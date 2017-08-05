Как в Белгороде празднуют День города-2017. Онлайн
5 августа белгородцы отмечают День города — 74-ю годовщину освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Редакция «Фонаря» расскажет и покажет, что происходит в городе и куда лучше всего пойти, чтобы запомнить этот праздник надолго. Наша онлайн-трансляция.
В этом году День города выпал на субботу, когда у многих выходной, поэтому и праздничная программа в этом году запланирована насыщенная: от открытия нового скейт-парка и белгородского динопарка до реконструкции боя за освобождение Белгорода, от конкурса автомобилисток до фестиваля «Русская каша», от чемпионата по метанию мобильников до концерта Евы Польны и группы «Те100стерон». В общем, определённо будет интересно.
Желающих погулять в парке и посмотреть на динозавров много. Даже несмотря на погоду и День города.
В Белгороде открыли динопарк. Там 88 фигур динозавров, есть даже движущиеся и издающие звуки. Говорят, что самый лучший динопарк из всех, которые сделали по франшизе West Media. По крайней мере, так строители заявили губернатору. Не знаем, стоит ли идти в динопарк именно сегодня, в день открытия, или лучше потерпеть хотя бы до завтра. Но вы там сами определяйтесь. А если хотите залипнуть в онлайне, то у нас есть тест про динозавров. Очень сложный.
Евгений Савченко 4 августа тоже приехал в динопарк и похвалил Владимира Зотова за новый культурный объект. А ещё рассказал о том, какими должны быть предприниматели и к какому уровню должны стремиться. Предприниматель уровня «4П» (вот тут можно почитать об этой градации больше — прим. ред.) в регионе пока только один. Догадались, о ком речь?
Ой, и в фонтане тоже купаются. Почти как ВДВшники. Жаркий, очень жаркий День города.
А в парке Победы можно полежать на сене. Хотя в такую жару лучше бы сразу в фонтан.
Есть даже такое — автоматизированное рабочее место слепого пользователя.
Душевно тут, ученики стихи читают, желающие рисуют хной, чернилами пишут и кукол делают.
Наша Маша решила сравнить свою руку со слепком руки Петра I.
О, сегодня у коллег юбилей! Поздравляем!
Твиттер краеведческого музея напоминает, что за день сегодня.
Вот так было на Соборной площади.
На Соборной площади уже выступил губернатор и поздравил город с праздником.
— Сердце нашей области — Белгород — входит в число наиболее развитых, успешных , благоустроенных и красивых городов центральной России. Отрадно, что сегодня Белгород взял курс на коренные всесторонние преобразования. Совместными усилиями власти и жителей решается масштабная задача развития города, формируется инновационная экономика, создаётся благоустроенное городское пространство, развивается комфортная жилая общественная среда, город приобретает современный гармоничный вид. А впереди системное решение транспортных и экологических проблем, строительство современной социальной инфраструктуры для получения качественного образования, сохранения и укрепления здоровья белгородцев, роста продолжительности жизни… Городская власть умеет эффективно и творчески трудиться. Неслучайно глава администрации Белгорода Константин Полежаев в текущем году занимает лидирующие места в национальном рейтинге мэров. Дорогие друзья, все ресурсы для движения города вперёд у нас есть! — обратился к белгородцам губернатора Евгений Савченко.
Событий, как мы уже сказали, будет действительно много, но хотим вам ещё раз обратить внимание на реконструкцию боя 1943-го года за освобождение города. В прошлом году это было очень эффектно. В этом году всё начнётся в 17:00 у гостиничного комплекса «Белая гора». Доехать туда можно на автобусах от администрации города.тут можно посмотреть, когда и какие именно.
К празднику принято дарить подарки. Мэр Белгорода Константин Полежаев у себя на странице в FaceBook уже один подарок разметил (правда, без уточняющих вопросов в комментариях, за чей счёт подарок купили, не обошлось. Через некоторое время комментарий пользователя удалили, но Вадим Задорожный повторил вопрос на своей странице — прим. ред.).
Чтобы вам помочь определиться с выбором, предлагаем изучить афишу проекта «Культурный регион». Помните, что «МегаФон» выделил городу на этот проект 18 миллионов рублей? Вот одно из событий проекта — поддержка некоторых праздничных мероприятий ко Дню города.
Таким был День города в 1993 году. Вдруг есть такие, кто ностальгирует по тем временам.