После употребления наркотика несовершеннолетний студент попал в больницу. Суд признал виновным 19-летнего корочанца, который склонил к употреблению марихуаны несовершеннолетнего учащегося ссуза. После употребления наркотика студент попал в больницу. Осуждённого приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Два грамма вещества спрятали в банке от детского питания. В Белгороде сотрудники таможни нашли в туалете поезда «Кривой Рог — Днепропетровск — Москва» банку от детского питания, в которой был спрятан свёрток с веществом зелёного цвета. В лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления установили, что в пакете была марихуана. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали 24-летнего мужчину. На него завели уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ. Наталия Зубарева закончила филологический факультет и работала в последнее время заместителем главы Старооскольского городского округа по социальному развитию. В понедельник, 17 октября, Наталию Зубареву назначили заместителем губернатора Белгородской области, курирующим департамент здравоохранения и соцзащиты населения, управление по делам архивов, управление ЗАГС и управление соцзащиты населения. Наталия Зубарева, скриншот youtube.comНаталия Зубарева работала заместителем главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию, а до этого возглавляла городское управление образования. Чиновник закончила старооскольский педколледж и филологический факультет Староосколького филиала НИУ «БелГУ». В июне 2011 году на сайте «МК-Черноземье» вышло интервью с ней о профессии учителя. — Расскажу вам такую историю. Однажды к нам в педколледж пришёл расстроенный директор одной из старооскольских школ: некому преподавать русский и литературу в шестых классах. И наш директор Тамара Павловна Беликова рекомендовала двух выпускниц. Одной из них была я. Мы работали взахлёб. В результате мой расхристанный и запущенный 7 «Г» однажды полным составом пришёл в библиотеку. У библиотекаря был шок: «Я их семь лет среди стеллажей мечтала увидеть, но... А тут всем классом... Наталья Николаевна, вы им что пообещали?» Ничего не обещала. Нет никаких инноваций, никаких открытий. Истина стара: просто надо любить свою работу, — рассказывала тогда журналисту Наталия Зубарева. Напомним, что должность замгубернатора в конце июля покинула Елена Батанова. Сейчас она возглавляет региональное управление соцзащиты и является первым заместителем начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области. Редакция «Фонаря» подготовила подборку праздничных событий, которые пройдут в Белгороде ко Дню города. Как освобождали Белгород в 1943 годуВ четверг, 4 августа, в 19:00 на площадке перед рестораном «Белая гора» на улице Калинина, 106 проведут историческую реконструкцию боя за освобождение Белгорода в 1943 году. Во время битвы реконструкторы будут использовать военную технику и пиротехнические изделия. Сюда бесплатно будут ездить автобусы от здания администрации города. Отправлять их будут по мере заполнения, последний из них уедет около 18:45. После завершения реконструкции в 20:00 на этом же транспорте можно будет вернуться в центр города. Об ограничениях движения на улице Калинина подробнее можно прочесть здесь.Реконструкция на Прохоровке в 2012 году, фото Василия КучмыГде нельзя будет проехать?В четверг, 4 августа, на Гражданском проспекте от улицы Княза Трубецкого до улицы Николая Чумичова нельзя будет поставить машину на стоянку. С 23:00 для стоянки частично закроют сразу несколько центральных улиц. Среди них — улица Победы, улица Попова, район Театрального проезда и участок Свято-Троицкого бульвара (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области по правой стороне и от проспекта Хмельницкого до Театрального проезда по левой стороне — прим. ред.), а также часть Гражданского проспекта (от улицы Николая Чумичова до улицы Попова — прим. ред.). 5 августа в 7:00 эти участки перекроют для автомобильного движения, а на время салюта в 21:45 движение остановят на дороге по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова. После салюта до полуночи на перекрытых участках начнёт ходить общественный транспорт.Больше света и иллюминаций«Белгородэнерго» специально к празднику на центральных улицах Белгорода установит 994 световых конструкции и иллюминационных установок. Как они будут выглядеть — в пресс-службе компании не уточняют, но поясняют, что они продолжат работать и после Дня города и будут включаться вместе с наружным освещением. Световое декорирование можно будет встретить на проспектах Ватутина, Славы, Богдана Хмельницкого, Гражданском и Белгородском, улицах Костюкова, Калинина, Королёва, Мичурина, Белгородского полка, 50-летия Белгородской области, Губкина, Попова, Михайловском шоссе, Красноармейской, Сумской, на Народном бульваре, Соборной площади, в парке Победы и сквере Дружбы.+ 1 памятникВ пятницу, 5 августа, на Народном бульваре в 11 часов утра начнётся «культурная программа». Белгородцы смогут письменно признаться в любви к своему городу и поучаствовать в фестивале детского рисунка на асфальте. Все это будет сопровождаться народными гуляниями, выставками и ярмарками. В 12 часов там же откроют памятник царю Фёдору Иоанновичу. Ранее депутаты при обсуждении установки монумента разошлись во мнении о роли этого государственного деятеля в истории. За установку памятника ратовало городское управление культуры в лице Людмилы Грековой. Она утверждала, что впервые Белгород упоминается в 1593 году, как раз тогда, когда царь Фёдор подписал указ о строительства на южной границе городов-крепостей. Тогда появились города Белгород, Оскол и Валуйки, которые должны были защищать государство от набегов крымских татар. Сам памятник продолжит концепцию музея под открытым небом, в который уже входит несколько объектов на Народном бульваре, включая перенесённый с Соборной площади монумент Владимиру Ленину. Такое соседство не понравилось депутатам-коммунистам, которые решили, что царю не место рядом с вождём пролетариата. Помимо этого депутаты высказывали мнения, что фактически Фёдор Иоаннович хоть и был царём, но реального влияния не имел, а по некоторым источникам и вовсе был слабоумным. Подробно об этом споре можно почитать на «БелПрессе». Обсуждение обсуждением, но в итоге в горсовете против установки памятника проголосовало шесть человек, за установку — 30. Памятник установят за деньги из внебюджетных источников, а вот содержать его будут уже за средства городского бюджета.Царя в целлофан замотали. Не иначе на царствие готовят... pic.twitter.com/7TxEVg175D— Oleg Shevtsov (@Bel_jour) 30 июля 2016 г. Новый рекордКак угощали кашей в 2015 году, фото Владимира Корнева5 августа в парке Победы возле диорамы пройдёт кулинарный фестиваль «Русская каша». Организаторы хотят поставить рекорд и обещают сварить 31 вид каши, которую бесплатно будут раздавать всем желающим. Напомним, что год назад белгородская каша уже ставила рекорды — тогда в городе сварили 1945 литров каши, состоящей из мяса и пшена в пропорциях 50 на 50. По словам генерального арбитра Российского комитета по регистрации рекордов планеты Вадима Горюнова, это была самая большая солдатская каша на одном мероприятии. В 2016 году кашу начнут готовить с 9 утра, первые порции будут к обеду. Также на площадке возле музея организуют мастер-классы местных ремесленников, а специально для детей сделают игровую зона. Кульминацией фестиваля станет открытие памятника военно-полевой кухне образца 1948 года. Оно запланировано на 16:00. Взгляд в небо. «Небосвод Белогорья»В День города с 18:30 до 20:00 состоится неофициальное открытие фестиваля «Небосвод Белогорья». площадке перед учебно-спортивном комплексом Хоркиной пройдёт массовый старт аэростатов, которые пролетят над Белгородом. Официальное открытие фестиваля — 6 августа в Прохоровке у мемориального комплекса «Звонница». Там в 16:00 начнётся концерт, а с 17:30 будут проходить показательные прыжки парашютистов и полёты самолётов. В 19:00 запустят аэростаты, ночное свечение которых можно будет наблюдать до 21:30, пока не начнётся салют. На третий день фестиваль переместится в Дубовое. Концерт начнётся в 17:00 на площадке «Под дубом», а очередной парад аэростатов — в 18:00. «Раскрась-ка» в Белгороде1 августа вышел первый номер белгородского журнала «Раскрась-ка». В пятницу, 5 августа, с 18:00 до 20:00 перед кинотеатром «Русич» редакция приготовила для белгородцев свою праздничную программу с аниматорами, аквагримом, гигантскими мыльными пузырями, шародизайном, игрой в «Башню», гигантским твистером, мини-шоу с сухим льдом, рисунками мелом и квестом. Розыгрыши призов и подарки тоже будут.«Нэнси» — на «МегаГРИННе», Юлия Михальчик и Евгений Кунгуров — на площадиТРК «МегаГРИНН» в честь праздника устраивает развлекательную программу. Здесь с 15 часов будут работать интерактивные площадки «города восторга». А главным подарком для горожан станет концерт группы «Нэнси», который начнётся в 21:00.На Соборной площади с 19:00 будут выступать творческие коллективы города, а после на сцене появятся российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров и выпускница «Фабрики звёзд-3» Юлия Михальчик. На пресс-конференции, посвящённой празднованию Дня города, пояс