал о том, какими должны быть предприниматели и к какому уровню должны стремиться. Предприниматель уровня «4П» (вот тут можно почитать об этой градации больше — прим. ред.) в регионе пока только один. Догадались, о ком речь?

На фестивале «Русская каша» пока относительно спокойно. Наверное, из-за погоды. Но каша уже вовсю варится. Так что, если проголодались, вы знаете, куда держать путь.


Ой, и в фонтане тоже купаются. Почти как ВДВшники. Жаркий, очень жаркий День города.

А в парке Победы можно полежать на сене. Хотя в такую жару лучше бы сразу в фонтан.

Есть даже такое — автоматизированное рабочее место слепого пользователя.

Душевно тут, ученики стихи читают, желающие рисуют хной, чернилами пишут и кукол делают.


Наша Маша решила сравнить свою руку со слепком руки Петра I.

О, сегодня у коллег юбилей! Поздравляем!


(Литературный квартал)

Пока не понимаете, что такое «Литературный квартал»? Мы уже туда сходили. Там очень мило и творчески: музыка, история «Белгородской правды», книги, стихи. А находится он сегодня на Аллее дружбы городов-побратимов на Гражданском проспекте (рядом с арт-клубом «Студия»). Вот немного фото.


Твиттер краеведческого музея напоминает, что за день сегодня.


Вот так было на Соборной площади.

(Губернатор поздравляет)

На Соборной площади уже выступил губернатор и поздравил город с праздником.

— Сердце нашей области — Белгород — входит в число наиболее развитых, успешных , благоустроенных и красивых городов центральной России. Отрадно, что сегодня Белгород взял курс на коренные всесторонние преобразования. Совместными усилиями власти и жителей решается масштабная задача развития города, формируется инновационная экономика, создаётся благоустроенное городское пространство, развивается комфортная жилая общественная среда, город приобретает современный гармоничный вид. А впереди системное решение транспортных и экологических проблем, строительство современной социальной инфраструктуры для получения качественного образования, сохранения и укрепления здоровья белгородцев, роста продолжительности жизни… Городская власть умеет эффективно и творчески трудиться. Неслучайно глава администрации Белгорода Константин Полежаев в текущем году занимает лидирующие места в национальном рейтинге мэров. Дорогие друзья, все ресурсы для движения города вперёд у нас есть! — обратился к белгородцам губернатора Евгений Савченко.

Событий, как мы уже сказали, будет действительно много, но хотим вам ещё раз обратить внимание на реконструкцию боя 1943-го года за освобождение города. В прошлом году это было очень эффектно. В этом году всё начнётся в 17:00 у гостиничного комплекса «Белая гора». Доехать туда можно на автобусах от администрации города.

Кстати, сегодня будут некоторые дороги перекрыты. Вот тут можно посмотреть, когда и какие именно.
(Новое место для селфи)

К празднику принято дарить подарки. Мэр Белгорода Константин Полежаев у себя на странице в FaceBook уже один подарок разметил (правда, без уточняющих вопросов в комментариях, за чей счёт подарок купили, не обошлось. Через некоторое время комментарий пользователя удалили, но Вадим Задорожный повторил вопрос на своей странице — прим. ред.).

(Куда пойти?)

Чтобы вам помочь определиться с выбором, предлагаем изучить афишу проекта «Культурный регион». Помните, что «МегаФон» выделил городу на этот проект 18 миллионов рублей? Вот одно из событий проекта — поддержка некоторых праздничных мероприятий ко Дню города.


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