Свердловский районный суд осудил белгородца за сутенёрство. Мужчина больше года занимался сутенёрством, за это время он привлёк к проституции не менее шести женщин от 19 до 37 лет. Осуждённый доставлял девушек к клиентам и платил им деньги, обещая защиту и постоянный доход.
Мужчина признал вину по ч.1 ст.241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами). Судья приговорил сутенёра к шести месяцам в колонии-поселения но учёл время, которое подсудимый провёл под домашним арестом, и время задержания. Поэтому, назначенное ему наказание считается отбытым.
Белгородца осудили на полгода за сутенёрство
Мужчина не отправится в колонию потому, что за время судебного разбирательства отбыл весь срок под домашним арестом.
Свердловский районный суд осудил белгородца за сутенёрство. Мужчина больше года занимался сутенёрством, за это время он привлёк к проституции не менее шести женщин от 19 до 37 лет. Осуждённый доставлял девушек к клиентам и платил им деньги, обещая защиту и постоянный доход.
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